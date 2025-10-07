Δυο χρόνια ακριβώς από την αποφράδα ημέρα της 7ης Οκτωβρίου και την επιδρομή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ που σήμανε την καταστροφή της Γάζας, αντιπροσωπείες της ισλαμικής οργάνωσης και της κυβέρνησης Νετανιάχου διαπραγματεύονται μέσω Αμερικανών, Αιγύπτιων και Καταριανών αξιωματούχων μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο τρόμος αυτής της ημέρας μας έχει σημαδέψει όλους, οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν και να μπει ένα τέλος στην αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς οι Παλαιστίνιοι μετρούν περισσότερους από 67.000 νεκρούς και οι Ισραηλινοί σχεδόν 2.000 (μαζί με τα 1.200 θύματα της 7ης Οκτωβρίου). «Μετά από δυο επώδυνα χρόνια πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα», τόνισε ο Γκουτέρες καλώντας όλους να αδράξουν την «ευκαιρία» που δίνει το σχέδιο Τραμπ.

«Θετική ατμόσφαιρα» και καχυποψία στο Σαρμ ελ Σεϊχ

Όλες οι πλευρές σημειώνουν ότι στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σεϊχ το ζητούμενο, τουλάχιστον για σήμερα, είναι η σύγκλιση απόψεων πάνω σε «τεχνικά ζητήματα» ώστε να γίνει πράξη τις επόμενες ημέρες η απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων από τη μία πλευρά, και η απελευθέρωση 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από την άλλη.

Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών τη Δευτέρα, μεταξύ της Χαμάς και των μεσολαβητών, έγινε σε «θετική ατμόσφαιρα», όπως ανέφερε αιγυπτιακή πηγή σήμερα τα ξημερώματα. Τώρα οι μεσολαβητές θα μιλήσουν με την ισραηλινή αντιπροσωπεία για το «πλαίσιο του μηχανισμού» ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, καθώς θα πρέπει μέσα σε κλίμα καχυποψίας και υπό ισραηλινό βομβαρδισμό (που αραίωσε μεν χθες, αλλά δεν σταμάτησε παρά την απαίτηση Τραμπ) να βρεθεί τρόπος για τη συγκέντρωση των 20 εν ζωή ομήρων, ει δυνατόν σε μια ασφαλή τοποθεσία, σε συγκεκριμένη ώρα, ώστε να παραδοθούν σώοι στο Ισραήλ πιθανώς μέσω του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Ταυτόχρονα ή σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να επιστραφούν οι σοροί των υπόλοιπων 28 Ισραηλινών που πιστεύεται ότι βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες στην ισοπεδωμένη Γάζα, ίσως κάτω από ερείπια. Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς το προηγούμενο 24ωρο ενώ η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι έπληξε με όλμους θέσεις του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας.

Αντίστοιχα, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 κρατούμενους (που εκτίουν ισόβια ή πολυετείς καθείρξεις για τρομοκρατικές επιθέσεις) καθώς και 1.750 από τους Παλαιστίνιους (ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά) που αιχμαλωτίσθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας τα τελευταία δυο χρόνια. Η Χαμάς αξιώνει να απελευθερωθούν ηγετικές προσωπικότητες των Παλαιστινίων που δεν ανήκουν στις τάξεις της, όπως ο Μαρουάν Μπαργούτι ( το δημοφιλέστερο στέλεχος της Φατάχ) και ο Αχμαντ Σααντάτ (ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης), καθώς και δικά της στελέχη που είχαν πάρει μέρος στη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι ακροδεξιοί εταίροι του πρωθυπουργού Νετανιάχου αλλά και στελέχη του κόμματός του αντιδρούν σφόδρα σε αυτό το ενδεχόμενο, οπότε για κάθε όνομα στη λίστα πρέπει να γίνεται ειδική διαπραγμάτευση και να ξαναμπαίνει όλη η λίστα στη ζυγαριά του πρώτου σταδίου της συμφωνίας, ώστε να δίνει και η Χαμάς την εικόνα της έμπρακτης εθνικής συνεννόησης με τις υπόλοιπες παλαιστινιακές οργανώσεις που καλούνται να συναινέσουν στα επόμενα βήματα του σχεδίου Τραμπ.

Διάχυτος είναι πάντως ο φόβος των Παλαιστινίων και εν γένει των Αράβων πως όταν ο Νετανιάχου πάρει αυτό που θέλει διακαώς- την απελευθέρωση των ομήρων- θα βρει πρόσχημα για να επαναλάβει την χερσαία επίθεση, ακόμα και αν έχει αποσύρει τον ισραηλινό στρατό από ορισμένες περιοχές.

Νέα εύσημα Τραμπ στον Ερντογάν

Παρά τα εμπόδια και την πολυπλοκότητα του ζητήματος, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος, παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με την αντιπροσωπεία και με τον γαμπρό του Τζέραρντ Κούσνερ που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους διαπραγματευτές να κινηθούν γρήγορα, απειλώντας ταυτόχρονα ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία θα γίνει «τεράστια αιματοχυσία». Μιλώντας χθες στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ εξήρε πάλι το ρόλο του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κάνοντας λόγο για έναν «φανταστικό, πολύ ισχυρό ηγέτη, που πιέζει σθεναρά για να υπάρξει συμφωνία και η Χαμάς του έχει μεγάλο σεβασμό».

Όλοι βρίσκονται στο πλευρό μας για αυτή τη συμφωνία, καμία χώρα δεν είναι αρνητική, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Όλοι θέλουν να γίνει, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς», είπε ο Τραμπ, «και αφού το θέλουν να γίνει, θα γίνει».