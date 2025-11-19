Νέος κύκλος αντιπαράθεσης άνοιξε μεταξύ του ΠαΣοΚ και του Μακάριου Λαζαρίδη, μετά το πρωινό επεισόδιο των δύο πλευρών, φτάνοντας ακόμα σε σημείο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να εγκαλεί δημόσια το γραφείο Τύπου του κόμματος απειλώντας και με μηνύσεις.

Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, σε ανακοίνωση του, κάλεσε τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον εισηγητή της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του», καθώς και πως «νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης».

Παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της εξεταστικής, ο βουλευτής χαρακτήρισε «άθλια», «συκοφαντική» και «ντροπιαστική» την ανακοίνωση και ρώτησε τον μάρτυρα εάν του επιτέθηκε σωματικώς με εκείνον να του απαντά αρνητικά.

Ο εισηγητής της ΝΔ ξεκαθάρισε μάλιστα πως όσοι εμπλέκονται στο επίμαχο δελτίο Τύπου θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, προσωποποιώντας μάλιστα τις προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας πως θα «ασκήσει τα δέοντα» προς την επικεφαλής του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την επίθεση του λέγοντας «η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠαΣοΚ κυρία Μουρελάτου, υπό την καθοδήγηση της οποίας εκδίδει ανακοινώσεις το Γραφείου Τύπου, θα κληθεί σύντομα στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα υποστηρίζει σήμερα σε βάρος μου. Δυστυχώς το ΠαΣοΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και ολισθαίνει σε δρόμους επικίνδυνους».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του @pasok κυρία @mourelatous, υπό την καθοδήγηση της οποίας εκδίδει ανακοινώσεις το Γραφείου Τύπου, θα κληθεί σύντομα στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα υποστηρίζει σήμερα σε βάρος μου. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 19, 2025

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση θα αποφασίσουν κ θα πράξουν ο,τι κρίνουν για την πολιτική κριτική που τους ασκεί άλλο κόμμα», είναι η απάντηση πηγών του ΠαΣοΚ στο Βήμα.