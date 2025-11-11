Ένταση επικράτησε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όταν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή ήρθαν αντιμέτωποι με δυνάμεις της αστυνομίας.

Από το βράδυ της Δευτέρας το μπλόκο αγροτών έχει αποκλείσει το σημείο με τα τρακτέρ τους, καθώς διαμαρτύρονται για την κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τομέα, ενόψει της άφιξης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στην Κομοτηνή, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Το ραντεβού έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Παράλληλα, σήμερα οι αγρότες αναμένεται να κάνουν συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 12.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων». Επίσης τόνισε ότι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ το Μέτρο 23 για απώλεια εισοδήματος.

Έφτασαν αγρότες από την Κρήτη

Ήδη από το πρωί έφτασαν στον Πειραιά αγρότες από την Κρήτη. Με λεωφορεία αναμένεται να πάρουν μέρος και Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι στη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αθήνα από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Εν τω μεταξύ η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετάσχουν δυναμικά και αγωνιστικά στο συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας των Θεσσαλών κτηνοτρόφων «η κακή διαχείριση της εκρίζωσης της ευλογιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να μετράμε πάνω από 400.000 θανατωμένα ζώα, σε συνδυασμό με τις αναβολές και καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας στην απόλυτη καταστροφή. Διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την επιβίωση μας».

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα καλύψει τη μετακίνηση με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από Λάρισα, Τύρναβο, Τρίκαλα και Βόλο.

Να σημειωθεί ότι στις 23 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας η συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής που αφορά μπλόκο αγροτών, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία εξόδου των αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.