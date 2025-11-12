ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγγειλε ότι τον ερχόμενο Ιούνιο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και την επιβολή ηλεκτρονικών προστίμων. Ταυτόχρονα γνωστοποίησε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις bodycams που θα φέρουν οι αστυνομικοί, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο τη διαφάνεια στις επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. *** Επιχείρησα να μετρήσω πόσες φορές ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξήγγειλε τη χρήση καμερών που θα φορούν οι αστυνομικοί και πόσες φορές ήλθε στη δημόσια συζήτηση για να ξεχαστεί μετά, αλλά εγκατέλειψα την προσπάθεια. Από μνήμης ανασύρω πρόχειρα την υπόθεση Ινδαρέ και τις δηλώσεις που ακολούθησαν, το «Πόρισμα Αλιβιζάτου», την «Πρεμιέρα [που] έκαναν σήμερα οι κάμερες στις στολές των αστυνομικών των ομάδων ΔΡΑΣΗ και ΟΠΚΕ της Ασφάλειας Αττικής» στις 23/3/2021. Θυμήθηκα άλλες δέκα περιπτώσεις αστυνομικής βίας που θα είχαν διαλευκανθεί αν υπήρχαν κάμερες, όπως τα επεισόδια του Μαρτίου του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2025 στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη. Θυμήθηκα επίσης πόσο «βολικά» δεν υπάρχουν κάμερες σε χώρους που κρατούνται άνθρωποι, οι οποίοι όλα τυχαίως πεθαίνουν ή βρίσκονται βασανισμένοι, όπως στο πολύφημο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα τον Σεπτέμβριο του 2024. ***

Με αυτή την προϊστορία, δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε και για τις κάμερες στους δρόμους και για τις κάμερες στους αστυνομικούς. Αν και για τις κάμερες στους δρόμους υπάρχουν και τα εισπρακτικά κριτήρια και η προμήθειά τους σε μεγάλους αριθμούς, πράγμα που κάνει την υπόθεση πολύ πιο ελκυστική για την κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις κάμερες στους αστυνομικούς που διασφαλίζουν τη λογοδοσία των αρχών, ζήτημα που προκαλεί μια αλλεργία γενικά. *** Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η Ιθάκη είναι σαν τον σοσιαλισμό. Απομακρύνεται όσο τον πλησιάζεις. Ίσως έτσι εξηγείται ότι όταν τον Ιανουάριο του 2015 νίκησε η αριστερά στην Ελλάδα, κατέληξε αγκαλιά με τον Πάνο Καμμένο. *** Την Κυριακή στον αγώνα ΠΑΟ – ΠΑΟΚ ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενουμένων Γιάννης Κωνσταντέλιας χειροκροτήθηκε θερμά από τους οπαδούς του γηπεδούχου σωματείου κατά την αποχώρησή του όταν αντικαταστάθηκε και τους χειροκρότησε κι ο ίδιος. Το χειροκρότημα των οπαδών δεν οφειλόταν στο τεράστιο ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Έχουμε δει παικταράδες να συγκεντρώνουν – και πολλές φορές δικαίως – την αντιπάθεια ή και το μίσος των φιλάθλων και να μην απολαμβάνουν τέτοιες στιγμές σεβασμού και αναγνώρισης από αντιπάλους σε όλη τους την καριέρα. Κι αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά των ίδιων των αθλητών όταν μιλάμε για πολιτισμό στα γήπεδα και καταπολέμηση της βίας. Τον Γιάννη χθες τον χειροκρότησαν όχι για την μπάλα που ξέρει, αλλά για το ήθος, τη σεμνότητα και το χαμόγελό του. Και το έκαναν άνθρωποι που λίγα λεπτά αργότερα πετούσαν μπουκάλια, πράγμα που δείχνει πώς μπορείς να αλλάξεις τη συμπεριφορά και του πλέον ούγκανου οπαδού. Ας το δουν και οι υπόλοιπες βεντέτες, αν πραγματικά ενδιαφέρονται για τη δουλειά τους, αλλά και οι «αρμόδιοι» για την καταπολέμηση της βίας. Γιατί μόνο η «αυστηροποίηση» πουθενά δεν έλυσε το πρόβλημα.

Αγωνία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Αγωνία υπάρχει στους κόλπους της κυβέρνησης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ξεκίνησαν τόσο νωρίς. Βλέπετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τους έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και η οργή ξεχειλίζει. Τα αρνητικά μηνύματα λαμβάνουν πρώτοι οι βουλευτές της ΝΔ και έμαθα πως κοινωνός γίνεται και ο γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος εκλέγεται στη Λάρισα.

Η παρουσία του συντονιστικού των αγροτών στην Αθήνα και οι κινητοποιήσεις στη Θράκη όπου βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και έτυχε «θερμής» υποδοχής από δεκάδες τρακτέρ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ήταν ένα σαφές δείγμα για το τι έρχεται το προσεχές διάστημα επόμενη αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα των αγροτών και κυρίως το μείζον ζήτημα με τις επιδοτήσεις τους.

Συνταγματική μονομαχία στον ΔΣΑ

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στήθηκε ένα καυτό θεσμικό debate, στον απόηχο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κορυφαίοι συνταγματολόγοι διασταύρωσαν τα νομικά τους ξίφη γύρω από μια κρίσιμη ερμηνεία που άνοιξε βαθύ ρήγμα μέσα στη συνταγματική θεωρία.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος χαρακτήρισε την απόφαση «εμβληματική και ιστορική», τονίζοντας ότι συνιστά νομολογιακό προηγούμενο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, ο καθηγητής Δρόσος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του: «Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το σκεπτικό της πλειοψηφίας. Εύχομαι η ατυχής αυτή στιγμή του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου να πέσει σε λήθη».

Ουδέν χειροκρότημα στην άποψη αυτή από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλη Πικραμένο, ο οποίος παρακολουθούσε την εκδήλωση.

ΠαΣοΚικός διεμβολισμός στη ΝΔ

Στη Χαριλάου Τρικούπη χαμογελούν για όσα έγιναν στην ΚΕΔΕ και παλιοί αυτοδιοικητικοί αναφέρουν πως έχουν να δουν τέτοια συσπείρωση από την εποχή του Πάρι Κουκουλόπουλου και του Λάμπρου Μίχου. Τονίζουν μάλιστα πως έχουν δύο λόγους για να χαμογελούν. Από τη μία η παράταξη του Χάρη Δούκα συσπείρωσε τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις και κατάφερε σημαντικό πλήγμα στην παράταξη του Λάζαρου Κυριζόγλου, που μπήκε στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ ελέγχοντας το 66% και αποχώρησε από αυτό ελέγχοντας το 45%. Δίνουν παράλληλα και τα στοιχεία όπως αυτά προέκυψαν με βάση το ψήφισμα με την συμπολίτευση να συγκεντρώνει 92 σταυρούς, 89 η παράταξη Δούκα και 10 το ΚΚΕ.

Κάτι τρέχει με τον Γραφάκο

Από την άλλη πλευρά, πολλοί στέκονται και σε κάτι ακόμη που κρύβει μπόλικο παρασκήνιο. Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης που είναι επικεφαλής του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κατά τη διάρκειας της τοποθέτησης του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος Μανώλη Γραφάκου.

Ουσιαστικά ο Σημανδηράκης έχοντας στο πλευρό του τον δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργο Μαρινάκη και ένα δίκτυο αυτοδιοικητικών επέρριψε την αποκλειστική ευθύνη για το γεγονός ότι από τα 800 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται στο νέο ΕΣΠΑ για τη διαχείριση απορριμμάτων, δεν έχει απορροφηθεί «ούτε ένα ευρώ». Παράλληλα, κατηγόρησε τον κύριο Γραφάκο και για τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί και αφορούν τη δημιουργία μονάδων καύσης σκουπιδιών.

Η επίθεση του Δημάρχου Χανίων προς τον Γενικό Γραμματέα που απέσπασε την επιδοκιμασία από γαλάζιους αυτοδιοικητικούς που όπως μου μετέφεραν αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και μαθαίνω ότι ετοιμάζονται για πιο οργανωμένες αντιδράσεις.

Αναμείνατε στο ακουστικό σας για το Διεθνές Δίκαιο

Μια καινοφανή άποψη για τον χαρακτήρα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής επί διοίκησης Τραμπ εξέφρασε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του ΙΔΙΣ. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, η τρέχουσα εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον αποτελεί συνέχεια της διακυβέρνησης Ομπάμα, Τραμπ Ι, Μπάιντεν διότι έχει ως επίκεντρο τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Ειρηνικό προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μεγάλη απειλή που δεν είναι άλλη από την Κίνα.

Πράγματι, αυτή είναι η υψηλή αμερικανική στρατηγική, στα επιμέρους πεδία όμως είναι αρκετά δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το σκεπτικό της υφυπουργού. Διότι αν κάτι έχει γίνει κατανοητό τουλάχιστον προς ώρας αυτό είναι ότι η εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ δεν ασκείται από το State Department αλλά από μια σειρά ανθρώπους της δικής του εμπιστοσύνης, οι οποίοι πολλές φορές οδηγούν τον ίδιο τον πρόεδρο σε αδιέξοδο.

Επίσης, ο Τραμπ βάζει μπροστά από κάθε γεωπολιτική διευθέτηση τα αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα, χωρίς την παραμικρή αναφορά στις βασικές αρχές της διεθνούς τάξης, όπως για παράδειγμα ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, του απαραβίαστου των συνόρων και της κυριαρχίας των κρατών. Όσο δε για το διεθνές δίκαιο στο οποίο ορθώς ομνύει η Αθήνα; Μάλλον ο Λευκός Οίκος δεν θα τείνει ευήκοα ώτα σε τέτοιου είδους επιχειρήματα εφόσον αποφασίσει να ασχοληθεί με τα της Ανατολικής Μεσογείου.

Η φθηνή ενέργεια και η Ρωσία

Στο ίδιο συνέδριο παραβρέθηκε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος συνομίλησε με τον διευθυντή των «Νέων», Γιώργο Μαντέλα. Απαντώντας στην ερώτηση τι θα γίνει όταν κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει, αρθούν οι κυρώσεις και η Ρωσία προσφέρει ξανά στους Ευρωπαίους φθηνή ενέργεια, ο Παπασταύρου θύμισε μια από τις ατάκες του αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Μπέργκμαν, η οποία παρότι ήταν εξαιρετικής σημασίας πέρασε στα ψιλά.

«Η συνεργασία στο πλαίσιο του “Κάθετου Διαδρόμου” μπορεί να αποβεί καθοριστική για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή περισσότερο από το ΝΑΤΟ». Ίσως να ακούγεται- και να είναι- υπερβολική, αλλά αυτή είναι η άποψη και κυρίως η οπτική γωνία από την οποία βλέπουν τα πράγματα τα στελέχη του περιβάλλοντος Τραμπ. Η οικονομία, η ενέργεια και κυρίως η πρόσοδος για τις αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν ισχυρότερη συνεκτική ουσία για τη Δύση απ’ ότι η διατλαντική συμμαχία. Σημεία των καιρών και της νέας αμερικανικής διοίκησης…