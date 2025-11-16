Μεταβάλλονται τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο κέντρο της Αθήνας από το Σάββατο 15 έως και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 οι σταθμοί του Μετρό Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, και Μέγαρο Μουσικής θα κλείσουν στις 14:00 το μεσημέρι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί αναμένεται να ανοίξουν σταδιακά με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., μετά το πέρας της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Όσον αφορά τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, από 06:00 της 15/11/2025 έως 06:00 της 18/11/2025 οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές δεν θα σταθμεύουν- διέρχονται από τις οδούς πέριξ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου – Εξαρχείων ως εξής:

Α) Κατεύθυνση προς Ομόνοια:

Γραμμή τρόλεϊ 3 και λεωφορειακές γραμμές 022, 224, 622, 608: Από Πατησίων, δεξιά Ιουλιανού, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Χαλκοκονδύλη, συνέχεια

κανονικά.

κανονικά. Γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 5, 11 & 15: Από Πατησίων, δεξιά Ιουλιανού, αριστερά Αριστοτέλους, συνέχεια Σωκράτους, αριστερά Πειραιώς, συνέχεια Σταδίου.

Γραμμή 035 προς Ταύρο: Από Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριστερά Πατησίων, δεξιά Ιουλιανού, αριστερά Αριστοτέλους, συνέχεια Σωκράτους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Α8 προς Πολυτεχνείο: Από Πατησίων, δεξιά Ιουλιανού, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Χαλκοκονδύλη, αριστερά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη (Αφετηρία).

Εναλλακτικά σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας στην οδό Μάρνη: Από Πατησίων, δεξιά Ιουλιανού, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Ηπείρου, αριστερά Πατησίων – συνέχεια προς Μαρούσι.

Γραμμή Α7 προς Πολυτεχνείο κυκλικά: Από Πατησίων, δεξιά Ιουλιανού, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Χαλκοκονδύλη, συνέχεια Χαλκοκονδύλη, Πλ. Κάνιγγος – συνέχεια κανονικά προς Κηφισιά.

Γραμμή Γ12 προς Αθήνα: Από Λιοσίων, Καματερού, αριστερά Χαλκοκονδύλη – Αφετηρία μαζί με το Β9.

Γραμμή 054 προς Αθήνα: Από Πατησίων, δεξιά Ιουλιανού, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, συνέχεια κανονικά.

Β) Κατεύθυνση προς Λεωφ. Αλεξάνδρας:

Γραμμές τρόλεϊ 2, 3, 4, 5, 11 & 15 και λεωφορειακές γραμμές 022, 054, 224, 500, 622, 608, Α7.

Από Πανεπιστημίου, Πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων

Εναλλακτικά σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας στην οδό Μάρνη: Από Πανεπιστημίου, Πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Ηπείρου, αριστερά Πατησίων.

Γραμμή Γ12 προς Καματερό: Από Χαλκοκονδύλη, αριστερά 3ης Σεπτεμβρίου, αριστερά Στουρνάρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 224 προς Ελ. Βενιζέλος: Από Βασιλίσσης Σοφίας, δεξιά Πανεπιστημίου, πλ. Ομόνοιας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά βασιλέως Ηρακλείου, αριστερά Μαυρομματαίων, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Στην περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας στις οδούς Πατησίων από Κοδριγκτώνος έως Πανεπιστημίου, Σόλωνος, Στουρνάρη, Μπουμπουλίνας, Κάνιγγος, Καποδιστρίου, Χαλκοκονδύλη, Τζώρτζ, Μπόταση, Σπ. Τρικούπη, Κάνιγγος, Σολωμού, Πλ.Εξαρχείων, Αβέρωφ και Βερανζέρου, θα πραγματοποιηθεί τροποποίηση των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σταδιακά και ανάλογα με τις υποδείξεις- μέτρα της Τροχαίας και τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες από 06:00 της 15/11/2025 έως 06:00 της 18/11/2025 ως εξής:

1. Η λεωφ. γραμμή (Α8)

Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

2. Η λεωφ. γραμμή (054)

Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

3. Η λεωφ. γραμμή (608)

Κατεύθυνση από Γαλάτσι: Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή (ή εναλλακτικά μέσω Λεωφ. Αλεξάνδρας, αναλόγως των μέτρων)

Κατεύθυνση από Ζωγράφου: Από Πανεπιστημίου, δεξιά Ρήγα Φεραίου, δεξιά Ακαδημίας – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή (ή εναλλακτικά μέσω Λεωφ. Αλεξάνδρας, αναλόγως των μέτρων)

4. Οι λεωφ. γραμμές (022) (622)

Κατεύθυνση από Ν. Κυψέλη, Άνω Γαλάτσι:

Από Κοδριγκτώνος, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Δεριγνύ, αριστερά Μαυρομματαίων – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Μαράσλειο, Γουδή: Από Πανεπιστημίου, δεξιά Ρήγα Φεραίου, δεξιά Ακαδημίας – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή. Η 622 εναλλακτικά μέσω Λεωφ. Αλεξάνδρας, αναλόγως των μέτρων.

5. Η λεωφ. γραμμή (224)

Κατεύθυνση από Ελ. Βενιζέλου: Από Κοδριγκτώνος, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Δεριγνύ, αριστερά Μαυρομματαίων – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Καισαριανή: Από Βασιλίσσης Σοφίας, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Ρήγα Φερραίου, δεξιά Ακαδημίας – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

6.Η λεωφ. γραμμή (Α7)

Από Λεωφ. Αλεξάνδρας, δεξιά Μαυρομματαίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, Ευελπίδων, δεξιά Μουστοξύδη, δεξιά Μπούσγου, αριστερά Βραΐλα, αριστερά Λεωφ. Αλεξάνδρας – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή προς Κηφισιά.

7.Η λεωφ. γραμμή (021)

Από Ιπποκράτους, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Χαρ. Τρικούπη – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

8.Η λεωφ. γραμμή (046)

Από Βράιλα, αριστ. Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριστ. Μουστοξύδη, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

9.Η λεωφ. γραμμή (732)

Από Λιοσίων, αριστερά (Μάρνη)Αχαρνών, συνέχεια κανονικά.

10. Η λεωφ. γραμμή (035)

Κατεύθυνση τον Ταύρο: Από Λεωφ. Αλεξάνδρας, δεξιά Μαυρομματαίων, αριστερά Κοδριγκτώνος, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Μάρνη, δεξιά Καρόλου, κυκλικά Πλ. Καραϊσκάκη, δεξιά Αχιλλέως, αριστερά Θερμοπυλών, δεξιά Λεωνίδου, αριστερά Ιερά Οδό, δεξιά Πειραιώς, αριστερά Ηρακλειδών – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση την Κυψέλη: Από 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Κοδριγκτώνος, Ευελπίδων, αριστερά Κυψέλης- συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

11. Οι γραμμές (2) (4)

Κατεύθυνση από Άνω Κυψέλη: Από Κοδριγκτώνος, αριστερά Πατησίων, αριστερά Αλεξάνδρας, αριστερά Μαυρομματαίων, συνέχεια κανονικά. Σε περίπτωση που κλείσει η οδό Πατησίων στο ύψος του ΟΠΑ, δεν θα λειτουργήσουν. Κατεύθυνση από Καισαριανή και Στ. Αγ. Ιωάννη: Αναστροφή Πλ. Ομονοίας.

12. H γραμμή (3)

Κατεύθυνση από Ν. Φιλαδέλφεια: Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου, αριστερά Πατησίων – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Ν. Ψυχικό: Από Πανεπιστημίου, δεξιά Ρήγα Φεραίου, δεξιά Ακαδημίας – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

13. Οι γραμμές (5) (11)

Κατεύθυνση από Λαμπρινή, Άνω Πατήσια: Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου, αριστερά Πατησίων – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Τζιτζιφιές, Ν. Ελβετία: Αναστροφή Πλ.Ομονοίας.

14. Η γραμμή (6)

Από Ηπείρου, δεξιά Αριστοτέλους, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή προς Νέα Φιλαδέλφεια.

15. H γραμμή (14)

Κατεύθυνση από Λαμπρινή: Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου, αριστερά Πατησίων – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Γηροκομείο: Αναστροφή Μεσογείων-Φειδιππίδου – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

16. Η γραμμή (15)

Κατεύθυνση από Ελ. Βενιζέλου: Από Βράιλα, αριστ. Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριστ. Μουστοξύδη, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Πετράλωνα: Αναστροφή Πλ.Ομονοίας.

17. Οι γραμμές (18) (19)

Κατεύθυνση από Χαλάνδρι: Από Λεωφ. Αλεξάνδρας, δεξιά Μαυρομματαίων (προσωρινή αφετηρία στον Πανελλήνιο).

Κατεύθυνση προς Χαλάνδρι: Από Μαυρομματαίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, Ευελπίδων, δεξιά Μουστοξύδη, δεξιά Μπούσγου, αριστερά Βραΐλα, αριστερά Λεωφ. Αλεξάνδρας, συνέχεια κανονικά.

Οι τροποποιήσεις ανάλογα με τις υποδείξεις της τροχαίας

Τροποποίηση των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ την 17/11/2025 σταδιακά από την έναρξη έως πέρατος των μέτρων της Τροχαίας και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες ως εξής:

1. Η λεωφ. γραμμή (Α8): Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

2. Η λεωφ. γραμμή (054): Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, συνέχεια κανονικά.

3. Η λεωφ. γραμμή (608):

Από Γαλάτσι προς κέντρο Αθήνας: Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου, συνέχεια κανονικά.

Από Ζωγράφου προς κέντρο Αθήνας:

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, συνέχεια κανονικά.

4. Οι λεωφ. γραμμές (022) (224 από Ελ. Βενιζέλου): Από Πατησίων, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Μαυρομματαίων, συνέχεια κανονικά.

Σε περίπτωση διακοπής της οδού Πατησίων στο ύψος του ΟΠΑ, δεν θα λειτουρργήσουν.

5. Η λεωφ. γραμμή (224 από Καισαριανή): Από Ανδ. Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Γρηγ. Θεολόγου, συνέχεια κανονικά.

6. Η λεωφ. γραμμή (622 από Άνω Γαλάτσι): Από Κοδριγκτώνος, δεξιά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

7. Οι λεωφ. γραμμές (550) (Α7):

Από Κηφισιά, προς κέντρο Αθήνας:

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Η γραμμή (550) προς Κηφισία: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά στο διαμορφωμένο χώρο των Αφετηριών στο σταθμό Συγγρού – Φιξ, δεξιά Καλλιρόης, δεξιά Αμβροσίου Φραντζή, αριστερά λεωφόρο Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

8. Οι λεωφ. γραμμές (203) (204) (211): Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β’, δεξιά Σπ. Μερκούρη, συνέχεια κανονικά.

9. Η λεωφ. γραμμή (732):

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται έως την πλατεία Αττικής.

10. Η λεωφ. γραμμή (209): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους, συνέχεια κανονικά.

11. Οι λεωφ. γραμμές (227 από Άγ. Αρτέμιο) (Α3) και η (856 από Δάφνη): Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνέχεια κανονικά.

Η λεωφ. γραμμή (227 από Πετράλωνα): Από Περσεφόνης, αριστερά Πειραιώς, αριστερά Ηρακλειδών, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

12. Η λεωφ. γραμμή (813):

Από Αγ. Πολυκάρπου, αριστερά Σπ. Πάτση, αριστερά Ιερά Οδό, συνέχεια κανονικά.

13. Η λεωφ. Γραμμή (856 από Αιγάλεω):

Από Ιερά Οδό, δεξιά Σπ. Πάτση, δεξιά Αγ. Πολυκάρπου, δεξιά Χαρτεργατών, αριστερά Ιερά Οδό, συνέχεια κανονικά.

14. Οι λεωφ. γραμμές (026): Από Θερμοπυλών, δεξιά Λεωνίδου, δεξιά Ιερά Οδός,

συνέχεια κανονικά.

15. Η λεωφ. γραμμή (025): Aπό Θερμοπυλών, δεξιά Λεωνίδου, δεξιά Ιερά Οδό, δεξιά Κων/ πόλεως, αριστερά λεωφόρο Αθηνών, συνέχεια κανονικά.

16. Οι λεωφ. γραμμές (040) (106) (126) (136) (137) (550 προς Κηφισιά) (Α2): Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά στο διαμορφωμένο χώρο των Αφετηριών στο σταθμό Συγγρού – Φιξ, δεξιά Καλλιρόης, δεξιά Αμβροσίου Φραντζή, αριστερά λεωφόρο Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

17. Η λεωφ. γραμμή (220): Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρ. Αυξεντίου, συνέχεια κανονικά.

18. Η λεωφ. γραμμή (221): Από λεωφόρο Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου, συνέχεια κανονικά.

19. Οι λεωφ. γραμμές (235) (622 από Γουδή) και η (815 από Γουδή): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά. Η γραμμή (815 από Ταύρο) δεν θα εκτελεί δρομολόγια.

20. Οι λεωφ. γραμμές (049) (914): Από Πειραιώς, δεξιά Ηρακλειδών, πλατ. Αφαίας, αριστερά Περσεφόνης, αριστερά Πειραιώς, συνέχεια κανονικά.

21. Η λεωφ. γραμμή (230):

Από Ζωγράφου: Από Μεσογείων, αριστερά Φειδιππίδου, συνέχεια κανονικά.

Από Ακρόπολη: Δεν θα εκτελείται δρομολόγιο.

22. Η λεωφ. γραμμή (Β5) : Αναστροφή στην Κατεχάκη.

23. Η λεωφ. γραμμή (Α5) : Αναστροφή στην Κατεχάκη.

24. Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής (Χ95) θα εκτελούνται μέχρι το ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

25. Τα δρομολόγια της λεωφ. Γραμμής (Α13) από Λένορμαν, αριστερά Αθηνών, αναστροφή στην πλατεία Καραϊσκάκη, συνέχεια κανονικά.

26. Οι λεωφ. γραμμές (Α11) (Β11) (Γ12): Τα δρομολόγια θα εκτελούνται έως την πλατεία Αττικής.

27. Η λεωφ. γραμμή (Β9): από Αχαρνών, δεξιά Σουρμελή, δεξιά Λιοσίων, δεξιά Ηπείρου, αριστερά Αχαρνών, συνέχεια κανονικά.

28. Η λεωφ. γραμμή (057): Αναστροφή στην πλατεία Μεταξουργείου.

29. Οι λεωφ. γραμμές (838): Από την οδό Πειραιώς, δεξιά Ηρακλειδών, πλατ. Αφαίας, αριστερά Περσεφόνης, αριστ. Πειραιώς, συνέχεια κανονικά.

30. Οι λεωφ. γραμμές (021) (813): Από Ιπποκράτους και Αβέρωφ αντίστοιχα δεν θα εκτελούνται.

31. Η λεωφ. γραμμή (046): Από λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεξιά Μαυρομματαίων, συνέχεια κανονικά.

Σε περίπτωση που κλείσει η λεωφόρος Αλεξάνδρας, από Κάλβου, δεξιά Κυρίλλου Λουκάρεως, συνέχεια κανονικά.

32. Η λεωφ. γραμμή (035):

Από Κυψέλη: Από Λευκάδος, δεξιά Ευελπίδων, δεξιά Κυψέλης, συνέχεια κανονικά.

Από Ταύρο: Από Αθηνάς, αριστερά Σοφοκλέους, αριστερά Πειραιώς, συνέχεια κανονικά.

33. Η λεωφ. γραμμή (214): Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄, συνέχεια κανονικά.

34. Η λεωφ. γραμμή (051): Αναστροφή στην πλατεία Μεταξουργείου.

35. Η λεωφ. γραμμή (060): δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια.

Γραμμές Τρόλεϊ

1. Η γραμμή (1) διακόπτεται σε 2 τμήματα:

Από Πλ. Αττικής: Δεν θα λειτουργήσει.

Από Μοσχάτο: Από Θησέως, αριστερά Δημητρακοπούλου, αριστερά Γεν. Κολοκοτρώνη, αριστερά Πλ.Κουντουριώτου, συνέχεια Θησέως, συνέχεια κανονικά.

2. Η γραμμή (2) διακόπτεται σε 2 τμήματα:

Από Άνω Κυψέλη: Από Κοδριγκτώνος, αριστερά Πατησίων, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Μαυρομματαίων, συνέχεια κανονικά.

Σε περίπτωση που κλείσει η οδός Πατησίων,δ εν θα λειτουργήσει.

Από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Από Ευτυχίδου, πλατ. Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατ. Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης. Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατ. Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, συνέχεια κανονικά προς Καισαριανή.

3. H γραμμή (3):

Από Ν. Φιλαδέλφεια: Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Από Ν. Ψυχικό: Δεν θα λειτουργήσει.

4. Η γραμμή (4) διακόπτεται σε 2 τμήματα:

Από Άνω Κυψέλη: Από Κοδριγκτώνος, αριστερά Πατησίων, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Μαυρομματαίων, συνέχεια κανονικά.

Σε περίπτωση που κλείσει η οδός Πατησίων,δεν θα λειτουργήσει.

Από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατ. Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

5. Η γραμμή (5) διακόπτεται σε 2 τμήματα:

Από Λαμπρινή: Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά προς Λαμπρινή.

Από Τζιτζιφιές: Από Θησέως, αριστερά Δημητρακοπούλου, αριστερά Γεν. Κολοκοτρώνη, αριστερά Πλ.Κουντουριώτου, συνέχεια Θησέως, συνέχεια κανονικά προς Τζιτζιφιές.

6. Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας.

Από Ηπείρου, δεξιά Αριστοτέλους, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών, συνέχεια κανονικά προς Νέα Φιλαδέλφεια.

7. Η γραμμή (10) διακόπτεται σε δύο τμήματα:

Από Χαλάνδρι: Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Από Τζιτζιφιές: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά στο διαμορφωμένο χώρο των Αφετηριών στο σταθμό Συγγρού – Φιξ, δεξιά Καλλιρρόης, δεξιά Αμβροσίου Φραντζή, αριστερά λεωφόρο Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

8. Η γραμμή (11) διακόπτεται σε 2 τμήματα:

Από Άνω Πατήσια: Από Πατησίων, δεξιά Κοδριγκτώνος, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Αγ. Μελετίου, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά προς Πατήσια.

Από Ν. Ελβετία: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

9. Η γραμμή (12):

Από Εθν. Μακαρίου, αριστερά Αρκαδίας, αριστερά 25ης Μαρτίου, αριστερά Κύπρου, δεξιά Παναγή Τσαλδάρη, συνέχεια κανονικά προς Τέρμα.

10. Η γραμμή (15):

Από Δικαστήρια: Δεν θα λειτουργήσει.

Από Πετράλωνα: Από Πετμεζά, συνέχεια απέναντι Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, απέναντι Χατζηχρήστου, συνέχεια κανονικά.

11. Οι γραμμές (18) (19):

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

12. Η γραμμή (21) από Νίκαια:

Αναστροφή στη γέφυρα Πουλοπούλου

Οι ανωτέρω λεωφ. γραμμές και γραμμές τρόλεϊ στα τροποποιημένα τμήματα διαδρομής θα πραγματοποιούν στάσεις στις ήδη υπάρχουσες άλλων γραμμών.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες και υποδείξεις της Τροχαίας