Για κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator έκανε λόγο στην κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τερζής (in.gr),που είχε κάνει έρευνα για την υπόθεση και είχε προχωρήσει σε αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων προσώπων.

Ο δημοσιογράφος καταθέτοντας, αναφέρθηκε λεπτομερώς στην έρευνα του, πως έφθασε στην εκτίμηση για κοινό κέντρο παρακολουθήσεων και τι αποκάλυψε κατά την έρευνα της υπόθεσης.

Αναφερόμενος ο μάρτυρας στην έρευνα του, είπε για τα ευρήματα του σχετικά με τιμολόγια των εμπλεκομένων στην υπόθεση εταιρειών και για πληροφορίες που είχε ότι ο Γιάννης Λαβράνος, από τα πρόσωπα που είχαν εμπλοκή στη διερευνώμενη υπόθεση, μπαινόβγαινε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο οι κατηγορούμενοι να μπουν στη διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων και να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα;

Μάρτυρας: Πιθανολογώ ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό Εκτίμηση μου είναι, ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator.

Πρόεδρος: Ξέρετε αν υπήρχε συνεργασία Κρικελ με την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Τα 324 τιμολόγια που παρέδωσα εγώ για τον εξοπλισμό παρέπεμπαν σε μια τέτοια σχέση.

Ο Δ.Τερζης σε άλλο σημείο της κατάθεσης του επισήμανε, ότι προκαλεί εντύπωση, ότι μια χωματουργική εταιρεία εμφανίζεται να πουλά εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που πιθανολογεί ,όπως είπε, ότι έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών.

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ τόνισε ότι «η κυβέρνηση από το 2019 ήθελε τον αποκλειστικό έλεγχο της πληροφορίας και της ΕΥΠ και για να γίνει αυτό χρειαζόταν απόλυτα δικούς της ανθρώπους». Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων .