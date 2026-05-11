Ο πρόεδρος Τραμπ ξαναχτύπησε την Τεχεράνη παραβιάζοντας την εκεχειρία, αυτή τη φορά «φιλικά», όπως δήλωσε, γιατί η εκεχειρία παραμένει!

Ο πολυμήχανος πλανητάρχης προχώρησε, πριν λίγες μέρες, σε επίθεση εναντίον του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, συνδυάζοντάς την μάλιστα με εικόνα του ίδιου ως «Ράμπο» να στέλνει ένα σκληρό μήνυμα στους αντιπάλους του: «τέρμα το καλό παιδί». Πριν, εξάλλου, από την εικόνα του «κακόβουλου εχθρού», μια άλλη ανάρτηση απεικονίζει τον Τραμπ να δίνει στον εαυτό του ρόλο Ιησού, ο οποίος τον αγκαλιάζει ακουμπώντας τον στο μέτωπο. Ο ίδιος ο πλανητάρχης ισχυρίζεται ότι δεν συγκρίνει τον εαυτό του με τον Ιησού, αλλά θέλει απλώς να υπενθυμίσει ότι και αυτός ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους! Συνοδεύεται μάλιστα η εικόνα από την εξής κωμικοτραγική λεζάντα: «Στους τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς μπορεί να μην αρέσει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!».

Πρόσφατα ο πρόεδρος δεν δίστασε, μάλιστα, να επιτεθεί φραστικά στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος επέκρινε έντονα τις πολεμικές ενέργειες Αμερικής-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σχετικά, εξάλλου με την επίθεση που δέχθηκε ο Τραμπ ποικίλες θεωρίες συνωμοσίας διαδίδονται στην Αμερική, ακόμη και από το στενό περιβάλλον του, για την απόπειρα εναντίον του για τρίτη φορά, από τότε που ανέλαβε την προεδρία. Προκειμένου, δηλαδή, να ενισχυθεί η δημοτικότητά του, που μειώθηκε αισθητά εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των αλλοπρόσαλλων χειρισμών του, επινοήθηκε η απόπειρα για να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη.

Το αδιανόητο είναι ότι την θεωρία για στημένη επίθεση ενίσχυσε κατά κάποιον τρόπο και ο ίδιος ο Τραμπ λέγοντας ότι η επίθεση αυτή έδειξε πόσο μεγάλη και ασφαλής πρέπει να είναι η αίθουσα δεξιώσεων που κτίζεται στον Λευκό Οίκο επί των ημερών του! Μέσα σε έναν τέτοιο παραλογισμό, εύκολα μπορεί να υποτεθεί ότι και τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας ήταν… στημένα, καθώς ο δράστης κατάφερε να περάσει από σημείο ελέγχου με όπλο στο χέρι ανενόχλητος …

Τα παραπάνω φαινόμενα συμπεριφοράς του πλανητάρχη – και όχι μόνον – γεννούν στον απλό πολίτη μεγάλα ερωτηματικά για την κατάσταση υγείας του Προέδρου.

Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι ο πρώην διευθυντής της CIA, Τζον Μπρέναν, ζήτησε την απομάκρυνση του προέδρου των ΗΠΑ με βάση την 25η τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος, η οποία ενσωματώθηκε στο σύνταγμα το 1967, και προβλέπει την δυνατότητα απομάκρυνσης του προέδρου για λόγους υγείας. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι δηλώσεις του πλανητάρχη για την «καταστροφή του ιρανικού πολιτισμού» και ο κίνδυνος για την ανθρωπότητα που εγκυμονούν οι εκτός ελέγχου χειρισμοί του, δικαιολογούν την απομάκρυνσή του από τον Λευκό Οίκο.

Μήπως, επιτέλους, θα πρέπει η αντιπολίτευση των ΗΠΑ να αντιδράσει συνολικά και δυναμικά προκειμένου να μην οδηγηθούμε τελικά σε παγκόσμια καταστροφή;

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.