5 το πρωί: Συμφωνία Ελλάδας και Ουκρανίας για LNG – 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο – Στις ΗΠΑ ο Δένδιας
Το ταξίδι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα επισφράγισε τη συμφωνία των δύο χωρών για τη μεταφορά αμερικανικου LNG από τη Ελλάδα στην Ουκρανία.
1
Ενεργειακή συμφωνία με άρωμα ΗΠΑ
- Η συμφωνία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν καν φτάσει στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Λίγη ώρα αργότερα υπεγράφη η ενεργειακή συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών παρουσία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Ενεργειακός κόμβος: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το σχέδιο αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στις ελληνικές ενεργειακές υποδομές, τη στρατηγική θέση της χώρας και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες –όπως είπε– επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται πλέον ως ενεργειακός κόμβος αναφοράς.
- Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι: Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος έσπευσε να ευχαριστήσει την Ελλάδα για την στήριξή της, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σχολιάζοντας τη συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας υποστήριξε ότι «η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια».
2
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο
- Πορείες σε όλη τη χώρα: Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και έχουν προγραμματιστεί πορείες σε όλη τη χώρα με τις οποίες θα κορυφωθούν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης. Στην Αθήνα η πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 17.00, ενώ στη Θεσσαλονίκη μία ώρα αργότερα.
- Δρακόντεια μέτρα: Η ΕΛΑΣ έχει καταστρώσει σχέδιο με τη συμμετοχή περίπου 5.000 αστυνομικών για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Στα μέτρα θα συμμετέχουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας. Παράλληλα, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ.
- Κλειστοί σταθμοί: Οι σταθμοί του Μετρό Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, και Μέγαρο Μουσικής θα κλείσουν στις 14:00 το μεσημέρι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των υπολοίπων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οποίες θα προχωρήσει η τροχαία.
3
Στις ΗΠΑ ο Δένδιας
- Σημαντικές συναντήσεις: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ξεκινά επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ με προγραμματισμένες επισκέψεις στο Σαν Ντιέγκο και το Σαν Φρανσίσκο. Σήμερα, θα επισκεφτεί το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (NIWC), γνωστό για την ειδίκευσή του σε Μη Επανδρωμένα Οχήματα, Κυβερνοπόλεμο και ασφαλείς επικοινωνίες.
- Επίσκεψη στο Στάνφορτν: Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, θα μεταβεί στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα επισκεφτεί το Stanford Platform Lab του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, που επικεντρώνεται σε νέες τεχνολογίες και υποδομές υπολογιστών, και το Ινστιτούτο Χούβερ, για επαφές με ακαδημαϊκούς. Επίσης, θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμο και την Αντι-Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Ελένη Κουναλάκη.
- Στο επίκεντρο και οι νέες τεχνολογίες: Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, θα συναντηθεί με ομογενείς ακαδημαϊκούς και στελέχη εταιρειών στους τομείς της Ρομποτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης, Κυβερνοάμυνας και Καινοτομίας.
4
Ο κίνδυνος «φούσκας» στην ΑΙ
- Καμπανάκι: Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τις αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών να φτάνουν σε επίπεδα που θυμίζουν την έκρηξη των dotcom. Ωστόσο, μια τέτοια κατάρρευση θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την αμερικανική οικονομία, κυρίως λόγω του αυξημένου πλούτου των νοικοκυριών που συνδέεται με τις μετοχές και την τεχνητή νοημοσύνη.
- Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο: Η ευπάθεια προκύπτει από την εξάρτηση των αμερικανικών νοικοκυριών από τις χρηματιστηριακές αποδόσεις, με τις μετοχές να αντιπροσωπεύουν το 21% του πλούτου τους.
- Μέχρι που μπορεί να φτάσει: Εάν η αγορά υποστεί σημαντική πτώση, η μείωση του πλούτου θα οδηγήσει σε μείωση της καταναλωτικής ζήτησης και σε ύφεση, η οποία μπορεί να επηρεάσει και την Ευρώπη και την Κίνα. Η διεθνής οικονομία θα υποστεί πλήγμα, και ο παγκόσμιος πλούτος θα μειωθεί, ενώ η αμερικανική αγορά θα χάσει το χαρακτηριστικό της «καταφυγίου» για επενδυτές.
5
Νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ
- Περίπατος: Ο Ολυμπιακός έβγαλε ενέργεια στην άμυνα, πήρε από νωρίς διαφορά και «καθάρισε» με… συνοπτικές διαδικασίες το παιχνίδι με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Το τελικό 88-64 μαρτυρά και την εικόνα του αγώνα.
- Ντέρμπι από τα παλιά: Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα απέναντι στον εξαιρετικό Άρη. Οι πράσινοι τελικά κατάφεραν να φτάσουν στην επικράτηση με 82-77 παίρνοντας τη νίκη στο φινάλε της αναμέτρησης.
- Αθλήτρια σε σπείρα: Η είδηση ότι αθλήτρια εμπλέκεται σε σπείρα με λεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ έχει προκαλέσει σοκ στο χώρο του αθλητισμού. Μάλιστα, πρόκειται για μια γυμνάστρια η οποία έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας δύο φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία ωστόσο αρνείται την εμπλοκή της.
