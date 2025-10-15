Σε τεντωμένο σχοινί ισορροπούν Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την διατήρηση της εκεχειρίας, με το Ισραήλ να εμφανίζεται να υποχωρεί ως προς την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. Η ισραηλινή πλευρά είχε απειλήσει να περιορίσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας στο μισό και να μην ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, αφού κατηγόρησε τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για την παράδοση των σωμάτων των νεκρών ομήρων.

Οι τρεις από τις τέσσερις σορούς ανήκουν σε ομήρους

Η παράδοση αργά χθες το βράδυ των σορών τεσσάρων ατόμων από την Χαμάς, τις οποίες οι υπηρεσίες του Ισραήλ έσπευσαν να ταυτοποιήσουν για να δουν ότι μόνο οι τρεις από τις τέσσερις ανήκαν σε ομήρους, ήταν αρκετή για να παγώσει η κυβέρνηση Νετανιάχου τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε εξαγγείλει, η οποία σύμφωνα με την Cogat, την υπηρεσία του στρατού που ελέγχει όλες τις προμήθειες που μπαίνουν στην Γάζα, θα περιοριζόταν από 600 φορτηγά τη μέρα στα 300 και δεν θα άνοιγε η Ράφα.

Εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα

Έτσι παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πόσα φορτηγά πέρασαν στην Γάζα μέχρι τώρα, η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας φαίνεται αδιατάρακτη και οι προετοιμασίες για το πλήρες άνοιγμα του περάσματος στα σύνορα Γάζας- Αιγύπτου (και για τους πολίτες) συνεχίζονται επίσης κανονικά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 400 φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια κατευθύνονταν νωρίτερα από την αιγυπτιακή πλευρά προς τη Λωρίδα της Γάζας (δηλαδή προς το πέρασμα της Ράφα), ενώ άλλες αναφορές υποστήριζαν ότι τουλάχιστον 130 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια είχαν περάσει στην Γάζα από το πρωί από διάφορα άλλα περάσματα (όπως αυτό του Κερέμ Σαλόμ).

Από αύριο ανοίγει η Ράφα υπό την εποπτεία της ΕΕ

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ετοιμότητα για να αναπτύξει μια μακροχρόνια ανθρωπιστική αποστολή, γνωστή ως Αποστολή Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ (EUBam), στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη Γάζα. Ο Ανουάρ Ελ Ανουνί, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η EUBam παραμένει σε ετοιμότητα για να αναπτυχθεί στο σημείο διέλευσης της Ράφα «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες». Αργότερα όπως αναφέρει το Reuters, δύο πηγές υποστήριξαν ότι η Ράφα θα ανοίξει υπό την επίβλεψη της EUBam αύριο Πέμπτη.

Το Ισραήλ προειδοποιεί

Με αφορμή τα παραπάνω πάντως εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου για το θέμα τόνισε πως: «Η Χαμάς απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο».

Προβληματική η κατάσταση εντός της Γάζας

Η κατάσταση πάντως που επικρατεί εντός της Λωρίδας της Γάζας προκαλεί ανησυχία, τόσο για τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, όσο και για την δυνατότητα που έχει η Χαμάς να τηρήσει την συμφωνία και να παραδόσει τις σορούς των ομήρων.

Η πλήρης ισοπέδωση από τις ισραηλινές επιχειρήσεις μεγάλων κομματιών του αστικού ιστού των πόλεων και των οικισμών της Λωρίδας, σε συνδυασμό με τις ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των μαχητών της Χαμάς και άλλων ένοπλων ομάδων και φατριών που ξέσπασαν μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, αποτελούν σημαντικά εμπόδια για μια συντεταγμένη τήρηση των συμφωνηθέντων από την οργάνωση, ενώ παράλληλα κάνουν όλο και πιο απίθανο τον άμεσο αφοπλισμό της για τον οποίο πιέζουν τόσο οι ΗΠΑ, όσο και το Ισραήλ.

Η συμφωνία για την επόμενη ημέρα στην Γάζα προβλέπει ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στην διακυβέρνηση της Λωρίδας, αλλά και τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Αυτά είναι βέβαια ζητήματα προς διαπραγμάτευση, έτσι όπως προχώρησε τελικά η διαδικασία για την διευθέτηση της σύγκρουσης, το δεύτερο μέρος της οποίας υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει.