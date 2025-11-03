Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξελίσσεται η δίκη για τις υποκλοπές με το σύστημα predator που αναστάτωσε την πολιτική ζωή του τόπου καθώς μεταξύ άλλων στη λίστα των παρακολουθούμενων βρίσκεται ο αρχηγός του ΠαΣοΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης.

Η δίκη συνεχίζεται τώρα με την κατάθεση του κ. Σπίρτζη ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος των κατηγορουμένων.

Νωρίτερα εξετάστηκε πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ η οποία ενώπιον του δικαστηρίου προέβη στην καταγγελία ότι παρακολουθήθηκαν οι τηλεφωνικές συνομιλίες της από το παράνομο λογισμικό predator επειδή λίγο νωρίτερα είχε υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με μετάθεσή της, ο οποία ουσιαστικά στρεφόταν κατά του Πρωθυπουργού.

«Το κακόβουλο λογισμικό εστάλη από την ΕΥΠ»

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το μολυσμένο μήνυμα με το κακόβουλο λογισμικό predator που έλαβε στο κινητό της εστάλη από την ΕΥΠ.

Η εν λόγω μάρτυρας σήμερα υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία. «Είμαι εκατό τοις εκατό σίγουρη ότι μου έστειλε το μήνυμα η ΕΥΠ. Η Υπηρεσία δεν έκανε κανέναν έλεγχο ενώ παγιδεύτηκαν στελέχη της.

Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά αλλού» είπε η κυρία Μαρία Ζώη Σακαλή απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου πολιτικής αγωγής κ. Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη που είναι στη λίστα των παρακολουθούμενων από το κακόβουλο λογισμικό predator.

Για το λόγο αυτό η μάρτυρας, όπως είπε, κατέθεσε προσωποποιημένη μήνυση στη δικαιοσύνη καθώς ο μοναδικός που είχε λόγο να την παρακολουθήσει ήταν η ΕΥΠ.

«Κοριτσάκι μου θυμάσαι;»

Η μάρτυρας καταθέτοντας περίγραψε πώς παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της όταν έλαβε ένα μήνυμα που λεγε “Κοριτσάκι μου θυμάσαι” και είχε ένα link.

Το λογισμικό μόλυνε το κινητό της, όπως είπε, την ώρα που βρισκόταν στο γραφείο του δικηγόρου της για να ετοιμάσει το υπόμνημα αναφορικά με μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί από την ίδια και άλλους συναδέλφους της, οι οποίοι επειδή είχαν θεωρηθεί “ανεπιθύμητοι” είχαν μεταχθεί σε υπηρεσία άνευ αντικειμένου.

Η μάρτυρας εξήγησε πως τότε δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε επιμολυνθεί το τηλέφωνο της, μέχρι το καλοκαίρι του 2023 που ενημερώθηκε επισήμως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία διενήργησε αυτοτελή έρευνα.

«Η ΕΥΠ θάπρεπε να κινήσει γη και ουρανό»

Η η κυρία Μαρία Ζώη Σακαλή διατύπωσε την άποψη ότι «η ΕΥΠ θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό καθώς μιλάμε για λειτουργία κακόβουλου λογισμικού που παρακολουθούσε στόχους εθνικού ενδιαφέροντος».

Επιπλέον, εξέφρασε την άποψη ότι η προμήθεια του predator έγινε μέσα σε άλλη νόμιμη προμήθεια.

«Δεν είμασταν αρεστοί στη διοίκηση»

«Εργάζομαι τώρα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από το 2007 έως το 2021 ήμουν στην ΕΥΠ. Τον Δεκέμβριο του 2021 με τροπολογία μεταταχθήκαμε σε άλλη υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ. Στα μέσα Ιουλίου 2021 δημιουργήθηκε μια υποδιεύθυνση, η οποία συστάθηκε με υπογραφή του κυρίου Δημητριάδη.Το λέω αυτό γιατί την αρμοδιότητα σύστασης της είχε ο κ Δημητριάδης. Το τονίζω γιατί συνδέεται με την υπόθεση. Η υποδιεύθυνση αυτή δεν είχε αντικείμενο, ήταν εικονική».

Πρόεδρος : Εσείς γιατί δεν είσαστε αρεστή, τι είχατε αντιληφθεί;

Μάρτυρας:Υπήρχαν διάφορα προβλήματα στις συνθέσεις των συμβουλίων, δεν είχαμε κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Δε θέλω να πω περισσότερα. Είχαμε αντιδράσει γιατί είμαστε τόσο καιρό εκεί στην υπηρεσία και δεν κάναμε τίποτα. Στις 16/9/21 αποστείλαμε εξώδικο στον διοικητή. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Εμείς συνεχίζαμε να πηγαίνουμε εκεί και να κοιταζόμαστε. Στη συνέχεια καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για παράβαση καθήκοντος.

Η παγίδευση του τηλεφώνου

«Ήταν 23/11/21 όταν έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε Κοριτσάκι μου θυμάσαι; Και είχε ένα link. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου για να φτιάξουμε το υπόμνημα για την αναφορά που είχαμε καταθέσει και επρόκειτο να κατονομάσουμε σε αυτό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό… Μου φαινόταν περίεργο το μήνυμα αλλά τότε δεν μπορούσε να πιστέψω ότι έλαβα μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό μέχρι που ενημερώθηκαν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Μετά την μετάταξη τους στην ΕΛΑΣ, τόσο η ίδια όσο και οι συνάδελφοι της προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και κέρδισαν το δικαστήριο, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση.

Πρόεδρος: Είχατε ενημέρωση από την ΕΥΠ για την παρακολούθηση του κινητού σας;

Μάρτυρας: Έχω υποβάλει αίτημα, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση θα είχε επιλεγεί άλλος τρόπος παρακολούθησης μου.

Πρόεδρος: Τι θα μπορούσε και ποιος να μάθει;

Μάρτυρας:Παγιδεύτηκα. Εγώ δεν είχα καμία εμπλοκή ούτε με πολιτικούς, ούτε με κόμματα. Οταν παγιδεύτηκα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου εν γνώσει της υπηρεσίας. Επειδή ξέρω τη λειτουργία του Predator πιστεύω ότι ήθελε να ακούσουν κάτι ή να έχουν πρόσβαση σε κάποιο αρχείο.

Πρόεδρος: Τους κατηγορουμένους του γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Όχι.Ενημερώθηκα για τη σύνδεση τους με την εταιρεία και με το λογισμικό με βάση όσα προέκυψαν από την έρευνα. Οι συνδέσεις των εταιρειών έχουν προκύψει σε απόλυτο βαθμό από τη δικογραφία. Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε αντί της Κύπρου για την εξαγωγή του λογισμικού. Κατά τη γνώμη μου πιθανότητα να κρύφτηκε η δαπάνη μέσα σε νόμιμη δαπάνη για άλλη νόμιμη σύμβαση.

Πρόεδρος : Μπήκατε στον πειρασμό να ελέγξετε το κινητό σας ;

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει κάποια εταιρεία στην Ελλάδα αν και θα έπρεπε να υπάρχει.

Εισαγγελέας: Σε αυτή τη διεύθυνση της ΕΥΠ πενήντα άνθρωποι τι κάνατε;

Μάρτυρας : Για πέντε μήνες δεν κάναμε τίποτα.Πηγαίναμε πίναμε καφέ και φεύγαμε.

Εισαγγελέας: Ποιοι πήγαιναν εκεί, οι ανεπιθύμητοι!

Μάρτυρας: Ναι. Η βούληση της διοίκησης ήταν να αδειάσουν κάποιες θέσεις για να προσληφθούν κάποια άλλα άτομα. Δεν δικαιολογείται αλλιώς να μένουν οι θέσεις μας και να φεύγουμε εμείς.

Εισαγγελέας: Άλλοι συνάδελφοι σας έλαβαν τέτοια μήνυμα;

Μάρτυρας: Ξέρω ότι σίγουρα μια ακόμα συνάδελφος.

Παρακολουθήθηκα για τη μήνυση σε βάρος του Πρωθυπουργού

«Εγώ παρακολουθήθηκα γιατί καταθέσαμε τη μήνυση η οποία στρεφόταν ουσιαστικά σε βάρος κατά του Πρωθυπουργού» επανέλαβε η μάρτυρας ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που έγιναν οι έρευνες που είχαν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα.