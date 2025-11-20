Το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή, καταχρηστικά όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση, ήταν το «φυτίλι» που άναψε εκ νέου φωτιές στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύσσωμη αντιπολίτευση καταγγέλλοντας την πλειοψηφία, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αποχώρησε από την αίθουσα ενώ ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αφού καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας αποχώρησε και εκείνος.

Ένταση με την ανάγνωση της επιστολής

Η ένταση προκλήθηκε αφού αναγνώστηκε η επιστολή του κ. Ξυλούρη ο οποίος αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα και υποστήριξε ότι ενδεχομένως η κατάθεση του να λειτουργήσει ως αυτοενοχοποίηση.

Η Νέα Δημοκρατία μέσω του εισηγητή Μακάριου Λαζαρίδη ζήτησε την παραπομπή του κ. Ξυλούρη στον εισαγγελέα ώστε να διερευνηθεί αν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει επικαλούμενος δικαίωμα σιωπής, παρότι δεν είναι κατηγορούμενος ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, άλλος ένας πρόσθετος λόγος είναι ότι η επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλλει ποινή για την άρνηση του μάρτυρα να καταθέσει, όμως ο εισαγγελέας μπορεί.

Από την άλλη, το ΠαΣοΚ, ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, θέση στην οποία συμφώνησαν όλα τα κόμματα. Η Μιλένα Αποστολάκη έβαλε κατά της πλειοψηφίας αλλά και του προεδρείου υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα της είχε ζητήσει από τις αρχές Οκτωβρίου να προσέλθει ο Γιώργος Ξυλούρης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησε με την πρόταση για τη βίαιη προσαγωγή καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα όπως το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Καζαμίας, πρόσθεσε ότι να γίνει παραπομπή του κ. Ξυλούρη στον εισαγγελέα αλλά με το ερώτημα της απείθειας.

Για απαράδεκτη συντεχνία κατηγόρησε την πλειοψηφία ο κ. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη σκανδάλου. Καταχρηστική η επίκληση των συγκεκριμένων διατάξεων γιατί δεν του έχει αποδοθεί ιδιότητα κατηγορουμένου, είπε για προσθέσει ότι προκαλεί ερωτηματικά για στάση αστικής δικαιοσύνης όταν για ρόλο συγκεκριμένου υπάρχουν τόμοι ολόκληροι για πράξεις που φέρεται να έχει κάνει.

Προσχηματική η πρόταση

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι είναι προσχηματική η πρόταση τους για την παραπομπή του Γιώργου Ξυλούρη στον εισαγγελέα χαρακτηρίζοντας την θολή. Όπως υποστήριξαν μέλη της επιτροπής, με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται οποιαδήποτε πολιτική εμπλοκή ενώ έτσι ο μάρτυρας δεν απαντά στις σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται πως σε συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία ο ίδιος επικαλείται προσωπικές σχέσεις με ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια αλλά και υπουργούς.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας, ο Μακάριος Λαζαρίδης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για σόου. Σημειώνεται ότι υπέρ της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν οι βουλευτές του κόμματος, ενώ η συνεδρίαση διακόπηκε. Θα συνεχιστεί στις 12 όταν και θα καταθέσει ο Ανδρέας Στρατάκης, ο επονομαζόμενος ως «Χασάπης».