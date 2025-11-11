ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πριν λίγες μέρες η αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (το οποίο είναι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης) ζήτησε με διάταξή της από την Εισαγγελία Πειραιά την ποινική δίωξη τεσσάρων ανώτατων στελεχών του Λιμενικού για το ναυάγιο της Πύλου. Αν και η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει την εξέλιξη αυτή, η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και η κυβέρνηση είναι για άλλη μια φορά πολλαπλά εκτεθειμένη. Θυμίζω ότι το ναυάγιο, που συνέβη τον Ιούνιο του 2023, ήταν μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες της ιστορίας στον θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου. Ο εκτιμώμενος αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600 και από την πρώτη στιγμή υπήρξαν υποψίες, αλλά και σοβαρές καταγγελίες για ευθύνες της Ελλάδας. Παρ’ ότι στα λόγια η κυβέρνηση υποσχέθηκε «πλήρη διαλεύκανση» της υπόθεσης, όσα επακολούθησαν έδειξαν ότι για άλλη μια φορά υπήρξε από πλευράς της συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ *** Αμέσως ο τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπενθύμισε την απόλυτη μυστικότητα της δικογραφίας, ενώ συνεχώς ερχόταν στο φως στοιχεία που υποδείκνυαν την ύπαρξη βαρύτατων ευθυνών της χώρας μας τα οποία υποβάθμιζε η κυβέρνηση με τον συνήθη τρόπο, κατηγορώντας όποιον τολμούσε να ζητά αποτελεσματική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για «ανθελληνικά» κίνητρα και προδικάζοντας την αθωότητα των στελεχών. Παρ’ ότι τα στοιχεία ερχόταν στο φως από ανεξάρτητες έρευνες και μέσα μεγάλου κύρους, όπως το BBC, οι New York Times, ο Monde, η El Pais και το CNN, η κυβέρνηση, επικουρούμενη από τον τεράστιο «ιδιωτικό» επικοινωνιακό της μηχανισμό, κατακεραύνωνε τους «εχθρούς», έβλεπε συνωμοσίες και αρνούνταν οποιαδήποτε ευθύνη. *** Παράλληλα, προχωρούσε σε πιο ουσιαστικές ενέργειες. Προσπάθησε, ας πούμε, να αντικαταστήσει τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος ερευνούσε ανεξάρτητα την υπόθεση, αλλά αυτήν την φορά δεν μπόρεσε με αριθμητικές αλχημείες τύπου τριών πέμπτων και περίεργες συμμαχίες με τον ακροδεξιό Κυριάκο Βελόπουλο να πετύχει τον στόχο της. Όταν, όμως, ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσίευσε το πόρισμά του, που ήταν καταπέλτης κυριολεκτικά για τους χειρισμούς του Λιμενικού Σώματος και προσωποποιούσε βαριές ποινικές ευθύνες, υπήρξε μια πρωτοφανής επίθεση στην ανεξάρτητη αρχή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για «πολιτικά χαρακτηριστικά» του πορίσματος και σκοπιμότητες του ίδιου του Συνήγορου. Ο δε Χρήστος Στυλιανίδης, τότε Υπουργός Ναυτιλίας, εξαπέλυσε επίθεση κατά της ανεξάρτητης αρχής που δεν είχε προηγούμενο. Και φυσικά, η κυβέρνηση πήρε θέση και επί της ουσίας της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. *** Γιατί ασχολούμαι με όλα αυτά σήμερα; Μα γιατί και αυτή η υπόθεση δείχνει πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Αρχών και της Δικαιοσύνης και κυρίως πώς αντιλαμβάνεται τη δική της συνταγματική και θεσμική υποχρέωση να μην παρεμβαίνει στην λειτουργία τους. Έχει γίνει πια «μοτίβο» συμπεριφοράς, όπως λένε στην εγκληματολογία. Τον Μάιο η αρμόδια Αντεισαγγελέας του Ναυτοδικείου Πειραιώς άσκησε ποινική δίωξη και παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση για κακουργήματα 17 στελέχη του Λιμενικού Σώματος μεταξύ των οποίων και ανώτεροι αξιωματικοί της ηγεσίας του. Και πριν λίγες μέρες, όπως είπα στην αρχή, ζητήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης για βαρύτατα κακουργήματα για άλλους τέσσερεις υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Κακουργήματα που, πέρα από την ποινική τους απαξία, είναι εξευτελιστικά για μια χώρα με την ναυτική παράδοση της Ελλάδας, όπως η παράλειψη προσφοράς βοήθειας από ναυτικούς σε ανθρώπους που πνίγονται. *** Κι ενώ η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να απαιτεί πρώτη η ίδια την πλήρη απόδοση ευθυνών για το τρομακτικό αυτό έγκλημα, ο κ. Μαρινάκης δηλώνει τώρα, μετά από αυτές τις εξελίξεις, ότι «δεν ανακαλεί ούτε λέξη» από όσα δήλωνε περί «αόριστων διαπιστώσεων» κατά των στελεχών του λιμενικού, δεν απαντά αν θα διατηρήσει στη θέση τους τους αξιωματικούς που κατηγορούνται και προσθέτει ότι «η Ελλάδα επί αυτής της κυβέρνησης έχει μειώσει μεσοσταθμικά κατά 80% τις μεταναστευτικές ροές». Μόνο που δεν μας είπε αν στο 80% συνυπολόγισε και την «μεταναστευτική ροή» των 600 και πλέον ανθρώπων που χάθηκαν άδικα στην Πύλο. ***

Θέλουν ραντεβού στον Λευκό Οίκο

Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αλλά όσον αφορά τα ελληνοαμερικανικά μια κάποια ανάταση επικρατεί στην Αθήνα. Και είναι λογικό διότι ενώ έως και πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση βρισκόταν στο καναβάτσο καλούμενη να απολογηθεί για την αδυναμία διάνοιξης διαύλων επικοινωνίας με τον περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, το συνέδριο P-TEC, οι υπογραφές που έπεσαν για το Ιόνιο και το LNG και κυρίως η παρέλαση των Αμερικανών αξιωματούχων στο Ζάππειο ανέτρεψαν, κατά γενική ομολογία, το κλίμα.

Τώρα βέβαια η κυβέρνηση κατηγορείται για κωλοτούμπα όσον αφορά τις εξορύξεις, αλλά και για υποκλίσεις στο καθεστώς Τραμπ. Οι δημοσιολογούντες κυβερνητικοί πάντως έσπευσαν τις τελευταίες ημέρες να αναζητήσουν απαντήσεις από όσους κατηγορούσαν τον κ. Μητσοτάκη ως υπεύθυνο της απομόνωσης από τον Λευκό Οίκο.

Όπως μαθαίνω πάντως η ανάταση είναι τέτοια που πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου σκέφτονται ότι μάλλον ήρθε η ώρα να αναζητήσουν ραντεβού από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεσολάβηση της Κίμπερλι

Και ποιος θα μεσολαβήσει για αυτό το ραντεβού; Ποια άλλη εκτός από την πρεσβευτή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Πηγή μου που συνομίλησε εκ του σύνεγγυς με υψηλόβαθμα μέλη της αμερικανικής αποστολής μου είπε ότι η κ. Γκίλφοϊλ θα εργαστεί την επόμενη περίοδο για να κλειστεί συνάντηση των δύο ηγετών.

Αν όντως ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να είναι άριστα προετοιμασμένος για το πινγκ πονγκ μπροστά από το τζάκι του Λευκού Οίκου. Το οποίο πινγκ πονγκ είναι πάντοτε ενδιαφέρον, ενίοτε όμως και επικίνδυνο!

Η αγωνία για την αυτοδυναμία

Ακόμη και αν πολλοί γαλάζιοι βουλευτές δεν είδαν «ζωντανά» την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά την Κυριακή το μεσημέρι στον Αντέννα, το βράδυ της ίδιας ημέρας διάβαζαν με ενδιαφέρον τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Η διαπίστωση για πολλούς κοινή: αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα πάει …περίπατο.

Υπήρχε όμως και δεύτερη διαπίστωση: ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει βάλει στόχο τους αναποφάσιστους και όσους κάθησαν στον καναπέ στις ευρωεκλογές, η πλειοψηφία των οποίων είναι δυσαρεστημένοι από την κυβερνώσα παράταξη.

Εξ ου και το άγχος για την αυτοδυναμία.

Τα στοιχήματα των «γαλάζιων»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, και με τρία κόμματα δυνητικά προ των πυλών (σ.σ.: Σαμαρά, Τσίπρα και Καρυστιανού) το ερώτημα για τους γαλάζιους βουλευτές είναι ποια στρατηγική θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής από το Μέγαρο Μαξίμου, για την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας.

Γιατί μέχρι ώρας, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, φαίνεται να κουνάνε μαντήλι και άντε να τους φέρεις πίσω.

Τα ρεπό των βουλευτών

Μπορεί ο Παύλος Μαρινάκης να πανηγύρισε για τις ψήφους των άλλων κομμάτων που στήριξαν το νομοσχέδιο για το φορολογικό, ωστόσο υπάρχει ένας αστερίσκος που αφορά όλα τα κόμματα.

Πριν από λίγους μήνες, είχε ξεσπάσει αντιπαράθεση για τις επιστολικές ψήφους των βουλευτών. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά που έχει η Βουλή, οι περισσότεροι από τους μισούς βουλευτές ψήφισαν από… απόσταση.

Από τους 293 ψηφίσαντες, οι επιστολικές αγγίζουν τις 160. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα διευκόλυνσης. Οι βουλευτές δεν παίρνουν «ρεπό» την Παρασκευή…

Τα… όνειρα της Στεφανίας

Τα πράγματα στη θέση τους έβαλε η Στεφανία Μουρελάτου σχετικά με τη φημολογούμενη παρουσία της στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠαΣοΚ.

Η διευθύντρια επικοινωνίας του κόμματος κλήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας με αφορμή σχετική «είδηση» που είδε το φως στο Διαδίκτυο.

Και, όπως μοιράστηκε με τους φίλους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει «πιο ταπεινά όνειρα για τα επόμενα χρόνια».