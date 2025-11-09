Με «πληγές», που δύσκολα θα επουλωθούν, βρίσκει η επόμενη μέρα το ανώτατο όργανο των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ουσιαστική υπόσταση των Δήμων, μετά τον «πόλεμο» που έχει εξαπολύσει εναντίον τους η κυβέρνηση.

Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), το Σώμα είναι διχασμένο και ο πρόεδρός του, Λάζαρος Κυρίζογλου, υπό αμφισβήτηση.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι το ψήφισμα που κατέθεσε στο συνέδριο η πλειοψηφούσα παράταξη, «πέρασε» με μόνο τρεις ψήφους διαφορά απ’ αυτό της παράταξης του ΠαΣοΚ, με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο πρόεδρος της Ένωσης και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, υποστηριζόμενος από τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, δεν κατάφερε να φέρει την ενότητα, ακόμη και μέσα στην ίδια την παράταξή του. Παρά τις έντονες αντιδράσεις των συνέδρων, επιχείρησε να επιβάλει την άποψή του επί της διαδικασίας, για την ψήφιση των προτάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη νομιμότητα του συνεδρίου. Κίνδυνος ο οποίος αποσοβήθηκε με την καίρια παρέμβαση του α’ αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (3Β).

Εκρηκτικό το κλίμα

Εξαρχής, το κλίμα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη, ήταν εκρηκτικό. Τόσο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όσο και ο «γαλάζιος» δήμαρχος 3Β , Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ήταν «καταπέλτες» στις τοποθετήσεις τους. Και όχι μόνο. Στην πλειονότητά τους οι αιρετοί, που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου, ανεξάρτητα από την πολιτική τους ταυτότητα, πρόβαλαν με ξεκάθαρο τρόπο τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και διαμαρτυρήθηκαν για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Κατά την τελευταία μέρα όμως και ειδικά, την ώρα ψήφισης του διεκδικητικού πλαισίου, τα πράγματα αγρίεψαν, κυρίως λόγω της επιμονής του προέδρου της ΚΕΔΕ να φέρει νωρίτερα, από την καθορισμένη ώρα, την ψηφοφορία, παρότι δεν βρίσκονταν στην αίθουσα όλοι οι σύνεδροι και αυτή να γίνει δι’ ανατάσεως της χειρός, χωρίς παράλληλα να καταγράφονται οι ψήφοι.

Η επιμονή του αυτή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις – ακόμη και συνέδρων της παράταξής του, οι οποίοι αποχώρησαν, προκειμένου να μην αναγκαστούν να ψηφίσουν, με κίνδυνο να τιναχτεί το συνέδριο «στον αέρα».

Δούκας: «Το συνέδριο τίθεται εν αμφιβόλω»

«Να μας πει τη θέση της η νομική υπηρεσία, αλλιώς το συνέδριο τίθεται εν αμφιβόλω», φώναξε ο κ. Δούκας, με τον κ. Κυρίζογλου να του απαντά: «Το παίρνω πάνω μου. Η ψηφοφορία θα γίνει με ανάταση του χεριού, όπως ορίζει ο κανονισμός». Ο δήμαρχος Αθηναίων αντέτεινε ότι ο κανονισμός ορίζει πως η ψηφοφορία γίνεται, είτε με ανάταση χεριού ή ονομαστική και πρότεινε να αποφασίσει το Σώμα για τη διαδικασία. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μη δίνοντας σημασία στην πρόταση του κ. Δούκα, άρχισε να θέτει σε ψηφοφορία τις προτάσεις των παρατάξεων, με πρώτη αυτή της Λαϊκής Συσπείρωσης, για την οποία εξέφρασε προκαταβολικά τη βεβαιότητα (σ.σ. στη συνέχεια το διόρθωσε και είπε «εικάζω») ότι δε θα υπερψηφιστεί. Την ώρα εκείνη επικρατούσε χάος στην αίθουσα, με τους συνέδρους να μπαινοβγαίνουν.

Παρά τις φωνές των συνέδρων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ συνέχισε με τη διαδικασία, φέρνοντας προς ψήφιση τις άλλες δύο προτάσεις, χωρίς ωστόσο να κάνει καταμέτρηση και να συμπεραίνει ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση της δικής του παράταξης.

«Αυτά είναι πρωτοφανή», φώναξε ο κ. Δούκας, με τον κ. Κυρίζογλου να απαντά: «Άντε να τελειώνουμε». Στο σημείο εκείνο, πλησίασε το προεδρείο ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Νίκος Γιαλιτάκης, ο οποίος, φανερά εκνευρισμένος, απαίτησε να διακοπεί η διαδικασία.

«Είπατε την άποψή σας. Σας ακούσαμε», του απάντησε ο κ. Καφαντάρης, και απευθυνόμενος στον Χάρη Δούκα, ακούγεται να του λέει: «Κάνουμε συνέδρια πολλά χρόνια και σηκώνουμε τα χέρια». Ο δήμαρχος Αθηναίων επέμεινε ότι είναι απόφαση του Σώματος, βάσει του κανονισμού, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. «Πιστεύετε ότι με τις κραυγές θα επιβάλετε τη θέλησή σας; Αποκλείεται. Φάνηκε ποια άποψη πλειοψηφεί. Μη βασανίζετε άλλο το Σώμα», του είπε ο κ. Κυρίζογλου, θεωρώντας ότι το θέμα της ψηφοφορίας έχει λήξει.

«Είσαι πρόεδρος όλων των δημάρχων»

Σε έντονο πια ύφος, ο κ. Δούκας απαίτησε να μπουν στην αίθουσα οι σύνεδροι, να κλείσει η πόρτα, να γίνει η ψηφοφορία και να καταμετρηθούν οι ψήφοι. «Κάτσε κάτω Χάρη. Η ψηφοφορία τελείωσε», απαντά εκ νέου ο κ. Κυρίζογλου, με τους συνέδρους να του υπενθυμίζουν ότι είναι πρόεδρος όλων των δημάρχων, πως πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τον ερωτούν την άποψη της νομικής υπηρεσίας επί της διαδικασίας. «Αφήστε τι λέει… Το παίρνω πάνω μου. Αν θέλετε, θέστε το συνέδριο εν αμφιβόλω», τους απάντησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Η πρόταση Κωνσταντέλλου

Εκείνη τη στιγμή, πήρε τα ηνία ο κ. Κωνσταντέλλος, ο οποίος συμφώνησε με την πλειονότητα των συναδέλφων του ότι η ψηφοφορία δεν ολοκληρώθηκε και κάλεσε τους συνέδρους να μην αποχωρήσουν, να κάνουν ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και να επανέλθουν στην αίθουσα για να ψηφίσουν. Όπως και έγινε.

Τελικά η πρόταση του Λάζαρου Κυρίζογλου «πέρασε» με τρεις ψήφους διαφορά από αυτή του Χάρη Δούκα και τη βοήθεια δύο δημάρχων που προέρχονται από το χώρο του ΠαΣοΚ, του Χρήστου Αηδόνη (Παλλήνη) και του Γιάννη Μυλωνάκη (Αγία Παρασκευή). Ο πρώτος δε, είχε διατελέσει υφυπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.

Κατόπιν των εξελίξεων, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, όσο και η γενική συνέλευση της Ένωσης για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.