Διέξοδο, για πάνω από τις 2.000 μονάδες, βρήκε ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει την πρωινή νευρικότητα του και να κλείσει με σημαντικά κέρδη, λαμβάνοντας ώθηση από την πλειονότητα των τίτλων του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,15% στις 2.019,25 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.991,87 μονάδων (-0,22%) και 2.028,15 μονάδων (+1,60%). Ο τζίρος ανήλθε στα 240,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,5 εκατ. τεμάχια αξίας 34,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,25% στις 5.099,23 μονάδες, ενώ στο +0,19% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.770,01 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,79% στις 2.326,79 μονάδες.

Ανέβασε ρυθμούς στο τέλος

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ολοκλήρωσε την ημέρα με σημαντικά κέρδη, παρά την αρχική επιφυλακτικότητα που έδειξε, προσπαθώντας να αξιολογήσει τον καταιγισμό συμφωνιών και deal που ανακοινώνονται από τις μεγάλες εταιρείες του ταμπλό. Παρά τις πιέσεις στην αρχή, η αγορά φαίνεται να προσαρμόζεται σταδιακά, χωρίς να μπορεί όμως να απορροφήσει την έντονη μεταβλητότητα σε δεικτοβαρείς μετοχές.

Η εξέλιξη της ημέρας ήταν φυσικά η εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από την Coca-Cola HBC, έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, η οποία χρηματοδοτείται μέσω νέου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC. Η συμφωνία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο μεγάλο deal, ενώ άλλες ενδεχόμενες συμφωνίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η αγορά έδωσε το πρώτο τεστ διαπερνώντας το επίπεδο των 2.003 μονάδων, ενώ ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες θα δώσει ένα επιπλέον τεστ, εάν θα σχηματίσει διπλή κορυφή στη ζώνη των 2.023 μονάδων. Εάν οι πιέσεις υποχωρήσουν, η διάσπαση αυτής της περιοχής θα ανοίξει το δρόμο για τον επόμενο στόχο στις 2.034 μονάδες.

Στο μεταξύ, παρά την πρόσφατη διόρθωση, η Alpha Finance αναφέρει ότι ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 35% από την αρχή του έτους, με τον τραπεζικό κλάδο να ενισχύεται κατά 77%, καθιστώντας την ελληνική αγορά μία από τις πιο δυναμικές διεθνώς για το 2025.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά συνεχίζει να διαπραγματεύεται με discount περίπου 15% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, κάτι που δείχνει ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο έκλεισε με άλμα 4,65%, με τις Πειραιώς, Alpha Bank, Metlen και Τιτάν να ακολουθούν με κέρδη άνω του 2%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε ΕΛΧΑ, Εθνική, Jumbo, Aktor, Eurobank και Κύπρου.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aegean, Motor Oil, Λάμδα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Helleniq Energy, Coca Cola, Optima Bank και ΟΠΑΠ, με τη Cenergy να κλείνει αμετάβλητη. Ήπιες απώλειες για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ΟΤΕ και Σαράντης έχασαν 2,21% και 2,39% αντίστοιχα.

Πηγή: ot.gr