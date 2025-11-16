Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί, από πλήθος Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. όπως Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ. για τα μέτρα ασφαλείας αύριο 17 Νοέμβρη, εν όψει των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις θα δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Παράλληλα σε ετοιμότητα θα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», έτοιμοι να επέμβουν εάν κριθεί αναγκαίο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση.

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.