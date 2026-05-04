Συμβολική Πρωτομαγιά με μανιφέστο επεφύλασσε ο πρώην πρωθυπουργός για τους… αδημονούντες πολίτες. Ενα μανιφέστο για την συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, ουσιαστικά μια επανεκκίνηση με νέο ρόλο και υψηλή ιδεολογία.

«Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής», αν συνδέσουμε τα αρχικά γράμματα των λέξεων: ΚΑΝΕ, κάνε, δηλαδή, σύγκλιση των τριών ρευμάτων της Αριστεράς. Δύσκολο το εγχείρημα, καθώς καλούνται υπάρχοντα κόμματα, που έχουν αρχηγό και βουλευτές, οι οποίοι δύσκολα εγκαταλείπουν την έδρα τους. Η εξουσία, εξάλλου, είναι γλυκιά για όλους τους αρχηγούς και όχι μόνον για τον πρώην πρωθυπουργό, που εγκατέλειψε τους πρώην συντρόφους του με τους οποίους κέρδισε την πρωθυπουργία και τώρα αγωνίζεται για να κυβερνήσει έχοντας καταργήσει το ίδιο του το κόμμα.

Το μανιφέστο προσπαθεί να εξισορροπήσει τον ρεαλισμό, την αναγκαία, δηλαδή, συνένωση των κομμάτων για την δημιουργία ενός υπό τον Α. Τσίπρα, με τον ριζοσπαστισμό, που θα πρέπει να τον… φανταστούμε κρίνοντας και από την θητεία του ίδιου ως πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει, εξάλλου, και άρωμα Δεξιάς με την έννοια του «νέου πατριωτισμού», και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει ανασφαλείς πολίτες κάθε ιδεολογίας και αναποφάσιστους.

Το μανιφέστο είναι πλούσιο ιδεολογικά, επιμελημένο και καλογραμμένο, δύσκολα, όμως, εφαρμόζεται ως σχέδιο για την επιθυμητή άμεση διακυβέρνηση του τόπου από τον πρώην πρωθυπουργό. Αν και στην πραγματικότητα, στόχος για τις επόμενες εκλογές δεν είναι η διακυβέρνηση, αλλά η κατάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το ΚΑΝΕ (Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής) μας θυμίζει λίγο το «Φέρτο» του Ακύλα στην Eurovision, ως προς το νόημα των στίχων του τραγουδιού… καλή επιτυχία και στους δύο.

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.