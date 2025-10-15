Για κόλαση προειδοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε περίπτωση που η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα. Τόνισε ότι οι όροι του Προέδρου Τραμπ είναι «πολύ σαφείς»: η Χαμάς πρέπει να καταθέσει τα όπλα και να αποστρατιωτικοποιηθεί, επισημαίνοντας ότι ελπίζει σε μια ειρηνική επόμενη φάση στη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Συμφωνήσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη», είπε ο Νετανιάχου την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στο Τελ Αβίβ για να σηματοδοτήσει την πρώτη φάση του σημείου ειρηνευτικού του σχεδίου των 20 σημείων για τη Γάζα, δηλώνοντας ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Τώρα που οι ζωντανοί όμηροι έχουν επιστρέψει ο Νετανιάχου είπε ότι η αποστρατιωτικοποίηση και ο αφοπλισμός πρέπει να είναι το επόμενο βήμα.

«Θα αφοπλιστούν»

«Πρώτα απ’ όλα, η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα της», είπε ο Νετανιάχου σε αποκλειστική συνέντευξη στο Τελ Αβίβ με τον συμπαρουσιαστή του CBS Mornings, Τόνι Ντοκούπιλ. «Και δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν εργοστάσια όπλων μέσα στη Γάζα. Ότι δεν γίνεται λαθρεμπόριο όπλων στη Γάζα. Αυτή είναι η αποστρατιωτικοποίηση».

Η Χαμάς έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να παραδώσει τα όπλα της. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τρίτη ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, «εμείς θα την αφοπλίσουμε». «Και αυτό θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια», πρόσθεσε. «Αλλά θα αφοπλιστούν».

Ο Νετανιάχου είπε ότι άκουσε τα σχόλια του Τραμπ, τα οποία παρέφρασε ως «θα ξεσπάσει κόλαση». «Ελπίζω να μη συμβεί αυτό», είπε ο Νετανιάχου. «Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε ειρηνικά. Είμαστε σίγουρα έτοιμοι γι’ αυτό».

«Έχουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε αυτή την ειρήνη»

Η συμφωνία, που μεσολαβήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, εξασφάλισε την απελευθέρωση και των 20 εναπομεινάντων ζωντανών Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και συλληφθέντες που κρατούνταν από το Ισραήλ.

Η Χαμάς παρέδωσε επίσης τη Δευτέρα τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων που είχαν σκοτωθεί, ενώ άλλες τέσσερις παραδόθηκαν την Τρίτη, αφήνοντας ακόμη 20 να επιστραφούν. Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων, μια ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων, ζήτησε την αναστολή του ειρηνευτικού σχεδίου «μέχρι να επιστραφεί κάθε νεκρός». Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχουν εντοπιστεί και ανακτηθεί όλες οι σοροί.

Η ανταλλαγή αυτή αποτέλεσε κρίσιμο βήμα στη συμφωνία για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα και για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στην περιοχή, που έχει σημαδευτεί από δεκαετίες συγκρούσεων.

Το σχέδιο προέβλεπε επίσης την απόσυρση του Ισραήλ από τμήματα της Λωρίδας της Γάζας και όριζε ότι «πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια θα αποσταλεί άμεσα» στη Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι έχουν αντιμετωπίσει λιμό. Το σχέδιο καλύπτει, αλλά δεν επιλύει πλήρως, πιο ευαίσθητα ζητήματα, όπως η διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, η παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Σε όσους αμφιβάλλουν για την πρόθεσή του να επιδιώξει την ειρήνη, ο Νετανιάχου απάντησε ότι αρκεί να κοιτάξουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, μέσω των οποίων το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τέσσερα κράτη του Αραβικού Συνδέσμου. «Έχουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε αυτή την ειρήνη», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα ήταν «το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στον λαό του Ισραήλ, στους λαούς της περιοχής και στον κόσμο».