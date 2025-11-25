Aυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που είχαν δεχθεί παγίδευση από το παράνομο λογισμικό Pretador, καθώς στη δίκη για τις υποκλοπές, εξεταζόμενη ως μάρτυρας η Πηνελόπη Μηνιάτη, πρώην επικεφαλής των εγκληματικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ κατέθεσε ότι και αυτή είχε υπάρξει θύμα παρακολούθησης.

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης και ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την περίοδο 2019-2020. Η μάρτυρας, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ μέχρι το 2022, καταθέτοντας στο δικαστήριο ανέφερε, ότι η πρώτη της επαφή με το κακόβουλο λογισμικό ήταν τέλη Νοεμβρίου 2022. «Με ενημέρωσε ένας δημοσιογράφος ότι ήμουν στη λίστα από τους παρακολουθούμενους».

Στη συνέχεια εξήγησε, ότι έλαβε επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το καλοκαίρι του 2023, όπως και οι υπόλοιποι στόχοι του Predator, όταν και ενημερώθηκε επίσημα για την παρακολούθηση της από το κακόβουλο λογισμικό. «Δεν έκανα κάτι, περίμενα να με καλέσουν. Θεώρησα ότι ειναι θέμα δικαιοσύνης. Όταν το έμαθα ήμουν ήδη στην αποστρατεία», τόνισε η κυρία Μηνιάτη.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε στο πως αντελήφθη την παρακολούθηση της, τονίζοντας ότι το πρώτο μήνυμα ήταν 28.5.2021 από την ένωση αστυνομικών, ευχαριστήρια επιστολη και το δεύτερο Νοέμβριο 2021. Στο δεύτερο ήταν το εμβόλιο, επιβεβαίωση ραντεβού. Και το πρώτο και το δεύτερο, είπε η μάρτυρας, επέλεξε να τα ανοίξει και το κινητό της μολύνθηκε.

Ο διάλογός τους

Μάρτυρας: Μία ημέρα πριν από το εμβόλιο εγώ θυμήθηκα ότι είχα λάβει απειλητικό μήνυμα. Το ανέφερα στην υπηρεσία, έλεγε ότι υπάρχει συμβόλαιο θανάτου για μένα και θα με σκοτώσουν με 19 σφαίρες. Εγώ ασχολούμαι με όλα τα αρχικά δεδομένα των ποινικών υποθέσεων. Ήμουν προϊσταμένη απο το 16. Είχα πολλές υποθέσεις.

Πρόεδρος : Εσείς είχατε εποπτεία όλων των υποθέσεων;

Μάρτυρας : Για τις σημαντικές υποθέσεις, που είχαν δυσκολία και απασχολούσαν κοινωνία, μου ανέφεραν τα στοιχεία οι πραγματόγνωμονες. Εγώ εάν χρειαζόταν κάτι να αναφέρω ή πήγαινα στο γραφείο του αρχηγού, και εαν ήταν φοβερά επείγον γινόταν μέσω εφαρμογών.

Πρόεδρος : Υπάρχει περίπτωση να ερευνούσατε κάποια υπόθεση των κατηγορουμένων; Μάρτυρας : Δεν είχε υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψη μου.

Πρόεδρος : Μπήκατε στη διαδικασία να αναζητήσετε για ποιο λόγο είστε στόχος;

Μάρτυρας : Ήμουν στην αποστράτευση. Δεν μπήκα στη διαδικασία. Από δημοσιεύματα διάβαζα, ότι η ΕΥΠ δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες, όλη αυτή η διαδικασία θέλει και δικηγόρους και χρήματα και ψυχική φθορά. Δεν χρησιμοποιώ γνωριμίες και δεν δέχομαι και πιέσεις.

Πρόεδρος : Κάνατε συνομιλίες με υποθέσεις;

Μάρτυρας : Στο κινητό όχι.

Πρόεδρος : Οι συνομιλίες σας με τον αρχηγό;

Μάρτυρας : Οι περισσότερες ήταν προσωπικές. Δεν είχα κάτι ιδιαιτερο. Τα περισσότερα ήταν είτε με ενημερωτικά σημειώματα, είτε δια ζώσης στον αρχηγό. Ήμουν μια διευθύντρια κάτω από τα ραντάρ, δεν ήμουν της ασφάλειας, της αντιτρομοκρατικής. Εκτιμώ ότι ήθελαν να έχουν πρωτογενή στοιχεία που πίστευαν ότι εγώ θα έδινα στο τηλέφωνο για ποινικά αδικήματα.

Πρόεδρος : Εσείς ερευνούσατε την υπόθεση Καραϊβάζ;

Μάρτυρας : Ήταν Καραϊβάζ, Κ. Κράουτς…

Εισαγγελέας : Είστε αστυνομικός, μου κάνει εντύπωση οτι δεν κάνατε κάτι.

«Το Predator, ήταν ευαίσθητο θέμα. Δεν ήθελα να φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση»

Μάρτυρας : Το Predator, ήταν ευαίσθητο θέμα. Δεν ήθελα να φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση. Τι να τους ζητήσω, να ερευνήσουν το τηλέφωνο όταν ήδη το είχε κάνει η Αρχή. Με ένα μέιλ έστειλα ότι το τηλέφωνο αυτό ήταν στη διάθεση της Αρχής.

Εισαγγελέας : Εκεί τελείωσε η εμπλοκή σας;

Μάρτυρας : Μετά ήταν στην Εισαγγελία. Περίμενα να με καλέσει κάποιος. Έκανα το καλοκαίρι διακοπές και έμεινα όταν έμαθα οτι βγήκε το πόρισμα Ζήση.

Ζ. Κεσσές (υποστήριξη κατηγορίας) : Είπατε ότι αισθανόσασταν θυμό όταν πήρατε το απειλητικό μήνυμα και οτι δεν σας κάλεσαν…

Μάρτυρας : Είναι σίγουρο, ότι εγώ επέλεξα και πάτησα τους συνδέσμους. Στο πόρισμα είδα να θεωρείται δεδομένο, οτι μόνο δύο έχουν μολυνθεί, εγώ για τον εαυτό μου ενόρκως καταθέτω ότι δεν ήταν απόπειρα, ήταν μόλυνση.

Ζ. Κεσσές : Πόσο πιθανό θεωρείται η παγίδευση του κινητού σας να έχει προκαλέσει διαρροή μυστικών υπηρεσίας;

Μάρτυρας : Δεν μπορώ να το πω τρία χρονια μετά.

Ζ. Κεσσές : Μπορεί να είχε αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματα από αρχηγο;

Μάρτυρας : Ναι. Η μάρτυρας πιθανολόγησε ότι πιθανότητα η αποστρατεία της θα μπορουσε να έχει σχέση με την έρευνα για συγκεκριμένες υποθέσεις που κάποιοι ενοχλήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις της υπεράσπισης είπε ότι δεν είχε πέσει στην αντίληψη της κάποια υπόθεση που να αφορά τους κατηγορούμενους.

Διακόπουλος: «Δεν γνωρίζω κάτι για το κακόβουλο λογισμικό»

Επόμενος μάρτυρας εξετάστηκε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού το διάστημα 2019-2020. «Δεν γνωρίζω κάτι για το κακόβουλο λογισμικό» είπε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος : Λάβατε εσείς κάποια επιστολή, μήνυμα;

Μάρτυρας : Όχι.

Πρόεδρος : Ξέρατε εάν το γραφείο του πρωθυπουργού ενημερώνονταν για παρακολουθήσεις;

Μάρτυρας : Από την προσωπική μας σχέση, θεωρώ ότι δεν είχε καμία σχέση.

Πρόεδρος : Συζητούσατε για αυτά;

Μάρτυρας : Όχι. Εάν υπήρχε κάτι θα το διαισθανόμουν.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι στις αρμοδιότητες του ήταν να παρακολουθεί τα διεθνή θέματα και γεγονότα και είχε καθήκοντα γραμματέα στο ΚΥΣΕΑ. Ο μάρτυρας δέχθηκε αλλεπάλληλες ερωτήσεις για το εάν γνώριζε τις νομοθετικές αλλαγές στην ΕΥΠ απάντησε αρνητικά.