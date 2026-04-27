Ενας από τους πιο σημαντικούς έλληνες συνθέτες του 20ού και 21ου αιώνα, ο Κυριάκος Σφέτσας εγκατέλειψε τα εγκόσμια, αφήνοντας πίσω του πλούσια εργογραφία από τη σύγχρονη έντεχνη και την ηλεκτρονική μουσική έως την τζαζ, τη fusion και τη μουσική για τον κινηματογράφο. Xάραξε το δικό του μονοπάτι, δίνοντας στην ελληνική μουσική την ελευθερία να συνδεθεί με την τζαζ και την παγκόσμια αβάν-γκαρντ. Διετέλεσε διευθυντής στο 1ο, 2ο και 3ο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ήταν ιδρυτής της Greek Jazz Fusion Orchestra.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, λίγες μόνον ημέρες πριν την απώλεια, αναγόρευσε τον διακεκριμένο μουσικό Κυριάκο Σφέτσα επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του ΕΚΠΑ, το οποίο και διοργάνωσε τετραήμερο αφιέρωμα στο έργο του συνθέτη τιμώντας το διαχρονικό έργο του, καθώς και την πολυετή και πρωτοποριακή συμβολή του στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή μουσική δημιουργία.

Το έργο του Κυριάκου Σφέτσα συνδέεται με τις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ: την κλασική και σύγχρονη δυτικοευρωπαϊκή μουσική, την ελληνική παραδοσιακή μουσική, τη τζαζ και τη βυζαντινή μουσική.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΤΜΣ με τους καθηγητές Αναστασία Γεωργάκη και Μηνά Αλεξιάδη και διδάσκοντες του Τμήματος διοργάνωσε τέσσερις εκδηλώσεις με συναυλίες και επιστημονικές διαλέξεις για τον τιμώμενο συνθέτη. Κατά την αναγόρευσή του Κυριάκου Σφέτσα ως επίτιμου διδάκτορα του ΤΜΣ, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, μίλησαν η αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, και ο καθηγητής Λάμπρος Λιάβας ο οποίος παρουσίασε το έργο του διακεκριμένου συνθέτη. Στην προσωπικότητα και το έργο του αναφέρθηκαν ο πρόεδρος του ΤΜΣ, καθηγητής Αναστάσιος Χαψούλας και η τ. πρόεδρος του Τμήματος, καθηγήτρια Αναστασία Γεωργάκη.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τα έργα του συνθέτη Oblivion και Love song από φοιτητές του ΤΜΣ, υπό την επιμέλεια του δρα Βασίλη Πριόβολου. Την επόμενη μέρα αφιερώθηκε ημερίδα στο έργο του συνθέτη με τίτλο «Ηχητικοί μετασχηματισμοί μεταξύ Δύσης και Ανατολής». Την τρίτη ημέρα έγινε συναυλία του σχήματος Open Jazz Fusion Ensemble με ειδικό αφιέρωμα στην μουσική του Κυριάκου Σφέτσα υπό την διεύθυνση του Τηλέμαχου Μούσα. Την τελευταία μέρα έγινε στο πανεπιστήμιο συναυλία της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών με την συμμετοχή των φοιτητών του ΤΜΣ. Παρουσιάστηκαν τα έργα του Κυριάκου Σφέτσα: Διπλοχρωμία, Midnight Music και Ιόνιος Λύρα με σολίστ την μέτζο σοπράνο Αγγελική Καθαρίου και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο παραδοσιακό κλαρίνο υπό την διεύθυνση της καθηγήτριας Ζωής Ζενιώδη.

Οι μουσικές αυτές εκδηλώσεις, που πρόσφερε το ΤΜΣ με την ευκαιρία της βράβευσης του Κυριάκου Σφέτσα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών απέδωσαν την τιμή που άξιζε στον συνθέτη, ο οποίος λόγω του προβλήματος της υγείας του δεν ευτύχησε να παραστεί και τον εκπροσώπησε η κόρη του. Η μνήμη του Κυριάκου Σφέτσα, που συνδύασε δημιουργικά την παράδοση με τον μοντερνισμό, θα μείνει βαθιά χαραγμένη στον κόσμο της μουσικής.

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.