5 το πρωί: Φόβοι για εμφύλιο στη Γάζα – Διαθήκες στην ψηφιακή εποχή – «Σηκώνει» τείχη κατά των drones η ΕΕ
Μετ΄ εμποδίων προχωρά η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για ειρήνη στη Γάζα, καθώς το Τελ Αβίβ κατηγορεί την ισλαμική οργάνωση πως αθετεί τους όρους της εκεχειρίας
1
«Σιγοβράζει» εμφύλιος στη Γάζα
- Πιέζεται η Χαμάς: Ισραήλ και Χαμάς κινούνται σε εύθραυστη ισορροπία ως προς τη διατήρηση της εκεχειρίας, με το Ισραήλ να υποχωρεί μερικώς στο ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Η ισραηλινή κυβέρνηση ωστόσο απειλεί με περιορισμό της βοήθειας, μετά τη παράδοση τεσσάρων σορών από τη Χαμάς – εκ των οποίων οι τρεις μόνο ανήκαν σε ομήρους.
- Το τελεσίγραφο Νετανιάχου: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για «κόλαση» σε περίπτωση που η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα, τονίζοντας ότι οι όροι του αμερικανού προέδρου Τραμπ για αφοπλισμό και αποστρατιωτικοποίηση της οργάνωσης είναι ξεκάθαροι. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα πως η συμφωνία Ισραήλ–Χαμάς θα οδηγήσει σε μια ειρηνική επόμενη φάση.
- Η κατάσταση στη Λωρίδα: Φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια εισήλθαν στη Γάζα, ενώ το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει επισήμως σήμερα υπό την εποπτεία της ΕΕ. Ωστόσο, η εκτεταμένη καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας και οι συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ φατριών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών και καθιστούν όλο και πιο απίθανο τον άμεσο αφοπλισμό της Χαμάς, παρά τις πιέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.
2
Παρουσιάζεται το τελικό σχέδιο για την αεράμυνα της ΕΕ
- Σήμερα η παρουσίαση: Η ΕΕ ετοιμάζεται να εγκαινιάσει μέσα στους επόμενους μήνες ένα σύστημα κοινής αεράμυνας με drones και αντιαεροπορικά μέσα, στο πλαίσιο πενταετούς σχεδίου επανεξοπλισμού και αποτροπής της ρωσικής απειλής, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Έως το 2027, προβλέπεται το 40% των αμυντικών προμηθειών να γίνεται από κοινού. Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα και αναλυτικά σήμερα, Πέμπτη.
- Η απειλή της Ρωσίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πλήρη αναμόρφωση του στρατιωτικού σχεδιασμού και των προμηθειών της ΕΕ, με συντονισμό των αμυντικών δαπανών και ταχεία σύναψη συμμαχιών για από κοινού ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να ξεκινήσουν εντός του επόμενου έτους, αν η Ευρώπη «επιθυμεί να είναι ετοιμοπόλεμη έως το 2030».
- Το χρονοδιάγραμμα: Για να επιτευχθεί η τελική προθεσμία του 2030, το σχέδιο υπογραμμίζει ότι όλα τα έργα, τα συμβόλαια και οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να τεθούν σε ισχύ έως το τέλος του 2028. Το σχέδιο επιδιώκει τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος – ναυαρχίδας που θα περιλαμβάνει drones, αεράμυνα και μια «ασπίδα διαστήματος». Η έναρξη των έργων προβλέπεται μέσα το 2026.
3
Όσα αλλάζουν στις διαθήκες από αρχές Νοεμβρίου
- Αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων: Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2025, η διαδικασία δημοσίευσης των διαθηκών παύει να γίνεται στα Πρωτοδικεία και περνά αποκλειστικά στους συμβολαιογράφους. Η αλλαγή θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr, με στόχο να εκσυγχρονιστεί το σύστημα και να μειωθεί η γραφειοκρατία.
- Διαδικασία «εξπρές»: Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η δημοσίευση μιας διαθήκης θα ολοκληρώνεται πλέον σε 3 έως 7 ημέρες, αντί για 12 έως 14 μήνες που απαιτούνταν μέχρι σήμερα. Η ταχύτητα αυτή επιτρέπει στους κληρονόμους να προχωρούν άμεσα στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
- Τα οφέλη: Το μέτρο θα οδηγήσει σε αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, σε μείωση κόστους και σε ταχύτερη ενεργοποίηση της κληρονομικής περιουσίας, κάτι που αναμένεται να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα, ειδικά στην αγορά ακινήτων. Παράλληλα, οι πολίτες θα επωφεληθούν από μια πιο απλή, διαφανή και ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.
4
Η ώρα της εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή
- Μιλάει στη Βουλή ο Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει σήμερα το σώμα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με την ομιλία του να είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 το πρωί.
- Τι θα πει; Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης στα διεθνή μέτωπα. Θα αναφερθεί επίσης στη στάση της Ελλάδας στο Παλαιστινιακό και στον ρόλο της στην επόμενη μέρα της Γάζας, καθώς και στην πολιτική «ήρεμων νερών» με την Τουρκία.
- «Καμπανάκι» Καραμανλή: Χθες, ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο σε φαινόμενα θεσμικής και πολιτικής κόπωσης. Μίλησε για κρίση απαξίωσης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, τονίζοντας ότι η δυσπιστία προς τους θεσμούς δεν αποτελεί θεωρητικό σενάριο αλλά υπαρκτή πραγματικότητα. Προειδοποίησε μάλιστα πως, στην περίπτωση της Ελλάδας, τέτοιες κρίσεις συχνά συμπίπτουν με εθνικές, λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών.
5
Ενημέρωναν για τα μπλόκα της τροχαίας μέσω social media
- Οι κοινότητες: Πάνω από 200.000 άτομα ήταν μέλη σε ομάδες στα social media για τα μπλόκα της Τροχαίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Τήνο. Οι χρήστες ενημέρωναν, καθ’ όλο το 24ωρο, τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ).
- Οι συλλήψεις: Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η Αστυνομία, έναν 29χρονο, και έναν 55χρονο. Πιο συγκεκριμένα, σε βάρος του 29χρονου, που είχε ρόλο υπερδιαχειριστή και του 55χρονου που είχε ρόλο διαχειριστή σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά τριών κοινοτήτων.
- Τα μηνύματα: Το φως της δημοσιότητας είδαν τα μηνύματα που αντάλλασσαν τα μέλη του group, προκειμένου να ενημερώνουν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων. «Γρηγορίου Λαμπράκη Πειραιάς γράφουνε» αναφέρει ένας χρήστης προκειμένου να προειδοποιήσει τους οδηγούς της περιοχής, ενώ ένας άλλος έκανε αναφορά για ραντάρ επισημαίνοντας το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο.
