Με τη Χαμάς να παραδίδει άλλες δύο σορούς νεκρών ομήρων σήμερα το βράδυ, αλλά και τις σκηνές από το «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» που έχει ανοίξει με φατρίες εντός της Γάζας μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων στα πλαίσια της εκεχειρίας, η υλοποίηση της συμφωνίας μπαίνει σε κρίσιμη φάση καθώς στην επιφάνεια έρχονται από τη μια πλευρά οι ασάφειες του σχεδίου Τραμπ (και) όσον αφορά στο πως θα αφοπλιστεί η οργάνωση, και από την άλλη οι αμφιβολίες για το κατά πόσο τα όσα συμφωνήθηκαν είναι πρακτικά εφικτά.

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη του πολέμου

Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις νωρίτερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο CNN πως αν η Χαμάς αρνηθεί να κάνει αυτά που της αναλογούν στο πλαίσιο της συμφωνίας της κατάπαυσης πυρός, τότε ο ίδιος θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξανα ξεκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ερωτώμενος τι θα γίνει αν η Χαμάς δεν παραδόσει τα όπλα: «Θα το σκεφτώ. Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους με το που δώσω εγώ το ΟΚ. Αν το Ισραήλ μπορεί να μπει μέσα και να τους χτυπήσει, θα το έκαναν. Έπρεπε να τους συγκρατήσω (σ.σ. το στρατό του Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου). Το είχα συζητήσει αυτό με τον Μπίμπι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ότι πάει στραβά με την Χαμάς «μπορεί να διευθετηθεί πολύ γρήγορα», ενώ σχολιάζοντας τις σκηνές βίας από την Γάζα, υποστήριξε και πάλι ότι «η Χαμάς μπαίνει και καθαρίζει, συμμορίες. Βίαιες συμμορίες. Ερευνώ αν σκοτώνει και αθώους. Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και κάτι ακόμη».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μερικές ώρες αφότου ο ίδιος είχε υποστηρίξει σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς πως: «Θα αφοπλιστούν, γιατί είπαν ότι θα το κάνουν. Και γιατί αν δεν αφοπλιστούν θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Ξέρουν ότι δεν παίζω παιχνίδια».

Η CENTCOM ζήτησε την πλήρη συμμόρφωση της Χαμάς με τη συμφωνία

Έρχονται επίσης λίγες ώρες αφότου ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ της Κεντρικής Διοίκησης των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) δήλωσε πως: «Απευθύνουμε έντονη έκκληση στην Χαμάς να σταματήσει αμέσως τη βία και τους πυροβολισμού αθώων Παλαιστινίων πολιτών στη Γάζα, τόσο στα τμήματα της Λωρίδας που ελέγχονται από την Χαμάς, όσο και σε εκείνα που ελέγχονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πίσω από την Κίτρινη Γραμμή (σ.σ. αναφορά στην γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί προσωρινά οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της εκεχειρίας)». Σύμφωνα με τον ίδιο η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ και να καταθέσει τα όπλα. Όπως ανέφερε: «Τις ανησυχίες μας αυτές τις έχουμε εκφράσει στους μεσολαβητές, οι οποίοι συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εφαρμογή της συμφωνίας και την προστασία των πολιτών στη Γάζα».

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι έδωσε όλες τις σορούς που είχε πρόσβαση

Από την πλευρά της η Χαμάς και συγκεκριμένα η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κασάμ, ανακοίνωσε ότι μετά από την σημερινή μεταφορά των δύο σορών, έχει πλέον παραδόσει όλα τα σώματα των νεκρών ομήρων που έχει καταφέρει να ανακτήσει μέχρι στιγμής και ότι για να παραδοθούν τα υπόλοιπα πτώματα, θα πρέπει να γίνουν ειδικές επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάκτησης που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι δεσμεύεται σε ό,τι συμφωνήθηκε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι «καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια» για να κλείσει το θέμα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν: «Η Αντίσταση έχει εκπληρώσει τη δέσμευσή της στη συμφωνία παραδίδοντας όλους τους ζωντανούς Ισραηλινούς κρατούμενους που βρίσκονται υπό την κράτησή της, καθώς και τα πτώματα στα οποία είχε πρόσβαση. Όσο για τα υπόλοιπα πτώματα, απαιτούνται εκτεταμένες προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός για την ανάκτηση και την εξαγωγή τους. Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να κλείσουμε αυτόν τον φάκελο».

Το Ισραήλ αμφισβητεί την Χαμάς

Όσον αφορά στο ζήτημα αυτό, δημοσίευμα του Axios, υποστηρίζει ότι το Ισραήλ παρείχε στις ΗΠΑ σχετική ενημέρωση από τις υπηρεσίες πληροφοριών σύμφωνα με την οποία η Χαμάς έχει πρόσβαση σε περισσότερα σώματα νεκρών ομήρων από αυτά που υποστηρίζει ότι έχει. Παράλληλα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να ετοιμάζουν σχέδια μάχης για στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που πάρουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν και πάλι.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου Channel 12, οι μεσολαβητές ενημέρωσαν τη Χαμάς ότι «η υπομονή του Ισραήλ εξαντλείται», καθώς συνεχίζει να καθυστερεί την επιστροφή των νεκρών ομήρων, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την επιτάχυνση της επιστροφής τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ισραηλινές πηγές ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι: «Γνωρίζουμε ακριβώς πόσους ομήρους είναι ικανή να απελευθερώσει η Χαμάς και αν έχει πρόσβαση στις σορούς. Το ξεκαθαρίσαμε στους μεσολαβητές – η Χαμάς παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι».

Ωστόσο, το ρεπορτάζ προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των πολιτικών συζητήσεων στο Ισραήλ σήμερα, πολλοί συμμερίζονταν την άποψη ότι δεν θα ήταν σοφό σε αυτό το στάδιο να τορπιλιστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για αυτό το ζήτημα και ότι θα ήταν καλύτερο να επιτραπεί στη διαδικασία να προχωρήσει.