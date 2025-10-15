Δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 55 ετών, που διαχειρίζονταν παράνομες διαδικτυακές κοινότητες με περισσότερα από 210.000 μέλη, συνέλαβε η αστυνομία. Μέσω των ομαδικών συνομιλιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωναν τους οδηγούς για τα μπλόκα της Τροχαίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και σε νησιά, όπως Τήνο και Κρήτη.

Καθ’ όλο το 24ωρο, γινόταν μαζική ενημέρωση των μελών της, για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, όχι μόνο της Τροχαίας, αλλά και άλλων υπηρεσιών (ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ).

Η υπόθεση, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, εξιχνιάστηκε μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από εντολή εισαγγελέα.

Ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος διαχειριστή (Admin). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ ανεστάλη η λειτουργία τριών διαδικτυακών κοινοτήτων.

Η κοινότητα του 55χρονου αριθμούσε πάνω από 173.000 μέλη, ενώ οι δύο του 29χρονου για Θεσσαλονίκη και Κρήτη συγκέντρωναν περίπου 28.000 μέλη συνολικά.

