Βαριές κουβέντες αντάλλαξε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, λέγοντας ότι δεν προσήλθε στην επιτροπή ώστε να μην αποκαλύψει σχέσεις με αξιωματούχος της Νέας Δημοκρατίας.

«Αυτή τη δυσωδία θέλατε να κρύψετε, για να μιλήσει για τις σχέσεις με τον πρωθυπουργό, με κορυφαίους υπουργούς» είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ σε άλλο σημείο επιτέθηκε στην πλειοψηφία επιμένοντας ότι «έκαναν πλάτες στον “Φραπέ”». «Αν δεν είχατε κάτι να φοβηθείτε, θα δεχόσασταν την άποψη για βίαιη προσαγωγή του και να υποστεί τις ερωτήσεις των βουλευτών. Αλλά δεν το δεχθήκατε γιατί είστε σε απόλυτη συνεννόηση μαζί του».

«Πάντα όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας, επινοείτε ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης», ενώ σε άλλο σημείο ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε».

Αναφερόμενος στη χθεσινή επεισοδιακή εξεταστική επιτροπή, ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε τη συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη υποστηρίζοντας ότι «δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του Τζεδάκη και κινήθηκε σωματικά εναντίον του, αντί να πει συγνώμη τον συγκαλύπτει και απειλεί να μηνύσει την Στεφανία Μουρελάτου».

«Ποιος τον έστειλε στον εισαγγελέα τον Γιώργο Ξυλούρη; Αυτός που δήθεν τον συγκαλύπτει;», διερωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, που κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως περίμενε επί μήνες τους δυο σημερινούς μάρτυρες προκειμένου να κάνει σόου.

Απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, σχολίασε ότι «εάν δεν αλλάξετε ρότα, δεν θα δείτε χαΐρι κύριε Ανδρουλάκη».

Ο κ. Μαρινάκης επίσης απέκρουσε τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κάνοντας λόγο για «ψέμα σε δημόσια μετάδοση» του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο απέδωσε στον εκνευρισμό του. Καλύπτοντας πλήρως τον Μακάριο Λαζαρίδη διάβασε απόσπασμα από τα πρακτικά που εμφανίζουν τον κ. Τζεδάκη να είναι κατηγορηματικός ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν του επιτέθηκε σωματικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, παίρνοντας ξανά τον λόγο για τον Μακάριο Λαζαρίδη είπε πως «σωματική επίθεση δεν είναι μόνο ξυλοδαρμός, είναι και ο προπηλακισμός. Δεν θα σας πούμε και ευχαριστώ που δεν κάνετε ξυλοδαρμούς, τραμπούκοι της ΝΔ!».

Μίλησε ακόμη για «κωμωδία», σχολιάζοντας πως ο «Φραπές» είναι «τυχερός» που πηγαίνει στον εισαγγελέα με όλα όσα έχει πει στις στιχομυθίες της δικογραφίας. «Πού έπρεπε να πάει δηλαδή; Στον παπά να εξομολογηθεί;», διερωτήθηκε.