Με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν βαθύτερα στο Ποκρόβσκ και το Κουπιάνσκ, όπου σημειώνονται συνεχείς μάχες τόσο για την κατάληψη των πόλεων αυτών, όσο και των περιοχών γύρω από αυτές και στην Ζαπορίζια, Ρωσία και Ουκρανία επιδίδονται παράλληλα σε έναν εξίσου σημαντικό πόλεμο προπαγάνδας με τις δύο πλευρές να δίνουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου της Ουκρανίας.

Ρωσικά «καζάνια», «τανάλιες» και ουκρανικές αντεπιθέσεις παρά τις ελλείψεις

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τεράστιες δυνάμεις των Ουκρανών έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό που είναι γνωστό ως «καζάνι», είναι δηλαδή περικυκλωμένες χωρίς δυνατότητα διαφυγής ή τροφοδοσίας, με το Κίεβο να αρνείται την εξέλιξη αυτή υποστηρίζοντας ότι ακόμα οι κινήσεις «τανάλια» που επιχειρούν οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κλείσει πλήρως γύρω από τις πόλεις και τις περιοχές πέριξ αυτών και ο ανεφοδιασμός των ουκρανικών δυνάμεων συνεχίζεται.

Σε αυτό πλαίσιο, υπάρχουν αρκετές αναφορές ότι η ουκρανική πλευρά έχει σοβαρότατες ελλείψεις σε αρκετά σημεία του μετώπου, σε κάποια από τα οποία η άμυνα τους επαφίεται στην χρήση drones.

Η μάχη του Ποκρόβσκ και το μέλλον του Ντονέτσκ

Μια κατάληψη του Ποκρόβσκ, η οποία αν δεν έχει επιτευχθεί όπως υποστηρίζει η Ρωσία που προσπαθεί να πάρει την πόλη εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, τότε σίγουρα πλησιάζει καθώς η ουκρανική πλευρά επισήμως υποστηρίζει ότι η κατάσταση εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολη, θα σημάνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα έχουν στη συνέχεια την δυνατότητα να κινηθούν προς τις μεγαλύτερες πόλεις του Ντονέτσκ, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Τι λένε οι Ουκρανοί

Πιο συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση του για το θέμα ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε χθες ότι παρέδωσε προμήθειες στο Μίρνοχραντ (ανατολικά του Πορκρόβσκ που σημαίνει ότι το καζάνι δεν έχει κλείσει) και ανανέωσε τα στρατεύματα που μάχονταν στην πόλη, απομακρύνοντας και όσους τραυματίστηκαν. «Οι ουκρανικές μονάδες κρατούν με αυτοπεποίθηση τις θέσεις τους και καταστρέφουν τους κατακτητές στις προσεγγίσεις προς την πόλη», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση. «Η επιμελητεία για την πόλη είναι πολύπλοκη, αλλά εκτελείται κανονικά».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν τις θέσεις τους γύρω από το Ποκρόβσκ και την Ντομπροπίλια, μια πόλη βόρεια, όπου το Κίεβο αναφέρει ότι τα στρατεύματά του έχουν προωθηθεί. Ο στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει συγκεντρωθεί περίπου 150.000 στρατιώτες σε μια προσπάθεια κατάληψης του Ποκρόβσκ. Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται πλέον μέσα στο Ποκρόβσκ, όμως η Μόσχα ενισχύει τις προσπάθειες της να εισέλθουν περισσότερες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας την πυκνή ομίχλη ως κάλυψη από drones. Ανέφεραν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν μάχες με ρωσικές μέσα στην πόλη.

Τι λέει η Ρωσία – Εικόνες στην ομίχλη

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του υποστήριξε ότι ότι οι δυνάμεις του προχωρούν προς την πόλη, και έχουν σημαντικές επιτυχίες σε δύο συνοικίες της. Ρώσοι εξειδικευμένοι μπλόγκερ δημοσίευσαν βίντεο την Τρίτη που έδειχνε, όπως ισχυρίστηκαν, τις ρωσικές δυνάμεις να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ κατά μήκος ενός δρόμου καλυμμένου με ομίχλη, σε σκηνές που κάποιοι χρήστες του Telegram συνέκριναν με ταινία δράσης του 1979, Mad Max, που διαδραματίζεται σε μετα-αποκαλυπτικό περιβάλλον. Το βίντεο έδειχνε ρωσικές δυνάμεις με μοτοσικλέτες και διάφορα αυτοκίνητα και άλλα οχήματα. Πολλά οχήματα, χωρίς πόρτες και παράθυρα, κινούνταν σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια ενώ οι στρατιώτες παρατηρούσαν. Ορισμένοι Ρώσοι στρατιώτες κάθονταν στην οροφή ενός φθαρμένου οχήματος. Ένα drone φαινόταν δίπλα στον δρόμο. Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης ότι έχει καταλάβει 256 κτίρια και ότι οι δυνάμεις της προχωρούν ενεργά βορειοδυτικά και ανατολικά του Ποκρόβσκ, καθώς και γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Μάχες και σε Ζαπόριζια και Χάρκοβο

Ρωσικά στρατεύματα προχωρούν επίσης σε χωριά της περιοχής Ζαπορίζια πιο νότια, σύμφωνα με αναφορές από το μέτωπο. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι δύο χωριά εκεί – βορειοανατολικά της πόλης Χουλιάιπολε – ήταν ανάμεσα στα τρία που κατέλαβε κατά τις τελευταίες 24 ώρες κατά μήκος της γραμμής μετώπου μήκους 1.000 χλμ (620 μιλίων). Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι στρατιώτες της έχουν καταλάβει τον οικισμό Νοβούσπενιβσκα στην Ζαπορίζια. Η Ουκρανία αποσύρθηκε από ορισμένα χωριά, συμπεριλαμβανομένου του Νοβούσπενιβσκα, λόγω έντονων επιθέσεων με περισσότερους από 400 πυραύλους πυροβολικού ημερησίως. Το ουκρανικό στρατιωτικό ιστολόγιο DeepState σημείωσε «σημαντική αύξηση των γκρίζων ζωνών», με αβέβαιο έλεγχο στην περιοχή Ζαπορίζια.

Αντίστοιχα η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της έχουν πάρει τον πλήρη έλεγχο του ανατολικού τμήματος του Κουπιάνσκ στο Χάρκοβο. Ρώσος διοικητής, που έδωσε στο Reuters το κωδικό όνομα «Hunter», υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν μια δεξαμενή πετρελαίου στα ανατολικά του Κουπιάνσκ.