Μέσα σε κλίμα αμοιβαίας καχυποψίας επαναλαμβάνονται στο Σαρμ ελ Σεϊχ της Αιγύπτου, για τρίτη ημέρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, πάνω στο σχέδιο των 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Το Ισραήλ θέλει να περιορίσει το παζάρι, όσο είναι δυνατόν, στο θέμα της ανταλλαγής των Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους ενώ η Χαμάς επιδιώκει να αποσπάσει δέσμευση για πλήρη αποχώρηση του στρατού από τη Λωρίδα και ζητεί αληθινές εγγυήσεις πως αν απελευθερώσει όλους τους ομήρους, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν θα επαναλάβει την επίθεση όπως έχει κάνει σε προηγούμενες εκεχειρίες που κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα.

«Δεν εμπιστευόμαστε τους κατακτητές»

Η ισλαμική οργάνωση κατέστησε σαφές χθες το βράδυ ότι περιμένει κάτι περισσότερο από λόγια, τόσο από τους Ισραηλινούς, όσο και από τον Αμερικανό πρόεδρο. «Δεν εμπιστευόμαστε τους κατακτητές ούτε για ένα δευτερόλεπτο, θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις» δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, ο οποίος έχασε τον γιό του από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο αρχηγείο της οργάνωσης στο Κατάρ πριν από ένα μήνα.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έχει εξουσιοδοτηθεί από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να συζητήσει στο Σαρμ ελ Σείϊ μόνο τις «τεχνικές λεπτομέρειες» για την απελευθέρωση των 20 εν ζωή ομήρων και την παράδοση των σορών ακόμα 28 Ισραηλινών, για τους χάρτες που θα ορίσουν την πρώτη αναδίπλωση του ισραηλινού στρατού καθώς και για την απελευθέρωση 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από τις φυλακές του Ισραήλ. Δεν αποκλείστηκε αναβάθμιση της αντιπροσωπείας του Ισραήλ, κάτι που ενδέχεται να συμβεί σήμερα.

Πάντως η Χαμάς θεωρεί ότι δεν μπορούν να μετατεθούν για αργότερα παράμετροι όπως το σχέδιο συνολικής αποχώρησης του ισραηλινού στρατού με χρονοδιάγραμμα, παρότι η ίδια η οργάνωση αποφεύγει να δεσμευτεί για τον πλήρη αφοπλισμό της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι είναι εφικτή μια συμφωνία, παρότι η ισραηλινή κυβέρνηση παραμένει εξαιρετικά συγκρατημένη και εκτιμά ότι Χαμάς θα μπορούσε θα βάλει νέα εμπόδια και να τινάξει τις συνομιλίες στον αέρα.

Δεν θα φύγουν από την Αίγυπτο χωρίς συμφωνία

Η άμεση εμπλοκή από σήμερα, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ καθώς και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στη διαπραγμάτευση, συνοδεύθηκε από τη διοχέτευση της πληροφορίας σε ΜΜΕ ότι οι δυο εξ απορρήτων άνθρωποι του Αμερικανού προέδρου δεν θα φύγουν από την Αίγυπτο αν δεν υπάρξει συμφωνία «για τους ομήρους και τον τερματισμό του πολέμου». «Ο Μπίμπι έκανε εξαιρετική δουλειά με την άσκηση στρατιωτικής πίεσης στη Χαμάς. Όμως τώρα ο Μπίμπι πρέπει να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα για μια συμφωνία» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, χρησιμοποιώντας τον υποκοριστικό του Βενιαμίν Νετανιάχου με το οποίο τον προσφωνεί και ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε τις δυο πλευρές ότι αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε εκείνη θα τους παρουσιάσει μια δική της συμβιβαστική λύση με τη λογική «αυτό ή τίποτα» (Take it or leave it).

Στην Αίγυπτο σπεύδουν σήμερα o υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ αλ Θάνι και ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραχίμ Καλίν, είτε για να ασκήσουν πίεση προκειμένου να υπάρξει συμφωνία, είτε επειδή πίσω από τις κλειστές πόρτες επήλθε μια ουσιαστική συνεννόηση και θα πρέπει όλοι να περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαπραγμάτευσης που θα αφορούσε την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα.