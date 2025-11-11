Η αντίστροφη μέτρηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έχει μπει στην τελική της ευθεία. Μιλώντας στο Bookvoice – The podcast ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «Ιθάκη». Υποστήριξε ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στην επιλογή των λέξεων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε προσπάθησε να είναι όσο πιο αντικειμενικός μπορούσε απέναντι σε ανθρώπους και γεγονότα. «Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός. Ομολογώ ότι από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία, κυρίως όχι με το βλέμμα στο μέλλον, με το βλέμμα στην προσπάθεια να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος, γατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα» υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνέχεια είπε: «Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια».



Υπενθυμίζεται ότι η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. Η εκδήλωση θα γίνει στο Θέατρο Παλλάς.

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.