Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για «προσυνεννόηση» με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», υποστηρίζοντας ότι η άρνησή του να εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποτελεί προσπάθεια συγκάλυψης του «γαλάζιου σκανδάλου» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη δήλωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, η μη παρουσία του κ. Ξυλούρη, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «διαχρονικός κομματάρχης της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά», συνιστά «παράνομη πράξη» καθώς, όπως αναφέρει, παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο μάρτυρας έχει υποχρέωση να προσέλθει και δεν μπορεί να επικαλείται δικαίωμα σιωπής, δεδομένου ότι δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

«Ευτελίζει το κοινοβούλιο»

Το κόμμα κατηγορεί τον κ. Ξυλούρη ότι «εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής» και «ευτελίζει το κοινοβούλιο» χρησιμοποιώντας νομικά τεχνάσματα, με στόχο –κατά την ανακοίνωση– να προστατεύσει «πολιτικούς προστάτες».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπεται από τον νόμο, αλλά και τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με το αν έχει δικαίωμα να μην παραστεί. Κάνει επίσης λόγο για «υποκριτική» στάση της ΝΔ, η οποία –όπως υποστηρίζει– ζητεί τη διαβίβαση της υπόθεσης στον εισαγγελέα για να κερδίσει χρόνο και να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής «βολεύεται» από την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να καταθέσει, καθώς δεν επιθυμεί να ακουστούν δημόσια οι απαντήσεις «ενός εκ των πρωταγωνιστών του “γαλάζιου” κυκλώματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει ότι ο μάρτυρας γνωρίζει «με λεπτομέρειες» τον τρόπο λειτουργίας και τη δράση αυτού που το κόμμα χαρακτηρίζει «επιτελικό παρακράτος» που «λυμαίνεται παράνομα τις αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις».