Με κέρδη, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, έκλεισε το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις από την Coca Cola και να ανακτήσει και πάλι τα επίπεδα των 2.030 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,73% στις 2.033,97 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.021,20 μονάδων (+0,10%) και 2.038,14 μονάδων (+0,94%). Ο τζίρος ανήλθε στα 204,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 33,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,8 εκατ. τεμάχια αξίας 37,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,79% στις 5.139,47 μονάδες, ενώ στο +0,04% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.771,10 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,02% στις 2.350,46 μονάδες.

Μετ’ εμποδίων

Μπορεί να είχε «απέναντί» του τις απώλειες σε Coca Cola και ΔΑΑ, αλλά ο γενικός δείκτης σήμερα βρήκε σημαντικά στηρίγματα σε αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές ώστε να ξεπεράσει τα «βαρίδια» αυτά και να ανακτήσει και τις 2.030 μονάδες. Για τρίτη συνεχόμενη λοιπόν συνεδρίαση ανοδικά η αγορά, χωρίς να προχωρά σε εξάρσεις.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της σημερινής συνεδρίασης ήταν η υπεραπόδοση των τίτλων που δεν ανήκουν στον πυρήνα των «σηματωρών» του χρηματιστηρίου, όπως οι τράπεζες. Οι τράπεζες, παρά το γεγονός ότι αποτελούν τους πλέον δεικτοβαρείς τίτλους, δεν έχουν ακόμη κινηθεί συντονισμένα και με δυναμισμό. Αυτό, όμως, εκλαμβάνεται θετικά από τους τεχνικούς αναλυτές, καθώς αποφεύγεται η βιαστική κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγίδες για τους αγοραστές, δίνοντας το μήνυμα ότι αγορά βρίσκεται σε φάση επανατοποθετήσεων.

Άλλωστε, παρά τις αναταράξεις που προηγήθηκαν, οι θεμελιώδεις καταλύτες που υποστηρίζουν την άνοδο της αγοράς δεν έχουν αλλάξει, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί. Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι αγοραστές έχουν επιστρέψει στην ελληνική αγορά και ήδη πραγματοποιούν κινήσεις μεσοσταθμικά 2% υψηλότερα από τα χαμηλά της περασμένης Παρασκευής.

Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέπεται το γεγονός ότι ο Οκτώβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας που οι ξένοι επενδυτές προετοιμάζουν τις θέσεις τους για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό κλείσιμο έτους τον Νοέμβριο. Με τον Οκτώβριο να είναι κρίσιμος για την αγορά, η αναμονή των ξένων επενδυτών για τα τελευταία αποτελέσματα και οι στρατηγικές τους πριν το τέλος του έτους αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε με κέρδη 4,04%, με τις Metlen, Cenergy και ΟΤΕ να σημειώνουν άνοδο άνω του 2%. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Aktor, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, Helleniq Energy, Eurobank και Jumbo, ενώ ήπια ανοδικά έκελισαν οι Εθνική, Πειραιώς, Optima bank, Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, ΔΕΗ και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η Coca Cola έκλεισε με απώλειες 3,03%, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τον Σαράντη να ακολουθούν με -1,47% και -1,07% αντίστοιχα. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο, ενώ Τιτάν και Motor Oil έκλεισαν αμετάβλητες.

Πηγή: ot.gr