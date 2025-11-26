Ταυτόχρονη ή παράλληλη παρακολούθηση από ΕΥΠ και Pretador επέμεινε ότι είχε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης – από τους βασικούς καταγγέλλοντες για τις υποκλοπές – ενώ ολοκλήρωσε την εξέταση του στη δίκη, δεχόμενος μπαράζ ερωτήσεων από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, που επιχείρησε να αποσυνδέσει τους δικαζόμενους από τις παρακολουθήσεις, και για τον λόγο αυτό, προσπάθησε να λάβει απαντήσεις από τον μάρτυρα για την μη ύπαρξη ενιαίου κέντρου παρακολούθησης από ΕΥΠ και παράνομο λογισμικό.

Η κατάθεση του αναλώθηκε και σε ένα μολυσμένο μήνυμα της 31ης Ιουλίου του 2020, για το οποίο ρωτήθηκε αν το είχε αναφέρει σε προγενέστερα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

Ο δημοσιογράφος απάντησε, ότι είχε καταθέσει συμπληρωματική αναφορά στην ΑΔΑΕ και είχε αναφερθεί σε συνεντεύξεις του για το θέμα. Ο κ. Κουκάκης επέμεινε στη θέση που έχει από την αρχή της διερεύνησης για τις υποκλοπές, ότι υπήρξε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ και Pretador, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αμφισβήτησαν τα λεγόμενα του. Οι συνήγοροι υπεράσπισης επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τις πηγές του δημοσιογράφου.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν ήταν ο μοναδικός δημοσιογράφος που ερευνούσε υποθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς. «Ήταν ελάχιστοι, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Βαξεβάνης και Τέλογλου», τόνισε χαρακτηριστικά. Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι ο κ. Τέλογλου δεν παρακολουθήθηκε από το Predator.

Ο μάρτυρας δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή ως διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Κοντολέοντος. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση από τον πρωθυπουργό, όχι μόνον γιατί ήταν πρόταση του Γιάννη Λαβράνου, αλλά γιατί το ζήτησε ο ανηψιός του, (Γρηγόρης Δημητριάδης). Ο κ. Κουκάκης ζήτησε μάλιστα από το δικαστήριο, να κληθούν να καταθέσουν δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν τότε σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Κατέθεσε μηνύματα ο Τρίμπαλης

Στο μεταξύ, και σήμερα στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο Σ. Τρίμπαλης, ο οποίος ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση και εξεταζόμενος την περασμένη Παρασκευή, για πρώτη φορα, ανέφερε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Γ. Λαβράνου και ότι, όταν κατέθεσε στην εξεταστική της Βουλής, για την υπόθεση των υποκλοπών, γνώριζε από πριν τις ερωτήσεις που του υπέβαλαν, ενώ είχε προσθέσει, ότι είχε ενημέρωση για τον έλεγχο που έγινε στο γραφείο του.

Ο κ. Τρίμπαλης μάλιστα παρέδωσε στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, προκειμένου να μπουν στη δικογραφία, τα μηνύματα που φέρεται να ανταλλάσσει με τον Γ. Λαβράνο, σε κρίσιμες ημερομηνίες, πριν από την κατάθεση του στη Βουλή, αλλά πριν από τον έλεγχο στο γραφείο του, όπως έχει πει και στην κατάθεση του στο δικαστήριο.

Από τα μηνύματα αυτά, εμφανίζεται οι συνομιλίες τους να αναφέρονται στα γεγονότα που επικαλέστηκε στην κατάθεση του ο Σ. Τρίμπαλης, ότι δηλαδή γνώρισε τις ερωτήσεις πριν καταθέσει στη Βουλή και επιπλέον, τον έλεγχο στο γραφείο του. Μεταξύ των μηνυμάτων, αναφέρεται και σε ένα κατά τη διαδικασία κατάθεσης του Σ. Τρίμπαλη στη Βουλή, όπου ενημερώνει τον Γ. Λαβράνο ότι τον κάλεσαν να υπογράψει τα πρακτικά.

Ο διάλογος Λαβρανού – Τρίμπαλη τον Δεκέμβριο του 2022