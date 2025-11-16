Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα Κυριακή (16/11) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ατζέντα να είναι επικεντρωμένη στα ενεργειακά.

Ο κ. Ζελένσκι αφού συνάντησε αρχικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον κ. Ζελένσκι επανέλαβε ότι «στην Αθήνα η Ουκρανία έχει έναν σταθερό σύμμαχο», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει, «στο μέτρο των δυνατοτήτων της», να στηρίζει τη «γενναία αντίσταση του ουκρανικού λαού απέναντι στη ρωσική εισβολή».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στο Κυπριακό, συνδέοντας την ελληνική στήριξη προς την Ουκρανία με τη σταθερή θέση της χώρας απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό. «Το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο», σημείωσε, τονίζοντας πως πρόκειται για «στάση αρχής που πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τόσο στον κατασκευαστικό τομέα –μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα– όσο και σε έργα που αφορούν την Παιδεία και την προστασία πολιτιστικών μνημείων. Υπενθύμισε μάλιστα τους ιστορικά ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας–Οδησσού, σημειώνοντας πως «οι σχέσεις μας έχουν πολύ ισχυρές ρίζες, ενισχύονται και εξελίσσονται».

Εξήρε επίσης την «απαράμιλλη γενναιότητα» με την οποία «οι γυναίκες και οι άνδρες της Ουκρανίας πολεμούν για την ελευθερία τους», τονίζοντας ότι «εμπνέουν όλη την Ευρώπη».

Συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Όπως υπογράμμισε, οι διμερείς σχέσεις αποκτούν πλέον και μια νέα, στρατηγική διάσταση: εκείνη της ενεργειακής ασφάλειας. Μέσω της ενεργοποίησης του υπό διαμόρφωση Κάθετου Διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης–Οδησσού, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και ασφαλείς πηγές φυσικού αερίου. «Πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στη σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στις ελληνικές ενεργειακές υποδομές, τη στρατηγική θέση της χώρας και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες –όπως είπε– επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται πλέον ως ενεργειακός κόμβος αναφοράς.

«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», πρόσθεσε, κάνοντας ειδική μνεία και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. «Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας», είπε απευθυνόμενος στον κ. Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα βήματα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πορείας απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – με αιχμή την Αλεξανδρούπολη.

«Ευχαριστούμε την Ελλάδα και τον Τραμπ»

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της διεθνούς πίεσης προς τη Μόσχα. Όπως είπε, «η Ρωσία αξίζει περαιτέρω κυρώσεις», εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τον ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την επιστροφή των απαχθέντων ουκρανικών παιδιών, αλλά και για την υποστήριξη προς τους αιχμαλώτους πολέμου από το 2014.

Ευχαρίστησε θερμά την Αθήνα για τη σταθερή ευρωπαϊκή της στήριξη και ζήτησε ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας πως το Κίεβο έχει ήδη παρουσιάσει τις δυνατότητές του στη σύγχρονη αμυντική βιομηχανία. «Η Ουκρανία αμύνεται, αλλά έχει αναπτύξει πολλά νέα συστήματα όπλων, όπου μπορούμε να συνεργαστούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε τη δραματική κατάσταση στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, τονίζοντας ότι «κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν κρίσιμες υποδομές» και ότι οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και πηγές φυσικού αερίου έχουν γίνει στόχοι βαλλιστικών πυραύλων.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τη νέα ελληνοουκρανική ενεργειακή συνεργασία «καθοριστική», ευχαριστώντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υλοποίηση του σχεδίου που, όπως είπε, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο. «Έχουμε ήδη συμφωνήσει και για πρόσθετες προμήθειες αερίου. Υπάρχουν συμφωνίες, όπως ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης», πρόσθεσε, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη και προς τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή τους.

Όσα ειπώθηκαν με τον ΠτΔ

Νωρίτερα, ο κ. Ζελένσκι έχει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την υποδοχή του Β. Ζελένσκι εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εθνικής της ακεραιότητα.

«Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό» τόνισε.

«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και δεκαετίες και αυτή ακριβώς η περίπτωση μας υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα.

Ο κ. Τασούλας είπε ακόμα ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία τη Ουκρανίας και την ένταξή της στην ΕΕ.

Από την πλευρά του ο Β. Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα και τους Έλληνες που παρέχουν στήριξη εδώ και 4 χρόνια. Αναφέρθηκε ακόμα στο ενεργειακό λέγοντας ότι η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα, και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη που παρέχει και στον ενεργειακό τομέα, ενώ είπε ότι στις συνομιλίες θα θέσει και το θέμα των Ουκρανών ομήρων.