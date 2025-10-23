Περίπου στα «μισά του δρόμου» που έχασε την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας την τέταρτη στη σειρά ανοδική συνεδρίαση, κόντρα μάλιστα στις πιέσεις που δέχτηκαν αρκετοί δεικτοβαρείς τίτλοι, φτάνοντας στη ζώνη των 2.040 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,22% στις 2.038,38 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.023,48 μονάδων (-0,52%) και 2.044,20 μονάδων (+0,50%). Ο τζίρος ανήλθε στα 209,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 38,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4 εκατ. τεμάχια αξίας 34,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,27% στις 5.153,47 μονάδες, ενώ στο +0,16% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.775,63 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,11% στις 2.347,92 μονάδες.

Κόντρα στις δεικτοβαρείς πιέσεις

Αν και Εθνική, Jumbo και ΟΠΑΠ βρέθηκαν «απέναντι» στην προσπάθεια συνέχισης της ανόδου, απειλώντας το θετικό σερί την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, το ΧΑ βρήκε τις δυνάμεις, ειδικά από την Alpha Bank και τη Motor Oil, προκειμένου να βρεθεί πλέον στη ζώνη των 2.040 μονάδων. Στα υψηλότερα επίπεδα από τις 15 Οκτωβρίου, αν και η ευαισθησία της αγοράς στις διεθνείς αβεβαιότητες παραμένει αυξημένη και η διάθεση για ανάληψη ρίσκου περιορισμένη.

Το τελευταίο φάνηκε και στο ύψος των συναλλαγών, που ήταν ακόμη χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα αρκετών χαρτοφυλακίων. Άλλωστε, από την αρχή της χρονιάς η αγορά έχει προσφέρει αξιοσημείωτες αποδόσεις, με την αβεβαιότητα και η αδυναμία να εξασφαλιστούν υψηλότερα κέρδη καθιστούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο μήνες με αυξημένο ρίσκο.

Υποστηρικτικά πάντως λειτούργησε η μετοχή της Alpha Bank, στο περιθώριο των αυξημένων προσφορών για το νέο πράσινο ομόλογο της, με τη ζήτηση να φτάνει τα 2 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας 4 φορές τη στόχευση της τράπεζας για άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί την πρώτη “πράσινη” senior preferred έκδοση της τράπεζας και τη μεγαλύτερη στον τομέα του investment grade.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται επίσης και στην επικείμενη αναδιάρθρωση των δεικτών από την MSCI, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στις 5 Νοεμβρίου. Η Ελλάδα εκπροσωπείται επί του παρόντος από 9 μεγάλες εταιρείες στους δείκτες MSCI Greece, μεταξύ των οποίων οι Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, OTE και Jumbo. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση μπορεί να φέρει αλλαγές, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη ροή κεφαλαίων και την κινητικότητα στις μετοχές των ελληνικών εταιρειών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΥΔΑΠ σημείωσε άλμα 4,48%, με τις Motor Oil και Cenergy να ακολουθούν με +3,24% και +3,12% αντίστοιχα. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Κύπρου και Alpha Bank και άνω του 1% σε Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Eurobank. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Τιτάν, Coca Cola, ΔΕΗ, Σαράντης και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, η Εθνική σημείωσε βουτιά 2,96%, με τις Jumbo και ΟΠΑΠ να χάνουν 1,96% και 1,19% αντίστοιχα. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aegean, ΕΛΧΑ, Λάμδα, Optima Bank, Metlen και Πειραιώς, ενώ AKTOR και Helleniq Energy έκλεισαν αμετάβλητες.

Πηγή: ot.gr