Ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο θέμα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τις ανησυχίες του για τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε θετικά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι επιτελεί τον ρόλο του με «με αξιοπρέπεια και προσήλωση». Ωστόσο, επεσήμανε ότι δεν είναι δική του δουλειά να σχολιαζει τις απόψεις του κ. Τασούλα.

«Δεν έχουμε κάτι να πούμε, είναι σεβαστή η όποια θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιτελεί το ρόλο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αξιοπρέπεια και προσήλωση και νομίζω ότι δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις απόψεις του Κωνσταντίνου Τασούλα» ήταν το σχόλιο που έκανε ο κ. Μαρινάκης.

Το δημοσίευμα του Βήματος και η πολιτική συζήτηση

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Την περασμένη Κυριακή (16/11) το «ΒΗΜΑ της Κυριακής» δημοσίευσε ρεπορτάζ το οποίο αποτύπωνε σκέψεις του Κωνσταντίνου Τασούλα. Μεταξύ άλλων κατέγραφε την αγωνία του ΠτΔ για τη δυσχέρεια επιλογής προέδρων και αντιπροέδρων στις ανεξάρτητες αρχές, λόγω αδυναμίας των κομμάτων να συναινέσουν στα πρόσωπα, και το ερώτημα που σκέφτεται για τι θα συμβεί αν χρειαστεί οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να συμφωνήσουν για κάτι κρισιμότερο.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα αποτυπώνεται και ο προβληματισμός του κ. Τασούλα για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές και το ενδεχόμενο να επιδεινωθούν περισσότερο οι πολιτικές συνθήκες στη χώρα μας λόγω πιθανής περιόδου ακυβερνησίας.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από το ΒΗΜΑ προκάλεσε πολλές αντιδράσεις κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ κύκλοι της Προεδρίας σημείωναν ότι «το δημοσίευμα απηχεί το πνεύμα της συζήτησης. Υπαρκτό ζήτημα ο κίνδυνος της αστάθειας».