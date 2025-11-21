«Σεβαστή η όποια θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας». Αυτή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ερώτηση του Βήματος για το πώς σχολιάζει η κυβέρνηση τα όσα είπε στο Βήμα της Κυριακής ο Κωνσταντίνος Τασούλας τα οποία προκάλεσαν την αντίδραση από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε αναλυτικά ο Παύλος Μαρινάκης «δεν έχουμε κάτι να πούμε, είναι σεβαστή η όποια θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιτελεί το ρόλο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αξιοπρέπεια και προσήλωση και νομίζω ότι δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις απόψεις του Κωνσταντίνου Τασούλα».

«Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος»

Τα σχόλια της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ως προς την κυρία Ζαχάροβα, δεν θα πάρουμε την άδεια, προφανώς. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και κάποιες φορές, κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων, στους οποίους είναι απέναντι ξεκάθαρα η Δύση, η Ευρώπη, δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άλλοι, δηλαδή εμείς, κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Όπως είπε, «και η θέση μας, η θέση με τον αμυνόμενο, η θέση με την Ουκρανία, η θέση με την Ευρώπη, μία θέση, η οποία δικαιώνεται από πολλές απόψεις, μπορεί να ενοχλεί. Αλλά δεν πρόκειται να την αλλάξουμε και ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη μεταξύ τους θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό. Μένουμε, λοιπόν, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να μπορούμε να πούμε, και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα».

«Δεν είναι καλό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ψέματα»

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη σφοδρή σύγκρουση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ. Αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι πρέπει «να πέσουν οι τόνοι» στην πολιτική αντιπαράθεση ενώ καταλόγισε «έντονο θυμό» στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Ήθελε να μετατρέψει μια σοβαρή συζήτηση, για ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο σε ένα ακόμα σόου».

Επανήλθε κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ότι είπε ψέματα για τη σωματική επίθεση στον μάρτυρα λέγοντας ότι «δεν είναι καλό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση. Η εξεταστική επιτροπή συνεχίζει το έργο της, διαψεύδει τις προβλέψεις και επιτελεί το έργο της». Σε άλλο σημείο σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης σκωπτικά, υπογραμμίζοντας ότι η πλειοψηφία έστειλε στον εισαγγελέα τον Γιώργο Ξυλούρη για να επαληθεύσει αν οι λόγοι που επικαλέστηκε στο υπόμνημα του στέκουν.

Σε ερώτημα του Βήματος, για την ένταση που καταγράφεται στην εξεταστική, ο κ. Μαρινάκης επέρριψε ευθύνες στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι «πρέπει να σταματήσουν οι προσωπικές επιθέσεις» προς τα μέλη της πλειοψηφίας.

Για το επεισόδιο μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του ΠαΣοΚ ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι δεν μπορείς να λές φασίστα έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αφού η ΝΔ αποκατέστησε τη Δημοκρατία στη χώρα. Με ειρωνικό τρόπο σημείωσε «πως όλοι αυτοί οι ήρεμοι άνθρωποι, οι καθόλου τοξικοί, ενοχλήθηκαν από τις ερωτήσεις του Λαζαρίδη,, δεν τους αρέσουν. Δικαίωμα τους και πρόβληματα τους, αλλά δεν είναι δυνατόν να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις». Και κατέληξε, να απαντήσουν πολιτικά, είμαστε εδώ για να προβάλλουμε επιχειρήματα μας.

«Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση»

Ο κ. Μαρινάκης, σχολίασε επίσης, πως «η Ελλάδα γίνεται σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια στην ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο στην ελληνική, με πάρα πολύ σημαντικά οφέλη, έσοδα, θέσεις εργασίας και βέβαια με ό,τι αυτό συνεπάγεται γεωπολιτικά. Ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση. Ενισχύουμε, παράλληλα, όμως, και την γεωπολιτική μας θέση». Και απαντώντας σε άλλη σχετική ερώτηση είπε πως «η Ελλάδα ψηλώνει ουσιαστικά. Γίνεται υπολογίσιμη σε όλα τα επίπεδα. Καταφέρνει και δυναμώνει επί της ουσίας. Γίνεται πύλη εισόδου ενεργειακή για όλη την Ευρώπη. Από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη».