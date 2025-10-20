«Χλιαρή» ήταν η αντίδραση σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και προσπάθησε να καλύψει το χαμένο έδαφος από τις πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, δεν κατάφερε να ανακτήσει ούτε τις 2.000 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,44% στις 1.996,23 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.989,91 μονάδων (+0,12%) και 2.023,26 μονάδων (+1,80%). Ο τζίρος ανήλθε στα 234,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 15,2 εκατ. τεμάχια αξίας 55,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,45% στις 5.036,12 μονάδες, ενώ στο -0,07% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.764,70 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,76% στις 2.285,87 μονάδες.

Αγορά πολλών ταχυτήτων

Η αγορά συνέχισε και σήμερα να κινείται σε πολλές ταχύτητες, κάτι απολύτως λογικό σε μια περίοδο όπου προηγούνται οι εταιρείες που αναζητούν ανάπτυξη (growth) και επενδύουν με ορίζοντα μέλλοντος, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance. Και μπορεί σήμερα να μην δόθηκε το σύνθημα μιας αντίδρασης, ανάλογης της πτώσης της προηγούμενης εβδομάδας, εντούτοις υπήρξαν κάποια σημάδια σταθεροποίησης και πιθανής επανεπίθεσης προς τις 2.000 μονάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτούς τους όγκους συναλλαγών, το επόμενο διάστημα προμηνύεται «θερμό» και ικανό να προσελκύσει νέους επενδυτές – τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, προσθέτει ο ίδιος.

Τεχνικά, η επιθετική ανοδική τάση της αγοράς σε εβδομαδιαίο γράφημα έχει προσωρινά χαθεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται νέα προσπάθεια ανάκαμψης. Μία κίνηση προς τις 2.080 μονάδες παραμένει εφικτή, ενώ διάσπαση των 1.950 μονάδων θα επιδεινώσει το σκηνικό.Πέρα από τον τραπεζικό κλάδο, που συνεχίζει να έχει την «τιμητική» του, η αγορά στρέφει το βλέμμα στην κατασκευαστική δραστηριότητα και την πληροφορική, όπου οι προσδοκίες για την επόμενη διετία είναι υψηλές. Έτσι, σε κάθε διόρθωση, εμφανίζονται πρόθυμοι αγοραστές που απορροφούν την προσφορά, επιβεβαιώνοντας τη θετική μεσοπρόθεσμη εικόνα.

Σύμφωνα με τις τεχνικές ενδείξεις, η στήριξη στις 1.950 μονάδες είναι καθοριστική, ενώ διάσπαση της περιοχής των 2.003 μονάδων θα αποτελέσει το πρώτο «τεστ» της αγοράς. Αν αυτό κατοχυρωθεί, ο επόμενος στόχος τοποθετείται στις 2.034 μονάδες. Σε μηνιαίο γράφημα, η εικόνα παραμένει θετική και δεν έχει αλλάξει σημαντικά, σύμφωνα με τη Fast Finance.

Αντίθετα με τον ΓΔ, ο FTSE Large Cap διατήρησε το εβδομαδιαίο long του. Η αντίσταση στις 5.040 μονάδες είναι το επόμενο σημείο αναφοράς, με κατοχύρωσή της να ανοίγει τον δρόμο για τις 5.146 μονάδες, που αποτελούν και την κύρια αντίσταση. Η στήριξη τοποθετείται στις 4.911 μονάδες, με πιθανή διάσπασή της να σηματοδοτεί συνέχιση της διόρθωσης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Τιτάν έκλεισε με άλμα 3,96%, με την Εθνική να ακολουθεί με το δικό της +2,62%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Helleniq Energy, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και Βιοχάλκο, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aegean, ΕΛΧΑ, ΟΠΑΠ, Σαράντης, Λάμδα, Πειραιώς, Alpha Bank, Jumbo, Κύπρου και Coca Cola.

Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ έχασε 2,61%, με τις Optima Bank, Metlen και Motor Oil να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aktor, Cenergy και Eurobank, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κλείνει αμετάβλητη.

Πηγή: ot.gr