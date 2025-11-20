«Κοντεύετε να μου τινάξετε στον αέρα το σπίτι μου». Αυτό υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας Στρατάκης λεγόμενος «Χασάπης» κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Θα με πεθάνετε. Είμαστε αισθηματίες άνθρωποι»

«Πείτε ότι δεν εμπλέκεται ο Στρατάκης στη δικογραφία, θα με πεθάνετε. Είμαστε αισθηματίες άνθρωποι» τόνισε ο μάρτυρας εκφράζοντας την αγανάκτηση του καθώς όπως είπε συνέχεια τον εμπλέκουν βουλευτές για χάριν της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. «Δεν αντέχω να βλέπω άλλο την αδικία», είπε απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα βουλευτών και μελών της επιτροπής.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο παραγωγός είπε πως ασχολείται με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα από το 1982, «παίρνω επιδότηση από το 1985, έχω ιστορικά δικαιώματα και θα τα πω» είπε και συνέχισε τονίζοντας ότι «ασχολούμαι ενεργά με το συνεταιριστικό κίνημα, με μεγάλους αγώνες και θυσίες. Διετέλεσα πρόεδρος στο Ηράκλειο από το 12 – 19 και στην πορεία έχω επισκεφτεί και τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε μιλήσει με αρκετές ηγεσίες του Υπουργείου. Θεσμική συμμετοχή στην εκπροσώπηση του αγροτικού χώρου».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στην οικογένεια μου υπήρχε ηρεμία, μέχρι ένα πρωί βρέθηκε το όνομά μου στην αρνητική πλευρά όλης αυτής της ιστορίας, ακούμε και διαβάζουμε ότι έχω συμμετάσχει σε μια συμμορία κατά άλλους σε μια εγκληματική οργάνωση. Είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας ομολογώ ότι μου έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση ακόμη και οικονομική ζημιά. Με χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, να μάθω ποια είναι αυτά που κατηγορούμαι ή έχω κάποια εμπλοκή», είπε.

Όσον αφορά για το ψευδώνυμο «χασάπης» είπε πως το όνομα μου το ξέρει όλη η περιοχή ως Ανδρέας, «τώρα το “Χασάπης” είναι και πιασάρικο, τηλεοπτικο, Ανδρέα με ξέρει όλη η περιοχή μου».

Ο κ. Στρατάκης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Μάκη Βορίδη λέγοντας ότι ήταν άμισθος σύμβουλος και αυτό διότι γνώριζε τον συγκεκριμένο τομέα. Αποκάλυψε πως στο παρελθόν στήριζε το ΠαΣοΚ του Ανδρέα Παπανδρέου όμως όταν πέθανε ο αείμνηστος πρόεδρος, τότε «πέθανε και το ΠαΣοΚ για εμάς». Παρότι κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής το ‘19 με τη Νέα Δημοκρατία δήλωσε ότι σήμερα είναι «πολιτικά άστεγος».

Εχει φιλική σχέση με τον «Φραπέ»

Όπως είπε, έχει φιλική σχέση με τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ»), και σήμερα ήταν να καταφθάσουν μαζί στη Βουλή, ωστόσο, το πρωί επιχείρησε να τηλεφωνηθεί μαζί του αλλά βρήκε το κινητό του κλειστό. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί απέστειλε την επιστολή ο κ. Ξυλούρης ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΠαΣοΚ για γλυπτό που φέρεται να χάρισε ο κομματάρχης της ΝΔ ο κ. Στρατάκης δήλωσε ότι πρόκειται για συνεπωνυμία άλλων επιχειρηματιών από την Αθήνα.

Εξήγησε πως δεν έχει δεσμευμένα ΑΦΜ στο ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως είπε οι λογαριασμοί του είναι δεσμευμένοι από τον ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται ότι υπήρξε και ένταση μαζί με τους βουλευτές της μειοψηφίας, όταν ο κ. Στρατάκης εξερράγη κατηγορώντας τους ότι τον κατηγορούν όταν βρίσκονται σε τηλεοπτικά πάνελ με αποτέλεσμα να έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα.

Οι τόνοι υψώθηκαν μεταξύ του ίδιου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνου Μπάρκα και χρειάστηκε η παρέμβαση του προέδρου της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η κατάθεση του μάρτυρα συνεχίζεται αυτή την ώρα.