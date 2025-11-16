Η υπογραφή επιστολής προθέσεων για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία από την Ελλάδα έγινε παρουσία της Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ λίγη ώρα αργότερα σε ανάρτησή της στάθηκε στη σημασία της συμφωνίας. Μάλιστα, επεσήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και «εθνική ασφάλεια». Η κα Γκιλφόϊλ τόνισε πως η συγκεκριμένη συμφωνία θα προσφέρει τις απαραίτητες εναλλακτικές έναντι της ρωσικής ενέργειας.

Η ανάρτηση της κα Γκίλφοϊλ αναφέρει: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ρωσικής ενέργειας».