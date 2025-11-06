Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αναμφισβήτητα ένα φαινόμενο του αιώνα μας, που θα απασχολήσει στο μέλλον τους ερευνητές – ιστορικούς. Οι ειρηνευτικές τάσεις του, που διέπονται πάντα από επιχειρησιακό πνεύμα, λειτουργούν παράλληλα με αυθαίρετες επεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο που εγκυμονούν κινδύνους για την ειρήνη την οποία ο ίδιος επιδιώκει. Επιχειρεί να πείσει ότι είναι ικανός να κυβερνήσει τον κόσμο όλο, ως ο Ηγεμόνας του Μακιαβέλι. Ενας ηγεμόνας κατά τον Ιταλό διπλωμάτη, φιλόσοφο και ιστορικό, οφείλει να διαχωρίζει την προσωπική του ηθική από την ηθική που εφαρμόζει προκειμένου να διατηρήσει ένα κράτος ισχυρό στη διεθνή πολιτική σκηνή. Υποστήριζε o Mακιαβέλι ότι η ανήθικη συμπεριφορά, όπως η ανεντιμότητα και η δολοφονία αθώων, ήταν φυσιολογική και αποτελεσματική για την πολιτική.

Παράλληλα με τις επιτυχείς προσπάθειες για την ειρήνη στην Γάζα, ο Τραμπ επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και η Βενεζουέλα απειλείται από τον ίδιο, με στόχο του τον Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί ότι στέλνει ναρκωτικά στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, έδωσε εντολή στον υπουργό Αμυνας για να γίνει επίθεση κατά σκάφους με ναρκοτρομοκράτες.

Την επιτυχία του στην Γάζα ο Τραμπ την χρησιμοποιεί ως εφαλτήριο για να επιτύχει και άλλες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Εξάλλου, βλέποντας την κατάπαυση του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας να καθυστερεί, ανακοίνωσε έκτακτη συνάντηση με τον Πούτιν. Εξανεμίστηκαν όμως, ως φαίνεται, οι ελπίδες του Τραμπ για άμεση συνάντηση, μετά την αναβολή αντίστοιχης των συμβούλων τους για το σχετικό θέμα, και την ακύρωσε ενώ παράλληλα επέβαλε κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ηγεμών βρίσκει και πάλι την ευκαιρία για επιβολή ειρήνης μετά την Γάζα, όπου ακόμη αυτή απειλείται, στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται. Και από τα πρόσφατα σχέδιά του, που αλλάζουν καθημερινά, φαίνεται ότι η δήθεν Pax Romana, που επιχείρησε ο πρόεδρος, μεταβάλλεται σε… Imperium Americanum που είναι και το όνειρό του!

Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αμερική – η οποία δεν διαθέτει περισσότερα πυρηνικά από κάθε άλλη χώρα, όπως ισχυρίστηκε – θα αρχίσει ξανά τις πυρηνικές δοκιμές. Τι εννοούσε ο… συγγραφέας; Αδιανόητο!

Είναι γεγονός ότι διεθνώς ο μέσος πολίτης έχει την αίσθηση ότι οι δύο πρόεδροι, Αμερικανός και Ρώσος, συναγωνίζονται στην μοιρασιά του κόσμου, και ότι το μέλλον του είναι προδιαγεγραμμένο. Αυτή η αίσθηση όμως του πολίτη ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού και ο κίνδυνος για πιθανή μελλοντική έκρηξη του ανθρώπινου παράγοντα, που βάναυσα απαξιώνεται, είναι πλέον ορατός.

Οπως διάβασα σε άρθρο της κυρίας Μαρίλιας Παπαθανασίου, ο μέσος Αμερικανός, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, βρίσκεται σε αλγεινή κατάσταση εξαιτίας της πρωτοφανούς αυταρχικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ, ο οποίος επηρεάζει δραματικά και την οικονομία της χώρας. Μετά όμως από την θριαμβευτική, ιστορική νίκη του δυναμικού νέου Μαμντάνι, ως δημάρχου Νέας Υόρκης, ανοίγονται νέοι ελπιδοφόροι ορίζοντες, ριζικά αντίθετοι προς εκείνους του Τραμπ, και ιδιαίτερα ευνοϊκοί για την Αριστερά. Ο πρόεδρος θα πρέπει να φοβάται πλέον τον «μικρό του κομμουνιστή δήμαρχο», όπως τον αποκαλεί. Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για έναν δήμαρχο είναι να μπορεί να φέρνει αποτελέσματα με την πολιτική του και υποσχέθηκε ότι θα αγωνιστεί για την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Ο αμερικανός πρόεδρος με τις ειρηνευτικές του δραστηριότητες αδημονεί να κατακτήσει το Νόμπελ Ειρήνης και αν αυτό συμβεί, θα προστεθεί ένας… επιθετικός προσδιορισμός: Νόμπελ Τραμπιανής Ειρήνης! Ομως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πρέπει να προσέξει πολύ ο πρόεδρος, προκειμένου να μη διαταραχτεί η ειρήνη στην ίδια του τη χώρα.

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.