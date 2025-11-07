ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η κυβερνητική γραμμή, για να δικαιολογηθεί το φιάσκο των ΕΛΤΑ, είναι ότι υπήρξε μόνο εσφαλμένος επικοινωνιακός χειρισμός και κατά τα λοιπά, το σχέδιο ήταν θαυμάσιο. Έγιναν μάλιστα σκληρές επιθέσεις σε όσους διαφωνούν μ’ αυτό. Το μόνο που δεν υπολόγισαν είναι ότι, οι πιο έντονα διαφωνούντες είναι οι βουλευτές της ΝΔ! Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί, απλώς θα προηγηθεί διαβούλευση, γιατί δεν «επικοινωνήθηκε» σωστά, κάνοντας πολλούς νεοδημοκράτες να αναρωτιούνται τι ακριβώς θα «διαβουλευτούν», αφού η απόφαση να εφαρμοστεί το σχέδιο είναι ειλημμένη και να αισθάνονται ότι τους δουλεύουν. Ο υπερυπουργός Άκης Σκέρτσος ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα σεντόνι στο οποίο, αφού κι αυτός κατακεραυνώνει τους επικοινωνιακούς χειρισμούς, μετά κατακεραυνώνει την αντιπολίτευση που διαφωνεί και δίνει δήθεν δίκιο στους βουλευτές της ΝΔ, γιατί αιφνιδιάστηκαν. Η πλειονότητα, όμως, των κυβερνητικών βουλευτών δε διαμαρτύρεται μόνο για τον αιφνιδιασμό, αλλά ζητεί να μην κλείσουν τα καταστήματα, όπως ακριβώς, δηλαδή, η αντιπολίτευση. Άλλωστε, ο Σκέρτσος το ξέρει αυτό από πρώτο χέρι, γιατί δέχεται αφόρητες πιέσεις από τους βουλευτές του κόμματός του να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ, «τουλάχιστον στην εκλογική τους περιφέρεια». Ακόμα πιο πολύ εκνεύρισε τους μαχόμενους για τον σταυρό βουλευτές, η ανάρτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας και βουλευτού Επικρατείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία τους κούνησε το δάχτυλο, επισημαίνοντάς τους ότι δεν καταλαβαίνουν ότι, αν δεν κλείσουν καταστήματα, επιβαρύνουν τον έλληνα φορολογούμενο. Στην περίπτωσή της, πάντως, φίλος μου βουλευτής μου έλεγε ότι λίγο πολύ τα οικονομικά τα καταλαβαίνει, αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι τι ήθελε να πει η υπουργός, που ξεκίνησε τον φιλιππικό της λέγοντας: «Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού…». Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Πάντως μ’ αυτά και μ’ εκείνα, το κλίμα οργής στην ΚΟ δε βελτιώθηκε καθόλου, αν και δημοσίως έχουν πέσει κάπως οι τόνοι, κατόπιν ασφυκτικών πιέσεων. *** Βλέποντας όμως ο Κώστας Κυρανάκης όλες αυτές τις κατάρες για τον επικοινωνιακό χειρισμό, προκήρυξε αμέσως ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ύψους 827.908,32 ευρώ με ΦΠΑ 24% για την «Προβολή και Επικοινωνία της Σιδηροδρομικής Μεταρρύθμισης». Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων, το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει: 1) Σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, 2) Σχεδιασμό και παραγωγή εντύπων & ηλεκτρονικών ενημερωτικών υλικών για την υλοποίηση του σχεδίου δράσεων, 3) Συμβουλευτική για την εσωτερική επικοινωνία, ad hoc ενέργειες δημοσίων σχέσεων και τεχνική υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή. Σου λέει «Άσε μην βρίζουν και μένα για κάκιστους επικοινωνιακούς χειρισμούς, όταν θα κλείσουμε και τα τρένα!».

***

Οι βόμβες Σαμαρά

Επανέρχεται πιο δυναμικά στο προσκήνιο ο Αντώνης Σαμαράς, συνέντευξη του οποίου θα προβληθεί το μεσημέρι (3 μμ) της προσεχούς Κυριακής, από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ-1. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ρίξει «βόμβες» κατά της κυβέρνησης και θα τοποθετηθεί για σειρά θεμάτων, ενώ θα μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια και για τον θάνατο της κόρης του Λένας.

Η συνέντευξη έχει μαγνητοσκοπηθεί εδώ και μια εβδομάδα περίπου και οι συνεργάτες του κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό τι έχει πει ο Μεσσήνιος πολιτικός, η συνέντευξη του οποίου αναμένεται να προκαλέσει αναταράξεις στη ΝΔ.

***

Ο Άδωνις θέλει όπλα! Μια πρωτοφανή δήλωση έκανε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενοχλώντας πολλούς και εντός της ΝΔ, κυρίως της φιλελεύθερης τάσης. Και αυτό, διότι τάχθηκε υπέρ του αμερικανικού μοντέλου, επειδή του αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Ουσιαστικά τι μας είπε ο υπουργός; Να νομιμοποιηθεί η οπλοκατοχή και να έχει όποιος θέλει ένα κουμπούρι. Έσπευσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, μη χάσει και αυτός από την … αλίευση στα δεξιά και το τερμάτισε, λέγοντας πως η λύση είναι «το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου, για να ξέρεις ποιος είσαι και να μπορείς να αμύνεσαι». Αν είναι να μάθουμε ποιοι είμαστε με τα όπλα, ζήτω που καήκαμε.

***

Η περίεργη διαρροή των Τούρκων

Μια αρκετά περίεργη διαρροή έκανε χθες το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, προκειμένου να διαψεύσει τους ισχυρισμούς – που, σύμφωνα με την Άγκυρα, δημοσιεύθηκαν στον διεθνή Τύπο – ότι η χώρα «δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon, που θα αποκτήσει, στον εναέριο χώρο του Αιγαίου». Πηγές λοιπόν του ΥΠΕΘΑ της γείτονος έλεγαν χθες ότι η Τουρκία δε δέχτηκε κανέναν περιορισμό και ότι τα μαχητικά θα πραγματοποιούν κάθε είδους αποστολή, «συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων περιπολίας στο Αιγαίο.

Ποιος, όμως, θα μπορούσε να απαιτήσει όρους για ευρωπαϊκά αεροσκάφη που πωλούνται στην Τουρκία, από συμμάχους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και θα πετάνε στο Αιγαίο; Προφανώς η Ελλάδα.

***

Η ενόχληση Γεραπετρίτη Θα μείνω σε αυτό διότι τίθεται το ερώτημα, εάν έχει κάνει πράγματι κάτι τέτοιο η Ελλάδα. Επισήμως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την ενόχληση της Αθήνας στη βρετανή ομόλογό του, την οποία και συνάντησε το περασμένο Σάββατο, στο Μπαχρέιν. Επίσης γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα δεν αναμειγνύεται στις αγοραπωλησίες οπλικών συστημάτων μεταξύ τρίτων χωρών, διατυπώνει όμως τις ενστάσεις της. Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στα Eurofighter, αλλά επεκτείνεται στον εξοπλισμό τους και δη τους πυραύλους Meteor. Άρα, το μείζον ερώτημα είναι αν η Τουρκία θα πάρει τους γαλλικούς πυραύλους.

***

«Έχουν γνώση οι φύλακες»

Ενδεχομένως να διαβάσατε το ρεπορτάζ της περασμένης Κυριακής στο Βήμα, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πηγές από το περιβάλλον του Γ. Γεραπετρίτη λένε ότι οι Τούρκοι δε θα πάρουν εύκολα τους Meteor. Ο συνομιλητής μου απάντησε κάτι σε στυλ «έχουν γνώση οι φύλακες». Άλλοι βέβαια που ρώτησα και που ασχολούνται κατά κόρον με τα στρατιωτικά, μου λένε ότι η Γαλλία δεν έχει την πλειοψηφία στην κοινοπραξία κατασκευής των πυραύλων και πως ο δρόμος για την Τουρκία είναι σχεδόν… ορθάνοικτος.

Να σας θυμίσω πάντως, ότι Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνδρομής, σε περίπτωση επίθεσης στο έδαφος τους από τρίτο κράτος. Όσο για το τουρκικό υπουργείο Άμυνας; Αυτό λέει ότι στο πακέτο αγοράς θα συμπεριλαμβάνονται και οι Meteor, «ωστόσο οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο».

***

Αυστηροποίηση ποινών

Διάχυτη είναι η πεποίθηση στα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης ότι πίσω από τις κρητικές βεντέτες δεν κρύβεται τίποτα άλλο παρά η διάθεση κάποιων για… εγκληματική δραστηριότητα. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές και είναι αυστηρό όσον αφορά τις ποινές. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη αυστηροποίηση στην εφαρμογή του.

Έτσι, δεν αποκλείω όποιος καταδικάζεται, μετά τη λήψη των νέων μέτρων για οπλοκατοχή, να μην του δίνεται αναστολή στην εκτέλεση της ποινής, ούτε αναστολή στην έφεση. Με δυο λόγια, ο μόνος δρόμος θα είναι η φυλακή… Εδώ όμως ακούω ότι ανάμειξη στην συζήτηση περί Κρήτης έχει και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς τα 10 από τα 30 παιδιά του δημοτικού σχολείου στα Βορίζια είναι των δύο αντίπαλων οικογενειών και τα υπόλοιπα 20… ξαδέλφια τους!

***

Υπό … παρακολούθηση ο Σκέρτσος

Σε …στενή παρακολούθηση έχουν κάποιοι βουλευτές τον Άκη Σκερτσο, όπως έδειξε το alert που χτύπησε, όταν έκανε like, μαζί με τον Γιώργο Μυλωνάκη, σε ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη, για το θέμα των ΕΛΤΑ. Στη συνέχεια όμως, όπως διαπίστωσαν οι βουλευτές, τα …μάζεψε με ανάρτηση που έκανε, δικαιολογώντας την ανησυχία τους, λόγω του κακού επικοινωνιακού χειρισμού.

***

Η θεσμική επανάσταση του Ανδρουλάκη

Πυρ και μανία είναι στο ΠαΣοΚ με την κυβέρνηση που «εργαλοιοποιεί τους θεσμούς», όπως λένε. Βλέπετε, δεν είναι μόνο όσα έγιναν με όλες τις επιτροπές σε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι και η αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ και μάλιστα την τελευταία στιγμή.

Προκειμένου λοιπόν να εκθέσουν την κυβέρνηση, βουλευτές του ΠαΣοΚ ζήτησαν εκ νέου χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων την επανασύγκληση της επιτροπής οικονομικών και δημόσιας διοίκησης, με σκοπό να συζητηθεί η υπόθεση των ΕΛΤΑ. Όπως όλοι περιμέναν, όμως, το θέμα παραπέμφθηκε στις καλένδες… Την ίδια ώρα που το αίτημα των βουλευτών του ΠαΣοΚ απορρίπτονταν, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωνε από την Αλεξανδρούπολη, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι η χώρα χρειάζεται μία θεσμική επανάσταση.

***

Οι Πασόκοι και ο Μαμντάνι Σε άλλα ΠαΣοΚικά νέα, χθες σας ενημέρωσα ότι πολλοί ΠαΣοΚοι ανέβασαν και μία φωτογραφία με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Σήμερα, σας ενημερώνω πως έχει γινεί χαμός με την εφαρμογή στην τεχνητή νοημοσύνη, που μετατρέπει μία φωτογραφία σε εξώφυλλο βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Κυρίως, στελέχη και όχι βουλευτές, χρησιμοποίησαν το AI, έβαλαν τη δική τους φωτογραφία σε μπλε φόντο, έγραψαν το όνομα τους και ο κάθε ένας αντί για Ιθάκη, έβαλε το χωριό του… Φυσικά ακολούθησε τρολάρισμα.

***

Η βιασύνη του Φάμελλου

Περνά ο χρόνος και φως στον ορίζοντα δε βλέπει ο Σωκράτης Φάμελλος. Μιλά, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ουδείς ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του. Πάντως, στη Βουλή ξαναμίλησε για έναν «χρήσιμο ΣΥΡΙΖΑ», που έχει τη δυνατότητα να γίνει ο «επιταχυντής εξελίξεων».

Πώς όμως θα γίνει επιταχυντής, όταν οι άλλοι τον αγνοούν; Πώς θα πάρει σάρκα και οστά η ιδέα για το ενιαίο μέτωπο, όταν τις ξεκάθαρες απαντήσεις που ζητά, δεν τις λαμβάνει; «Δεν θα περιμένουμε τις εκλογές», είπε, διότι «αυτό θα το καταδικάσει η κοινωνία». Αν το πάρει χαμπάρι…