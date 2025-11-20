Η ένταση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη, μεταφέρθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής, προκαλώντας νέα εστία έντασης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και ΠαΣοΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε το ΠαΣοΚ για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων με «θεσμικά και πολιτικά λάθος τρόπο».

«Αν κληθεί με βίαιη προσαρμογή, δε θα απαντήσει»

Απαντώντας στις αιτιάσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠαΣοΚ Δημήτρη Μάντζου περί απόπειρας συγκάλυψης σε περίπτωση που η πλειοψηφία δεν αποδεχθεί το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική, ο Παύλος Μαρινάκης διερωτήθηκε: «Αυτός που θέλει να συγκαλύψει, στέλνει τον μάρτυρα στον εισαγγελέα;».

Με δεδομένο πώς «ο μάρτυρας έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής», ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «αν κληθεί με βίαιη προσαρμογή, δε θα απαντήσει. Εμείς τον στέλνουμε στον εισαγγελέα να δει, αν τελείται σοβαρό αδίκημα, η απείθεια».

Ο κ. Μαρινάκης σήκωσε το γάντι και κατηγόρησε το ΠαΣοΚ ότι στην προσπάθεια του να επιβιώσει πολιτικά, ακολουθεί την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Με αιχμή είπε πως «η βελόνα κολλάει και πηγαίνει πολλές φορές και προς τα κάτω, γιατί ακολουθείτε μία τακτική παίρνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση και δείτε που είναι σήμερα, έχει χωριστεί σε 4-5 κομμάτια».

Επίθεση από Μάντζο στη ΝΔ

Ο Δημήτρης Μάντζος επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία κάνοντας λόγο για «κατήφορο» ενώ επέμεινε στο αίτημα του κόμματός του για τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη χθεσινή σφοδρή αντιπαράθεση των μελών της εξεταστικής καταγγέλλοντας ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, «προπηλάκησε» και μάλιστα «απείλησε» τη δημοσιογράφο, επικεφαλής του γραφείου Τύπου του ΠαΣοΚ Στεφανία Μουρελάτου ενώ αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά του απέναντι στον χθεσινό μάρτυρα.

Ο κ. Μαρινάκης πάντως παρείχε πλήρη κάλυψη στον Μακάριο Λαζαρίδη, λέγοντας ότι είναι δημοκρατικό του δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και πως «εάν είναι όλα αυτά που του καταλογίσατε, φασίστας και υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας, να έρθετε να το αποδείξετε».