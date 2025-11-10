Η Κίνα ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τα «ειδικά» λιμενικά τέλη που είχε επιβάλει στα αμερικανικά πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της, ενώ έθεσε σε ισχύ και άλλα μέτρα κατευνασμού στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Οι δύο δυνάμεις εμπλέκονται εδώ και μήνες σε εμπορική σύγκρουση, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιπλέον δασμοί που είχαν επιβάλει Ουάσινγκτον και Πεκίνο είχαν φτάσει κάποια στιγμή σε επίπεδο που ουσιαστικά απαγόρευε τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, προτού στη συνέχεια μειωθούν.

Η κρίσιμη συνάντηση

Μετά τη συνάντηση που είχαν στις 30 Οκτωβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ οι δύο χώρες συμφώνησαν να υπαναχωρήσουν από κάποια τιμωρητικά μέτρα που είχαν επιβάλει η μία στην άλλη.

Το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε σήμερα την αναστολή για έναν χρόνο των «ειδικών» λιμενικών τελών που είχαν επιβληθεί ανά τόνο καθαρού φορτίου στα πλοία που ανήκουν ή τα εκμεταλλεύονται αμερικανικές εταιρείες, οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα κατά τον κατάπλου τους στα κινεζικά λιμάνια.

Η αναστολή τέθηκε σε ισχύ στις 07:01 ώρα Ελλάδας, επεσήμανε.

Το μέτρο αυτό είχε τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο, την ιδία ημέρα με ένα αντίστοιχο που είχαν υιοθετήσει οι αμερικανικές αρχές με στόχο να αντιταχθούν στην κινεζική κυριαρχία στον ναυπηγικό τομέα.

Οι ΗΠΑ, κυρίαρχη δύναμη στον τομέα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιπροσωπεύουν πλέον μόνο το 0,1% της παγκόσμιας παραγωγής. Στη βιομηχανία κυριαρχούν οι χώρες της Ασίας, με την Κίνα να κατασκευάζει σχεδόν τα μισά πλοία παγκοσμίως, μπροστά από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Αναστολή κυρώσεων

Εξάλλου το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέστειλε σήμερα και για έναν χρόνο τις κυρώσεις που είχε επιβάλει σε πέντε αμερικανικές θυγατρικές εταιρείες του νοτιοκορεατικού ναυπηγικού κολοσσού Hanwha Ocean.

Με βάση τις κυρώσεις αυτές, που τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, απαγορευόταν οποιαδήποτε συναλλαγή και συνεργασία στην Κίνα με τις πέντε αμερικανικές εταιρείες, καθώς το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου τις κατηγορούσε ότι «συνέβαλαν και υποστήριξαν» έρευνα των αμερικανικών αρχών εις βάρος της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας «υπονομεύοντας την κυριαρχία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της Κίνας».

Το Πεκίνο δικαιολόγησε τη σημερινή του απόφαση επικαλούμενο την αναστολή από τις ΗΠΑ μέτρων που είχαν επιβληθεί εις βάρος του κινεζικού ναυτιλιακού και ναυπηγικού τομέα.

Κατευνασμός

Σε ισχύ τέθηκαν επίσης και άλλα μέτρα κατευνασμού, που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Η Κίνα παρέτεινε για έναν χρόνο την αναστολή μέρους των επιπλέον δασμών που είχε επιβάλει σε αμερικανικά προϊόντα, διατηρώντας τους στο 10%, ενώ ανέστειλε και τους πρόσθετους δασμούς που έχουν επιβληθεί τον Μάρτιο στη σόγια και σε ορισμένα άλλα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα.

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς σε πολλά κινεζικά προϊόντα από το 20% στο 10%.

Τα σημερινά μέτρα είναι τα πιο πρόσφατα που έχουν ανακοινωθεί από το Πεκίνο μετά τη συνάντηση Τραμπ- Σι.

Χθες η Κίνα ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την απαγόρευση στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ γάλλιου, αντιμόνιου και γερμάνιου, σπάνιων γαιών κρίσιμης σημασίας για τη βιομηχανία.