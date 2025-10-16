Σε σημείο καμπής βρίσκεται πλέον η ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς μετά και την κίνηση της FTSE Russell την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται πλέον σε διαδικασία να επανενταχθεί ως το 2027, από το σύνολο των παροχών δεικτών, στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών στις οποίες τοποθετούνται 12πλάσια επενδυτικά κεφάλαια ύψους 30 τρισ. δολ. έναντι των 2,5 τρισ. δολ που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές που είναι σήμερα.

Παράλληλα άρχισε ήδη και ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου 2025 η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext με στόχο τον έλεγχο τουλάχιστον του 67% της ΕΧΑΕ, κάτι που φαντάζει σήμερα αρκετά δύσκολο.

Ενώ τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών σε αναλογία μία νέα μετοχή της Euronext προς 20 μετοχές της ΕΧΑΕ θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου, αναλυτές εκτιμούν πως μεγάλο μέρος της επίτευξης του deal βρίσκεται στην πλευρά της ίδιας της αγοράς και των επενδυτών που κατέχουν τις μετοχές της ΕΧΑΕ, η ευρεία διασπορά της μετοχής της οποίας καθιστά θολή την τελική εικόνα.

Αύξηση θέσεων

Το να συγκεντρωθεί το 67% των μετοχών της ΕΧΑΕ (ήτοι 38.759.500 μετοχές) που απαιτείται ώστε να είναι σε ισχύς η Δημόσια Πρόταση δεν δείχνει να είναι εύκολη υπόθεση, καθώς τα στοιχεία στο τέλος του Σεπτεμβρίου δείχνουν πως μόνο η Praude Asset Management, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της με 7,4%, ξεπερνούσε το όριο του 5%. Είναι χαρακτηριστικό πως πλήθος διεθνών funds και συνολικά οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές αύξησαν τις θέσεις τους στις ΕΧΑΕ ελέγχοντας το 42,8% στο τέλος του Σεπτεμβρίου (από 35,9% στο τέλος του Ιουνίου), ενώ οι εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν το 19,9% (από το 18,7%).

Οι εγχώριοι ιδιώτες επενδυτές (μικροεπενδυτές) μείωσαν τις θέσεις τους στο 23,9% (από το 32,9%), οι εγχώριες τράπεζες ελέγχουν σταθερά το 5,6%, τα μέλη το 1,9%, το management team το 0,2%, ενώ ένα 2,2% αφορά άλλους έλληνες επενδυτές και το 4,1% ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.

Ολα θα διαφανούν πέντε ημέρες πριν από την ανακοίνωση (της 19ης Νοεμβρίου με τη Δημόσια Πρόταση να λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025 στις 14.00) των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, καθώς η Euronext μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα και να αποδεχτεί προσφορές π.χ. για το 50% τουλάχιστον των μετοχών (μικρότερο ποσοστό εκτιμάται πως δεν έχει νόημα), ενώ εάν συγκεντρωθούν βέβαια 52.065.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 90,0% των δικαιωμάτων ψήφων της ΕΧΑΕ, (η Euronext) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς («squeeze-out») υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το στάτους

Από την άλλη πλευρά, η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον οίκο FTSE Russell, από το καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης Αγοράς» (Advanced Emerging Market) σε καθεστώς «ανεπτυγμένης αγοράς» (Developed Market) που θα τεθεί σε ισχύ από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, αποτελεί την απαρχή μίας διαδικασίας που με ορίζοντα το 2027 το Χρηματιστήριο της Αθήνας θα αποκτήσει το στάτους της «ανεπτυγμένης αγοράς» από το σύνολο των παροχών δεικτών και κυρίως του σημαντικότερου, της MSCI, τους δείκτες του οποίου ακολουθούν πάνω από το 70% των διεθνών funds. Η FTSE Russell αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο δεικτών με μερίδιο αγοράς 15% περίπου, ενώ μικρότερα μερίδια έχουν οι πάροχοι S&Ρ Dow Jones και STOXX.

Πότε όμως αναμένονται οι αναβαθμίσεις και από τους άλλους παρόχους δεικτών; Η S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) αναμένεται να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης/αναταξινόμησης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας σε «ανεπτυγμένη αγορά», από την τρέχουσα κατηγορία «Αναδυόμενη Αγορά», κατά την αξιολόγηση των αγορών τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η STOXX τον Απρίλιο του 2026 θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα μετάταξης του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές. Παράλληλα με καταληκτική τον Ιούνιο του 2026, η MSCI αναμένεται να προχωρήσει στη δική της ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος επανένταξης του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, η οποία εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί το 2027.

Αναδιαρθρώσεις

Στο πλαίσιο αυτό, αν π.χ., όπως εκτιμά η JP Morgan, η μετάταξη της ελληνικής αγοράς από τη FTSE Russell θα οδηγήσει σε εκροές κεφαλαίων ύψους 2,84 δισ. δολαρίων από funds παθητικής διαχείρισης έναντι εισροών 2,7 δισ. δολαρίων που αντιστοιχούν σε καθαρές εκροές 112,8 εκατ. δολαρίων, δεν αποτελεί τη μεγάλη εικόνα για το ελληνικό χρηματιστήριο. Το θέμα είναι πως η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει την ευκαιρία να ενταχθεί από το σύνολο των παρόχων εντός διετίας στο club των ανεπτυγμένων αγορών, στο οποίο βρισκόταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν υποβαθμιστεί μετά από 12 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2013, στις αναδυόμενες αγορές.

Μετά από μία περίοδο μετάβασης που τόσο funds αναδυομένων όσο όμως και ορισμένων active funds ανεπτυγμένων αγορών θα έχουν θέσεις στην Ελλάδα προχωρώντας σε αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, όταν η εγχώρια αγορά θα βρεθεί στην «πρώτη ταχύτητα», τα διεθνή κεφάλαια από τα funds παθητικής αλλά και funds ενεργητικής διαχείρισης που θα μπορούσαν δυνητικά να αγοράσουν Ελλάδα θα είναι 12πλάσια αυτών που παρακολουθούν τις αναδυόμενες αγορές (στοιχεία τέλος Μαΐου 2025: 28,2 τρισ. δολ. έναντι 2,3 δισ. δολ.) και το θέμα είναι να έχεις τις εταιρείες εκείνες και τις προοπτικές ως οικονομία και αγορά για να τα προσελκύσεις.

Το διακύβευμα εξάλλου της αναβάθμισης, όπως αναφέρεται, δεν είναι πότε και με ποιους όρους βραχυπρόθεσμα θα λάβει χώρα, αλλά πώς θα αποτελέσει την αφορμή ώστε να μεγιστοποιηθεί το όποιο όφελος για την κεφαλαιαγορά, ως ένα οικοσύστημα που θα ανταγωνίζεται τα μεγαλύτερα των δυτικοευρωπαϊκών αγορών. Πώς όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές εταιρείες θα συμμετέχουν στους δείκτες, ώστε να παίρνουμε ως αγορά το μέγιστο δυνατό βάρος (index weight) από τα πολλαπλάσια κεφάλαια των passive και active investors που παρακολουθούν τις αναπτυγμένες αγορές.

Οι 27 εταιρείες

Να σημειωθεί πως με βάση τα δεδομένα στις 30.6.2025 η FTSE Russell προχώρησε στην κατάρτιση μίας λίστας με τις 27 εταιρείες (Alpha Bank, Eurobank, ΟΤΕ, Jumbo, Εθνική, ΟΠΑΠ, Piraeus, ΔΕΗ, Aegean Airlines, Aktor, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Κύπρου, Cenergy, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, ΑΔΜΗΕ, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest Holdings, Σαράντης, Titan και Viohalco) που θα μπορούσαν να ενταχθούν στις σχετικούς δείκτες ανεπτυγμένων αγορών.

Να σημειωθεί πως Coca-Cola HBC και Metlen, που έχουν ως κύρια αγορά το Λονδίνο, δεν λαμβάνονται υπόψη. Η τελική επικαιροποίηση με βάση τα τότε στοιχεία θα γίνει τον Ιούλιο του 2026 ώστε να προηγηθεί της εξαμηνιαίας αναθεώρησης του Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2026 και όλες οι αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της επαναταξινόμησης της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά, θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Με βάση τα σημερινά στοιχεία πάντως το ειδικό βάρος της Ελλάδας στον παγκόσμιο δείκτη FTSE Developed All Cap Index είναι 0,03% και στο ευρωπαϊκό FTSE Developed Europe All Cap Index 0,16%.

Γεωγραφικά η Ελλάδα θα ενταχθεί στην περιοχή «Developed Europe», που περιλαμβάνει όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ελβετία, τη Σουηδία και τη Δανία, και θα αφαιρεθεί από την περιοχή «Emerging Europe», όπου εντάσσονται σήμερα αγορές όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Ρουμανία.

Ο αντίκτυπος σε οικονομία, επιχειρήσεις, Χρηματιστήριο

Ενισχύει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας η ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές

Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική κεφαλαιαγορά, να αυξήσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει σημαντικά νέα επενδυτικά κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές που παρακολουθούν αποκλειστικά τις αγορές αυτής της κατηγορίας, σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Θα έχει παράλληλα θετικό αντίκτυπο και στη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αντλήσουν με χαμηλότερο κόστος κεφάλαια για επενδύσεις, ανάπτυξη και εξωστρέφεια, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Η διαδικασία επίσης της επικείμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη.

Για τον Stephane Boujnah, διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα στρατηγική φάση για την οικοδόμηση πιο ενοποιημένων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών που εξυπηρετούν τις τοπικές οικονομίες στο πλαίσιο μιας Ενωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, υποστηριζόμενη από αυξανόμενες επενδύσεις, την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης και σταθερά θεμελιώδη μεγέθη, καθιστά την παρούσα στιγμή κατάλληλη για την ενίσχυση της αγοράς της.

Μέσω της ενσωμάτωσης της ΕΧΑΕ στο οικοσύστημα της Euronext, η Ελλάδα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την προβολή και τη διεθνή ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, συμβάλλοντας στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο για ισχυρότερες, ενοποιημένες και πιο αποδοτικές κεφαλαιαγορές, με την καθιέρωση της ΕΧΑΕ ως χρηματοοικονομικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ορόσημο

Από την πλευρά του, ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέφερε πως η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές από τον οίκο FTSE Russell είναι ένα σημαντικότατο ορόσημο που επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας και φέρνει το ελληνικό Χρηματιστήριο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Η κίνηση αυτή αναμένεται επίσης να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες.

Κόμβος

Η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών υπό εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, ορατότητα και πρόσβαση σε ευρωπαϊκή ρευστότητα, με τη Euronext να ενισχύει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του πανευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος προετοιμασίας για δημόσια εγγραφή «IPOready» και θα παρέχει πλατφόρμα για την εισαγωγή ελληνικών εταιρειών σε ομολογιακές εκδόσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής τους.