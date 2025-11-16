Παναθηναϊκός – Αρης… από τα παλιά! Οι «κιτρινόμαυροι» παρουσιάστηκαν αξιοπρεπέστατοι στο ΟΑΚΑ και έβαλαν πολύ δύσκολα στο «τριφύλλι», που ήλπιζε πως θα έπαιρνε τη νίκη χωρίς προσπάθεια στην άμυνα.

Ο Αρης είχε άλλη άποψη, ήταν απίστευτα εύστοχος από μακριά, έβαλε 36 πόντους στη δεύτερη περίοδο (!) και παρέμεινε στη διεκδίκηση της νίκης ως το τελευταίο λεπτό. Στο φινάλε, όμως, η ποιότητα κάποιων παικτών όπως ο Σλούκας, ο Φαρίντ κι ο Ναν, έκρινε την αναμέτρηση.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Ναν με 19π, ενώ για τον Αρη ξεχώρισε ο Μήτρου-Λονγκ με 18π. Εξαιρετικό ήταν και το ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ στην Ελλάδα, με τον «Μάνιμαλ» να σημειώνει 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν σχεδόν… σουρεαλιστικό. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα, έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 23-15, αλλά ακολούθησε μια αδιανόητη ανατροπή.

Ο Αρης έφτασε τα 11/18 τρίποντα με οκτώ σερί στο δεύτερο δεκάλεπτο, πέτυχε 36 πόντους μέσα σε μια περίοδο και πέρασε μπροστά. Πολύ μπροστά, αφού πήγε στην ανάπαυλα με τη διαφορά στους δέκα (41-51)! Ο Μήτρου-Λονγκ ήταν πρώτος σκόρερ με 12π.

Ντέρμπι μέχρι το φινάλε

Ο Αρης έβαλε το πρώτο καλάθι του δευτέρου μισού και κανείς μπορούσε να ακούσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου για την άμυνα όταν παίκτες των φιλοξενούμενων έβρισκαν εύκολα σουτ. Ο Παναθηναϊκός, όμως… έσφιξε. Μείωσε στους επτά και ο Μίλισιτς κάλεσε τάιμ άουτ.

Αυτό… δε δούλεψε. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο 56-56, αφού άρχισε να… τρέχει. Το παιχνίδι απέκτησε πολύ γρήγορο ρυθμό, με μονομαχίες και τρίποντα. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 61-63.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Αρη να δείχνει ξεκάθαρα πως πίστευε στη νίκη. Προπορευόταν και ο Παναθηναϊκός ακολουθούσε. Αυτό άλλαξε στο 34′, όταν ένα τρίποντο του Ναν έφερε την ομάδα του Αταμάν στο +1 (72-71). Αυτό το σκορ παρέμεινε για δύο περίπου λεπτά, μέχρι να σκοράρει για τρεις ο Χουάντσο. Μόλις η μπάλα άρχισε να… καίει, ο Αρης άρχισε να αστοχεί σε κάποια -ας πούμε- εύκολα σουτ. Και πάλι, όμως, ισοφάρισε στα 110 δευτερόλεπτα (77-77)!

Ο Φαρίντ έδωσε το προβάδιμα ξανά στην ομάδα του και μετά την άμυνα, ο Ναν έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +4. Ο Αμερικανός σκόραρε έξτρα βολή στο τελευταίο λεπτό και ακολούθησε ένα… φεστιβάλ λαθών από τις δύο ομάδες. Ο Σλούκας κράτησε τη μπάλα μέχρι τα 22 δευτερόλεπτα, πάσαρε στον Φαρίντ και εκείνος κέρδισε βολές, αλλά τις έχασε αμφότερες. Ο Χάρελ εκτέλεσε τρίποντο, αστόχησε και ο ΠΑΟ πήρε τη νίκη.