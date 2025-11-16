Εβγαλε ενέργεια στην άμυνα, πήρε από νωρίς διαφορά και «καθάρισε» με… συνοπτικές διαδικασίες το παιχνίδι με τον Προμηθέα στην Πάτρα ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στη διάθεσή τους έναν εξαιρετικό Παπανικολάου, ενώ πολύ ζεστοί έδειξαν πως παραμένουν (μετά το Μιλάνο) και οι Ντόρσεϊ – Πίτερς. Κορυφαίος της αναμέτρησης στο σκοράρισμα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 18π. και ακολούθησε ο Λι με 15π.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει την προσοχή της το παιχνίδι της Παρασκευής με την Παρί για τη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ενέργεια και απέκτησε από το τέταρτο λεπτό διαφορά 9 πόντων (2-11). Οι «ερυθρόλευκοι» ωστόσο είδαν τον επιθετικό τους ρυθμό να χαλάει και τον Προμηθέα να πλησιάζει. Με ένα επικό τρόποντο του φοβερού Ντόρσεϊ, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 12-19.

Το ξεκίνημα της β’ περιόδου ήταν εξαιρετικό για τον Ολυμπιακό. Λαρεντζάκης και Παπανικολάου αμύνονταν με ένταση, ενώ ο Πίτερς τα πήγαινε περίφημα επιθετικά. Ολο το δεκάλεπτο ήταν βγαλμένο από τα «θέλω» του Μπαρτζώκα και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με… σχεδόν νταμπλ σκορ (23-45).

Ο κόουτς των Πειραιωτών από την άλλη… εξοργίστηκε στο ξεκίνημα της γ’ περιόδου, καθώς τα λάθη των παικτών του ήταν πολλά και συνεχόμενα. Ο Προμηθέας μείωσε στους 14, αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν χάσει τη συγκέντρωσή τους.

Οσο περνούσαν τα λεπτά, η εικόνα αλλάζε ξανά. Ο Προμηθέας έδωσε χρόνο στους νεαρούς Ελληνες και η διαφορά ανέβηκε και πάλι. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 46-68, με τους γηπεδούχους να έχουν βάλει σε δέκα λεπτά όσους είχαν βάλει στα προηγούμενα 20.

Η τέταρτη περίοδος ήταν σχεδόν… τυπική διαδικασία. Οι άμυνες είχαν χαλαρώσει πολύ και το αποτέλεσμα ουσιαστικά είχε κριθεί. Ο Μπαρτζώκας, ωστόσο, ήθελε συγκέντρωση ως το τέλος και ζήτησε τάιμ άουτ μετά από δύο συνεχόμενα λάθη, παρότι η διαφορά ήταν μεγαλύτερη των 20.

Προμηθέας-Ολυμπιακός 64-88

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 3 (1/6 σουτ), Κόουλμαν 11 (5/7 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας 4 (4 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 9 (2/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μακούρα 6 (1/5 τρίποντα), Χάρις 9 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μπαζίνας 9 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καπετάκης 2, Λάγιος 7 (2/5 δίποντα, 3/6 βολές, 8 ριμπάουντ), Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος 4 (1/7 σουτ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (2/2 βολές), Βεζένκοβ 18 (8/10 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 12 (4/7 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 7 (3/4 δίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 12 λεπτά), Φουρνιέ (0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 2 ασίστ, 3 λάθη σε 11:28), Γουόρντ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λαρεντζάκης 3 (1 τρίποντο, 4 κλεψίματα), Λι 15 (6/6 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ασίστ), Παπανικολάου 2 (4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πίτερς 14 (4/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 10 (5/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)