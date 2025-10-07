Καθώς αύριο αναμένεται να φτάσει στην Αίγυπτο η αμερικανική αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις για την Γάζα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια δήλωσε ότι το παλαιστινιακό κίνημα θέλει «εγγυήσεις» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος στη Γάζα «θα τελειώσει μια για πάντα».

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες».

«Είμαστε έτοιμοι (να εργαστούμε) για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια «ανταλλαγή» ομήρων και κρατουμένων», πρόσθεσε.

Πολυμερείς και υψηλού προφίλ οι διαπραγματεύσεις αύριο

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, αύριο μαζί με την Αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ, στο Σαρμ Ελ Σέιχ, καταφτάνουν η τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας (ΜΙΤ) Ιμπραχίμ Καλίν, αλλά και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, «τα θέματα προτεραιότητας των διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν στο Σαρμ ελ Σέιχ θα επικεντρωθούν στην εκεχειρία στη Γάζα, στην ανταλλαγή κρατουμένων και στην προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας», ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα πρακτορεία, ο επικεφαλής της MIT, πριν μεταβεί στην Αίγυπτο, «είχε διμερείς επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους, Καταριανούς αξιωματούχους και με την Χαμάς».

Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι «ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι θα μεταβεί αύριο (Τέταρτη) το πρωί στο Σαρμ ελ Σέιχ για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας».