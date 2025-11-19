Νέα σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η αντιπαράθεση που είχε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, με τη βουλευτή του ΠαΣοΚ καθώς και τον εξεταζόμενο μάρτυρα, Σταύρο Τζεδάκη αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Ωστόσο, όπως φάνηκε αμέσως μετά, η ένταση συνεχίστηκε εντός της αίθουσας και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

«Με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠαΣοΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη», αναφέρει αρχικά σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μεταξύ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του στελέχους του κυβερνώντος κόμματος.

«Η άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος», προσθέτει. «Και όλα αυτά, λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠαΣοΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε», υπογραμμίζεται.

«Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση. Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής», τονίζει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τέλος, τονίζεται ότι: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος. Όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της».

Το χρονικό της κόντρας

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Ευαγγελίας Λιακούλη, ο Μακάριος Λαζαρίδης πλησίασε τον μάρτυρα και του μίλαγε σε έντονο και απειλητικό ύφος. Μάλιστα, η βουλευτής του ΠαΣοΚ είπε ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό θα απευθυνθεί στο πρόεδρο της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο κύριος Λαζαρίδης του επιτέθηκε μολις υπήρξε η διακοπή. “Πες αλήθεια ρε. Εσείς δεν θα πήρατε;”, του ειπε. Το μπούλινγκ συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου» και συνέχισε λέγοντας ότι «χρησιμοποίησε υβριστικό χαρακτηρισμό στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία».

Τον λόγο έλαβε και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής παρατήρησε ότι ο εισηγητής πλησίασε σε κοντινή απόσταση τον μάρτυρα και του μίλαγε σε αυστηρό και απειλητικό τόνο. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της επιτροπής, κ. Νικολακόπουλο, ο βουλευτής ζήτησε να προστατευθεί ο μάρτυρας λέγοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής έσπευσε.

Τι υποστήριξε ο Λαζαρίδης

Ο κ. Λαζαρίδης, πάντως περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα, παρά την καταδίκη όλων των άλλων κομμάτων. Επιβεβαίωσε ότι πλησίασε τον μάρτυρα, όμως υποστήριξε ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο, «πήγα όντως κοντά του να του πω ότι ωραία τα λέτε κύριε Τζεδάκη για τις υπουργικές αποφάσεις αλλά χρησιμοποιήσατεε τη τεχνική λύση».

Είπε επίσης, ότι εξέτασε τον μάρτυρα και σχολίασε τη στάση των άλλων κομμάτων. Στη συνέχεια έκανε αναφορές για το ΠαΣοΚ λέγοντας ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα επιθυμούσε η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο ακόμα και για πολιτική οφέλη ενώ έφτασε σε σημείο να λέει πως «καταλαβαίνω ότι σήμερα η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ θέλει να δείξει καλό πρόσωπο ηγεσία του κόμματος της, θέλει να δείξει ότι είναι πιο σκληρή και πιο καλή από την κ. Αποστολάκη».

Η αντίδραση του ΠαΣοΚ

Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, σε ανακοίνωση του, κάλεσε τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον εισηγητή της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του», καθώς και πως «νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης».

Παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της εξεταστικής, ο βουλευτής χαρακτήρισε «άθλια», «συκοφαντική» και «ντροπιαστική» την ανακοίνωση και ρώτησε τον μάρτυρα εάν του επιτέθηκε σωματικώς με εκείνον να του απαντά αρνητικά.