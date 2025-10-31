Με τα αμερικανικά μέσα να μεταδίδουν πληροφορίες και διαρροές ότι οι ΗΠΑ, που εδώ και μέρες συγκεντρώνουν -με πρόφαση τις επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών- σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις ανοιχτά της Βενεζουέλας, ετοιμάζονται να προχωρήσουν άμεσα σε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε βενεζοελάνικο έδαφος, ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, απηύθυνε έκκληση προς Ρωσία, Κίνα και Ιράν να τον εξοπλίσουν και να τον συνδράμουν στρατιωτικά.

Ο Τραμπ διαψεύδει για να διατηρήσει το στοιχείο του αιφνστριιδιασμού;

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων εντός της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η επιχείρηση των ΗΠΑ που επίκειται -και την οποία πιθανότατα ο Τραμπ δεν επιβεβαιώνει για να μην χάσει το στοιχείο του αιφνιδιασμού- θα στοχεύει στην διάλυση της διοικητικής δομής Cartel de los Soles και θα στοχεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά προστατεύουν τις δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών του καθεστώτος.

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τεράστιες δυνάμεις

Η αμερικανική εκστρατεία στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό έχει ήδη χτυπήσει τουλάχιστον 14 σκάφη που η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι εμπλέκονταν σε εμπόριο ναρκωτικών, σκοτώνοντας 61 άτομα. Ο Τραμπ πριν από μερικές μέρες δε είχε ανακοινώσει ότι έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μια μεγάλη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική τους τελευταίους μήνες, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Αυτή η παρουσία θα επεκταθεί σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες με την άφιξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Gerald Ford.

«Οι αναφορές στον Μαδούρο θα γίνονται σε παρελθόντα χρόνο»

Παρά το γεγονός πως ο ακριβής χρόνος έναρξης των -πιθανών- χερσαίων επιθέσεων είναι ασαφής, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι αυτές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πολύ σύντομα. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ανώτερος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, την Κυριακή δήλωσε ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να ενημερώσει τους νομοθέτες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και της Κολομβίας όταν θα επέστρεφε από το ταξίδι του στην Ασία. Ο Τραμπ επέστρεψε χθες.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο στρατός είχε παράσχει μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων εντός της Βενεζουέλας, όπως διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Ένας άλλος αξιωματούχος επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε στη New York Post πως «σύντομα η όποια αναφορά στον Νικολάς Μαδούρο θα γίνεται σε παρελθόντα χρόνο».

Η απάντηση του Μαδούρο

Με τις πληροφορίες για επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και τις αμερικανικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται ο Μαδούρο δεν έχει μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία επικύρωσε την συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Βενεζουέλα, ενώ έγγραφα που επικαλούνται αμερικανικά μέσα καταδεικνύουν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει στείλει επιστολές σε Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ζητώντας τους να τον συνδράμουν στρατιωτικά. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα ο Μαδούρο έχει ζητήσει από τον Πούτιν μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των αμυντικών ραντάρ, την επισκευή αεροσκαφών και την προμήθεια πυραύλων, από τον Σι Τζινπίνγκ, «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας» και συγκεκριμένα περισσότερα ραντάρ, ενώ από το Ιράν ζήτησε «παθητικά συστήματα εντοπισμού», «παρεμβολείς GPS» και «οπωσδήποτε drones με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων».

Διχασμένη η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας για μια επικείμενη επέμβαση των ΗΠΑ

Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ, η αντιπολίτευση στην Βενεζουέλα εμφανίζεται διχασμένη ως προς το εάν στηρίζει ή όχι μια τέτοια εξέλιξη.

Η μία ομάδα, με επικεφαλής την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάντο, εμφανίζεται να στηρίζει μια επέμβαση από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ο Μαδούρο αποτελεί άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι ο μόνος τρόπος για να απομακρυνθεί αυτός από την εξουσία είναι η «αμερικανική πίεση». Αυτές τις δηλώσεις έκανε σε συνέντευξή της στο Bloomberg.

Από την άλλη ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Ενρίκε Καπρίλες, απορρίπτει την ένοπλη παρέμβαση των ΗΠΑ και υποστηρίζει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Μαδούρο και τον Τραμπ, παρά την περιορισμένη επιτυχία των προηγούμενων συνομιλιών.

Η διάσπαση αυτή, παρά την κυβερνητική καταστολή κατά της αντιπολίτευσης με συλλήψεις, εξορίες και νομικές διώξεις, προκαλεί αμηχανία σε πολλούς υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.