Εάν η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά καταρρεύσει, θα είναι μία από τις πιο προβλέψιμες χρηματοοικονομικές καταστροφές στην ιστορία. Όλοι, από τους επικεφαλής των τραπεζών έως το ΔΝΤ, έχουν προειδοποιήσει για τις εξωφρενικές αποτιμήσεις των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας. Οι κεντρικοί τραπεζίτες προετοιμάζονται για χρηματοοικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Economist.

Οι επενδυτές που έγιναν γνωστοί στοιχηματίζοντας κατά των ενυπόθηκων ομολόγων υψηλού κινδύνου το 2007-09 έχουν επανεμφανιστεί για ένα άλλο «μεγάλο σορτάρισμα». Με το παραμικρό σημάδι αστάθειας, όπως η πρόσφατη μικρή εβδομαδιαία πτώση του δείκτη NASDAQ των μετοχών τεχνολογίας, αυξάνονται οι εικασίες ότι η αγορά βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

Και δεν είναι περίεργο. Ο κυκλικά προσαρμοσμένος δείκτης τιμής-κερδών του δείκτη μετοχών S&P 500, που ωθείται από τους «επτά μεγαλοπρεπείς» τεχνολογικούς γίγαντες, έχει φτάσει σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της έκρηξης των dotcom. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν. Ωστόσο, τα νούμερα είναι αποθαρρυντικά.

Για να επιτύχουν οι εταιρείες απόδοση 10% στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπονται έως το 2030, θα χρειαστούν συνολικά 650 δισ. δολάρια ετήσιων εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη — ποσό που ισοδυναμεί με πάνω από 400 δολάρια ετησίως από κάθε χρήστη iPhone, σύμφωνα με την τράπεζα JPMorgan Chase. Η ιστορία δείχνει ότι τέτοιες υψηλές προσδοκίες συχνά διαψεύδονται, αρχικά, από τις νέες τεχνολογίες, ακόμα και αν αυτές καταλήξουν να αλλάξουν τον κόσμο.

Οι πιθανές συνέπειες μιας κατάρρευσης

Ωστόσο, αν και μια κατάρρευση της αγοράς δεν θα εκπλήξει σχεδόν κανέναν, λίγοι έχουν σκεφτεί τις πιθανές συνέπειές της. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι πιθανότητες μιας μεγάλης πτώσης των χρηματιστηριακών αγορών που θα προκαλέσει μια ευρεία χρηματοπιστωτική κρίση είναι, προς το παρόν, μικρές.

Σε αντίθεση με τα τέλη της δεκαετίας του 2000, όταν η ευρεία χρήση μόχλευσης και η πολύπλοκη χρηματοοικονομική μηχανική συνέβαλαν στη δημιουργία μιας φούσκας που τροφοδοτήθηκε από το χρέος στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου, η σημερινή ευφορία για την τεχνητή νοημοσύνη χρηματοδοτείται κυρίως από μετοχικό κεφάλαιο. Επιπλέον, η πραγματική οικονομία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να αντέξει εξαιρετικά καλά τις κρίσεις, από την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη έως τους αμερικανικούς δασμούς. Οι υφέσεις είναι όλο και πιο σπάνιες.

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις των μεγάλων απωλειών στο χρηματιστήριο θα περιοριστούν στα πορτοφόλια των επενδυτών. Όσο περισσότερο διαρκεί η άνθηση, τόσο πιο αδιαφανής γίνεται η χρηματοδότησή της. Και ακόμη και χωρίς οικονομική καταστροφή, μια δραματική πτώση του χρηματιστηρίου θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει την μέχρι τώρα ανθεκτική παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

Ευπαθείς οι καταναλωτές στην Αμερική

Η ρίζα της ευπάθειας είναι ο Αμερικάνος καταναλωτής. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 21% του πλούτου των νοικοκυριών της χώρας — περίπου το ένα τέταρτο περισσότερο από ό,τι στο αποκορύφωμα της έκρηξης των dotcom. Τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ευθύνονται για σχεδόν το ήμισυ της αύξησης του πλούτου των Αμερικανών κατά το παρελθόν έτος.

Καθώς τα νοικοκυριά έχουν γίνει πλουσιότερα, έχουν αρχίσει να αισθάνονται άνετα να αποταμιεύουν λιγότερα από ό,τι πριν από την πανδημία του covid-19 (αν και όχι τόσο λίγα όσο κατά τη διάρκεια της έκρηξης των ενυπόθηκων δανείων).

Μια κατάρρευση θα ανέτρεπε αυτές τις τάσεις. Σύμφωνα με το άρθρο του Economist, μια πτώση των μετοχών συγκρίσιμη με την κατάρρευση των dotcom θα μείωνε την καθαρή αξία των αμερικανικών νοικοκυριών κατά 8%. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη μείωση των καταναλωτικών δαπανών. Σύμφωνα με έναν εμπειρικό κανόνα, η μείωση θα ανέρχονταν στο 1,6% του ΑΕΠ — αρκετή για να σπρώξει την Αμερική, όπου η αγορά εργασίας ήδη υποφέρει, σε ύφεση. Η επίδραση στους καταναλωτές θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα προέκυπτε από την εξάντληση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν τσιπ που εισάγονται από την Ταϊβάν.

Σοκ και αμερικάνικη ζήτηση

Το σοκ και η μειωμένη αμερικανική ζήτηση θα επεκταθούν στην Ευρώπη με χαμηλή ανάπτυξη και στην Κίνα με αποπληθωρισμό, επιδεινώνοντας το πλήγμα που υπέστησαν οι εξαγωγείς από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Και επειδή οι ξένοι έχουν έκθεση αξίας 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικές μετοχές, θα υπάρξει ένα μικρό φαινόμενο πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η καλή είδηση είναι ότι μια παγκόσμια ύφεση με ρίζες στις αγορές μετοχών δεν χρειάζεται να είναι βαθιά — όπως η ύφεση που ακολούθησε την κατάρρευση των dotcom ήταν ρηχή και αποφεύχθηκε από πολλές μεγάλες οικονομίες. Είναι σημαντικό ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει αρκετό περιθώριο να μειώσει τα επιτόκια για να τονώσει τη ζήτηση και ορισμένες χώρες θα ανταποκριθούν με δημοσιονομικά κίνητρα.

Ωστόσο, μια ύφεση θα εξέθετε τις ευπάθειες του σημερινού οικονομικού και γεωπολιτικού τοπίου, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την ηγεμονία των ΗΠΑ, υπονομεύοντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς και επιδεινώνοντας τις προστατευτικές τάσεις.

Χωρίς την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η αμερικανική οικονομία θα παρέμενε όπως ήταν την άνοιξη: απειλούμενη από δασμούς, ταλαιπωρημένες θεσμικές δομές και ολοένα και πιο ασταθή πολιτική κατάσταση (όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, η μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης έφτανε μόλις στο τέλος της). Σε μια περίοδο ύφεσης, η Αμερική θα ήταν συνήθως ένα καταφύγιο.

Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες – και με την Αμερική να υποστεί τη χειρότερη υποβάθμιση της ανάπτυξης – η στροφή προς το δολάριο, το οποίο έχει υποχωρήσει κατά 8% φέτος, δεν θα ήταν σίγουρη. Αν και ένα ασθενέστερο δολάριο θα ήταν ευλογία για τον υπόλοιπο κόσμο, για τον οποίο ένα ακριβότερο δολάριο σφίγγει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, θα ενίσχυε την ιδέα ότι η αμερικανική εξαίρεση δεν είναι πλέον αυτό που ήταν.

Ο κίνδυνος για το δολάριο θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, δεδομένου ότι το 2026 θα μπορούσε να φέρει πολύ μεγαλύτερη πολιτική επιρροή στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, όπως εξηγεί το ετήσιο ένθετο του Economist, The World Ahead 2026.

Δημοσιονομική δοκιμασία

Μια ύφεση θα έθετε επίσης τις χρεωμένες κυβερνήσεις παντού σε μια αυστηρή δημοσιονομική δοκιμασία. Οι κεντρικές τράπεζες θα μείωναν τα επιτόκια, μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του τεράστιου χρέους του πλούσιου κόσμου, το οποίο ανέρχεται στο 110% του ΑΕΠ του.

Ωστόσο, τα ελλείμματα θα αυξάνονταν επίσης, καθώς οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια θα αυξάνονταν και τα φορολογικά έσοδα θα μειώνονταν. Στις πιο ευάλωτες οικονομίες, οι δημοσιονομικοί φόβοι ενδέχεται να προκαλέσουν τη διατήρηση ή ακόμη και την αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων, καθώς οι κεντρικές τράπεζες θα μειώσουν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια — μια δυναμική που έχει παρατηρηθεί κατά καιρούς τα τελευταία δύο χρόνια.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι αγορές θα προσφέρουν στη Γαλλία ή τη Βρετανία, για παράδειγμα, μεγάλο περιθώριο για τόνωση της οικονομίας.

Το εμπόριο

Η τελική συνέπεια θα ήταν για το εμπόριο. Η μείωση των δαπανών των Αμερικανών θα μείωνε σχεδόν σίγουρα το εμπορικό έλλειμμα, κάτι που θα ευχαριστούσε τον κ. Τραμπ. Με τις αγορές σε κακή κατάσταση, ο Λευκός Οίκος θα ήταν επίσης λιγότερο επιθετικός στο εμπόριο.

Ωστόσο, το άλλο σημείο ανάφλεξης του παγκόσμιου εμπορίου – το πλεόνασμα της Κίνας στα μεταποιημένα προϊόντα – θα επιδεινωνόταν. Ήδη, οι Ευρωπαίοι και Ασιάτες παραγωγοί πρέπει να ανταγωνίζονται την υπερπροσφορά κινεζικών προϊόντων, η οποία αυξάνεται καθώς η Κίνα εξάγει λιγότερα στην Αμερική.

Μια επιβράδυνση στην Αμερική θα προκαλούσε περαιτέρω αύξηση αυτής της υπερπροσφοράς, εντείνοντας την προστατευτική αντίδραση. Ο κόσμος μπορεί να προβλέπει μια κατάρρευση της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προετοιμασμένος για τις συνέπειες.

Πηγή: ot.gr