Φυσικό αέριο από την Ελλάδα για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της, θα εισάγει η Ουκρανία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών του Κιέβου για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διεθνούς στήριξης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 12:00, με το χρονοδιάγραμμα να παραμένει ευέλικτο για λόγους ασφαλείας.

Πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο περίπου στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα και λίγο μετά τις 13:45 θα επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Στις 15.00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Μετά την Αθήνα, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί τη Δευτέρα στο Παρίσι και την Τρίτη στη Μαδρίτη.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μέτρα ασφαλείας

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε γενική απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων από τις 06:00 έως τις 22:00 της Κυριακής σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Αθήνας, καθώς και σε περιοχές των δήμων Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Οι ζώνες απαγόρευσης περικλείονται από βασικούς οδικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Βασ. Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Κηφισίας, καθώς και δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τον Λυκαβηττό και κρίσιμα σημεία της βόρειας Αθήνας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίθηκε αναγκαία λόγω «σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια» και πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων που θα μπορούσαν να διαταράξουν την κοινωνική και οικονομική ζωή στις εν λόγω περιοχές.