Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να ευχαριστήσει την Ελλάδα για τη στήριξή της από τις πρώτες ημέρες του πολέμου με τη Ρωσία. Ο ουκρανός πρόεδρος στάθηκε στη σημασία που έχει για τη χώρα του η συμφωνία που υπέγραψε για το φυσικό αέριο.

Σε ανάρτησή του επεσήμανε ότι οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν τον Ιανουάριο και θα βοηθήσουν σημαντικά την Ουκρανία για να βγάλει τον χειμώνα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζελένσκι έγραψε: «Από τις πρώτες μέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθά, συνεργάζεται με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ειρήνη. Εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξη και τη δέσμευσή σας.

Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο – κατά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράφηκε μια επιστολή προθέσεων σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο για τη χειμερινή περίοδο.

Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυραύλων και drones. Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για το χειμώνα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Ιανουάριο. Εκτός από τη συμφωνία για άμεσο εφοδιασμό, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην ομάδα, στις εταιρείες και σε όλους όσους συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων συμφωνιών και στη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ, Ελλάδα».