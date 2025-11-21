ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη των τεσσάρων «ιδιωτών» για τις παράνομες παρακολουθήσεις υπουργών και ανώτατων κρατικών αξιωματούχων με το κακόβουλο λογισμικό Predator, αλλά και η δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Στις δίκες ακούγονται πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, η εισηγήτρια Σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, γνωστοποίησε ότι η ΕΥΠ σε απάντηση σχετικού αιτήματος του ΣτΕ είπε ότι οι αιτήσεις, με βάση τις οποίες εκδόθηκαν οι εισαγγελικές διατάξεις άρσης του απορρήτου, «δεν ανευρέθηκαν στις σχετικές έρευνες που ακολούθησαν από την τρέχουσα διοίκηση και δεν είναι κατά συνέπεια στη διάθεσή της». *** Άλλο παράδειγμα, στη δίκη για το Predator στελέχη της ΕΥΠ κατέθεσαν ότι παρακολουθούνταν από το Predator, αλλά η ΕΥΠ ενώ το γνώριζε δεν έκανε καμιά έρευνα. Δεν ξέρω καμιά άλλη χώρα του κόσμου στην οποία «πράκτορές» της αποδεδειγμένα παρακολουθούνται από τρίτους, αλλά η «μυστική» της υπηρεσία λέει «δεν βαριέσαι, συμβαίνουν αυτά». *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Αυτό σε πείραξε, με ρώτησε ο φίλος μου. Εδώ αποδεδειγμένα παρακολουθούνταν ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας αυτής, ο υφυπουργός Άμυνας, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνας, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, άλλοι υπουργοί, αξιωματικοί που ασχολούνται με προμήθειες οπλικών συστημάτων και δεν κουνήθηκε φύλλο. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, ο οποίος ανέλαβε να «διαλευκάνει» την υπόθεση, αφού η Εισαγγελέας Γεωργία Αδειλίνη αφαίρεσε αιφνιδιαστικά την υπόθεση από τους -έμπειρους και έντιμους, κατά γενική ομολογία- δικαστικούς που την χειριζόταν και αφού έκανε τόσο ενδελεχή έρευνα, ώστε δεν κάλεσε καν τους παρακολουθούμενους να τους κάνει μια ερώτηση, κατέληξε ότι τέσσερεις «ιδιώτες», εκ των οποίων κάποιοι ξένοι υπήκοοι, με δεσμούς με μυστικές υπηρεσίες ξένων χωρών, έμποροι παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, παρακολουθούσαν αυτούς που βρίσκονταν στην κορυφή της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας της Ελλάδας γιατί ήταν κουτσομπόληδες. *** Γιατί όταν μετά από όλα αυτά ασκείς δίωξη για το πλημμέλημα της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, προφανώς αποκλείεις οι παρακολουθήσεις να ήταν κάτι σοβαρότερο, να είχε να κάνει με αντικείμενο μεγάλης οικονομικής αξίας όπως οι προμήθειες όπλων ή να είχε σχέση με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Τι έμεινε; Τα γκομενικά, άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. *** Πέρα από τα αστεία, είναι εντυπωσιακό ότι οι παρακολουθούμενοι υπουργοί και κρατικοί αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει καμιά απολύτως ενέργεια για να αντιδράσουν στην παρακολούθησή τους. Και μπορεί μεν ο Άδωνις Γεωργιάδης να δήλωσε ότι δεν τον νοιάζει ποιος τον παρακολουθεί, αλλά όταν κατέχεις υψηλές δημόσιες θέσεις, νοιάζει όλους εμάς τους υπόλοιπους αν και ποιοι σε παρακολουθούν κι έχεις υποχρέωση να κάνεις ό,τι πρέπει κι ό,τι μπορείς για να προστατεύσεις τα συμφέροντα της χώρας. Κανείς από τους ανώτερους αυτούς αξιωματούχους δεν το έκανε κι αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα. *** Ε, καλά, μου είπε ο φίλος μου. Τον Γεωργιάδη δεν τον νοιάζει ποιος τον παρακολουθεί, αρκεί να τον παρακολουθούν γενικώς, γι’ αυτό είναι 24 ώρες το 24ωρο στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Απορώ, μάλιστα, γιατί στήθηκε ολόκληρος μηχανισμός να καταγράφει τι λέει, αφού το πιο πιθανό ήταν κάποια στιγμή να τα πει ο ίδιος στο Facebook. Και μια και είπα Γεωργιάδης, ας κλείσω μ’ αυτό. Έμαθα ότι ο υπουργός Υγείας εκνευρίστηκε πολύ που έγραψα προχθές ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ο κόσμος είναι πολύ δυσαρεστημένος με την κατάσταση της υγείας στην χώρα μας και γι’ αυτό χθες ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα έρευνα που λέει ότι η Ελλάδα έχει το καλύτερο κλίμα για να ζεις.

***

«Aδιάβαστος» o Καραμέρος

«Aδιάβαστος» πιάστηκε ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του στην Ολομέλεια της Βουλής σχολίασε τα τεκταινόμενα στην εξεταστική επιτροπή. Είχε προηγηθεί ένας έντονος διάλογος μεταξύ του Κωνσταντίνου Μπάρκα και του μάρτυρα, Ανδρέα Στρατάκου («Χασάπη»). Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, μάλλον τον μπέρδεψε με τον «Φραπέ». Και αυτό γιατί είπε πως «ο κ. “Χασάπης” μπροστά σε όλη την Ελλάδα επαναλαμβάνει κάποιες από τις απειλές έμμεσα όπως αυτές που έλεγε στα τηλέφωνα για κάποιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτοντας τις πολιτικές πλάτες που είχε. Αυτό είναι το άλλο πρόσωπο του Ιανού και αυτό που θα σας ακολουθεί για μια ζωή». Αυτές τις απειλές όμως, φέρεται να έχει εκφράσει – σύμφωνα με συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και περιλαμβάνονται στη δικογραφία – ο Γιώργος Ξυλούρης.

***

Η ώρα της «κυρίας Φεράρι»

Την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη θα κληθεί να καταθέσει η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Πρόκειται για την αγρότισσα με τη Ferrari και την Porche. Αν θα έρθει, όμως, ή θα ακολουθήσει τον δρόμο του «Φραπέ» μένει να φανεί… Όσον αφορά τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή μέσα στον Δεκέμβριο.

***

Παρελκυστική τακτική για τα ΕΛΤΑ

Ο Διονύσης Καλαματιανός επανήλθε στη χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων στο θέμα των ΕΛΤΑ. Ο Γραμματέας της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να οριστεί άμεσα ημερομηνία συνεδρίασης με την παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Παπαστεργίου και του επικεφαλής του Υπερταμείου, ώστε να απολογηθούν, όπως είπε.

Σε άλλο σημείο είπε πως δεν μπορεί η ελληνική κοινωνία να περιμένει 5 ή 6 μήνες, ώστε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος να ενημερωθεί και να καταρτίσει νέο σχέδιο, υλοποιώντας τις κυβερνητικές εντολές για κλείσιμο νέων καταστημάτων ΕΛΤΑ. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης απάντησε πως συζήτηση για τα ΕΛΤΑ χωρίς τα ΕΛΤΑ δεν γίνεται, ωστόσο, δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τους υπουργούς για να προσέλθουν σε σχετική συνεδρίαση Επιτροπής. Παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κυβερνητικό στρατόπεδο, όπως φαίνεται, ακολουθεί παρελκυστική τακτική.

***

Ο «αγαθός γίγαντας» Τζεδάκης

Ρώτησα κι έμαθα για τον Σταύρο Τζεδάκη, ξέρετε τον μάρτυρα που κατέθετε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί σχεδόν πέντε ώρες. «Μιλάμε για ένα αγαθό γίγαντα» μου είπε ένας φίλος μου από την Κρήτη. Όταν τον ρώτησα αν φοβήθηκε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης κινήθηκε εναντίον του, όπως καταγγέλλει το ΠαΣοΚ γέλασε και μου ανέφερε πως «δεν χαμπαριάζει από τραμπουκισμούς, ούτε θα κάνει πίσω σε ζητήματα ηθικής και αξιών».

Στο περιστατικό αυτό αναφέρθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Υπερασπίστηκε τον Τζεδάκη, αλλά και το γραφείο Τύπου του κόμματος και συγκεκριμένα την Στεφανία Μουρελάτου, την οποία που ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μακάριος Λαζαρίδης, απείλησε με μήνυση. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπερασπίστηκε και ακόμα ένα στέλεχος του ΠαΣοΚ, που πριν λίγες ο ανιψιός του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης απείλησε με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για την Κατερίνα Σολωμού στέλεχος του ΠαΣοΚ στην Αχαΐα, η οποία έγραψε άρθρο για τις υποκλοπές. Πάντως για την ιστορία θα σας πω πως καμία από τις δύο γυναίκες που έβαλαν στο μάτι οι Λαζαρίδης και Δημητριάδης δεν έκανε πίσω.

***

Διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας και στη μέση η Αθήνα

Προφανώς στην κυβέρνηση δεν αρέσει καθόλου η αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ των διπλωματικών αντιπροσωπειών ΗΠΑ- Κίνας επί ελληνικού εδάφους με αφορμή το λιμάνι το Πειραιά. Αφορμή ήταν η παρέμβαση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αιτία ο ευρύτερος πόλεμος των δύο πλευρών για τον έλεγχο των παγκόσμιων εμπορικών οδών.

Όπως μαθαίνω η γραμμή που ξεκινά από το Μαξίμου είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εδράζονται στα κοινά γεωπολιτικά συμφέροντα, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η οικονομική και εμπορική σημασία της κινεζικής παρουσίας στη χώρα. «Υπάρχει χώρος για όλους όσοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα», μου λένε συνομιλητές μου, δείχνοντας τόσο προς την Ελευσίνα, όσο όμως και προς το λιμάνι του Βόλου. Αυτό που δεν υπάρχει, προσθέτουν, είναι «λόγος για ξηλώματα επενδύσεων». Η Αθήνα, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι θέμα αναθεώρησης της συμφωνίας με την Cosco δεν πρόκειται να τεθεί. Σημειώστε πάντως ότι είναι δύσκολη εποχή για τόσο λεπτές ισορροπίες.

***

Οι μνηστήρες του λιμανιού του Πειραιά

Παρεμπιπτόντως, θυμήθηκα ότι ένας εξ αυτών που διαπραγματεύθηκαν για την παραχώρηση του λιμανιού του Πειραιά ήταν ο Ευριπίδης Στυλιανίδης ως υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ίδιο η κυβέρνηση τότε απευθύνθηκε πρώτα στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν έδειξαν το παραμικρό ενδιαφέρον. Ακολούθησαν επαφές με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και τους οργανισμούς διαχείρισης λιμένων του Ρότερνταμ αλλά και της Χάιφα, επίσης αναποτελεσματικές.

Κάπως έτσι προέκυψαν οι Κινέζοι, οι οποίοι μάλιστα τότε παλαντζάρισαν μεταξύ του Πειραιά και του Μπερλουσκόνι, με τον Ιταλό πρωθυπουργό να αναζητά επίσης εκείνα τα χρόνια και μάλιστα πυρετωδώς ξένες επενδύσεις. Μάλιστα, η αρχική πρόταση της Αθήνας ήταν να δοθούν «πακέτο» Πειραιάς και Θεσσαλονίκη. Τελικά το λιμάνι της συμπρωτεύουσας κατέληξε σε ρωσικά συμφέροντα.

***

Αρχηγικό τετ α τετ

Δεν ήταν ώρα για πολιτικές κουβέντες στην κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη. Αναμφίβολα πάντως το γεγονός ότι ο Σωκράτης Φάμελλος κι ο Αλέξης Χαρίτσης κάθισαν δίπλα δίπλα στην πρώτη σειρά των καρεκλών κι αντάλλαξαν μερικά λόγια δεν πέρασε απαρατήρητο. Το ‘πε κι ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε, στον επικήδειό του. Ότι «σήμερα είμαστε όλοι. Και όσοι σε αγαπήσαμε και όσοι σε πληγώσαμε. Αι γενέαι πάσαι της Αριστεράς». Δεν ήταν ημέρα για παρεξηγήσεις η χθεσινή στο Πάρκο Ελευθερίας. Ήταν ημέρα πένθους.

***

Υπέρ της Κίνας ο Καραμανλής

Άλλη προσέγγιση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ο Κώστας Καραμανλής στο θέμα της Κίνας, στον απόηχο της σύγκρουσης ΗΠΑ – Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στην ομιλία του στο Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο, υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική της δικής του κυβέρνησης και ιδίως τη Στρατηγικη Εταιρική Σχέση που υπέγραψε το 2006 με την Κίνα, με άμεσο στόχο, όπως είπε, να γίνει η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου των κινεζικών προιόντων για τις ευρωπαικές αγορές, και απώτερο τη συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας. “Οι σχέσεις Ελλάδας – Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη”, αποφάνθηκε.